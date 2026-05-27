Čert vem to, že rady jsou svou povahou nadresortní a koordinační a vznikaly od devadesátých let proto, aby řešily komplexní témata, jež svou povahou jednotlivé resorty přesahují. Že své úlohy úspěšně zvládaly a třeba v řešení problematiky závislostí byly pro všechny evropské země vzorem.
Proč tedy ta akce kulový blesk?
Nepochybně i proto, aby se úřad vlády se mohl pochlubit tím, že zhubnul, protože úředníci sbalí svých pět švestek. Pravda, obsadí jiné kanceláře v jiných budovách, protože agendy, které řeší, se do vzduchu nevypaří. A někdo tu práci dělat musí, že. Anebo proto, že se premiér a jeho nejbližší spolupracovnice zhlédli v neliberální demokracii orbánovského střihu, která si libovala v co největším omezování osvědčených demokratických institucí?
Vzpomínáte, jak Orbán jen před třemi lety zrušil ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí a učinil z nich součásti ministerstva vnitra? Nebo že maďarský přístup k řešení problematiky závislostí se namísto odborně přijímaného principu „harm reduction“, řešení škodlivých následků, zaměřil pouze na represi? (Ostatně i Andrej Babiš se zasnil, že když se na vnitru dozvěděli, že on chce ne prodrogovou, ale protidrogovou politiku, bouchaly tam určitě zátky od šampaňského.)
Po reakci nejen odborné veřejnosti vzal premiér trochu zpátečku a upřesnil, že zůstává v čele rad, na úřadu vlády vzniknou dvě kanceláře pro témata lidských práv, menšin, závislostí a péče o duševní zdraví. Výkonný aparát se však přesune na ministerstva. Je to experimentální řešení a jen Bůh a svatý Václav vědí, zda bude fungovat.
Podstatný však je širší kontext. První měsíce této vlády charakterizuje soustavný tlak na instituce demokratického státu a snaha omezovat jejich fungování. Nejde jen o snahu co nejvíc diskreditovat neziskový sektor jakožto slouhu cizáckých zájmů nebo tlak na ochočení médií veřejné služby prostřednictvím jejich finančního vyhladovění.
Ke klíčovým institucím demokracie patří i legislativní proces, a to, že navrhované normy a zákony projdou připomínkovým řízením, důkladnou veřejnou i odbornou diskusí. Takový je řádný osud zákonů navrhovaných vládou. Neplatí to však pro poslanecké návrhy, které standardnímu připomínkovému řízení nepodléhají. A právě toto sněmovní období se od samého počátku vyznačuje tím, že zásadní zákony (stavební, sociální dávky, financování médií veřejné služby) předkládají ve zvýšené míře místo vlády poslanci vládních stran.
Jistě, odsejpá jim to rychleji. Tedy dokud se demokracie nesesype.