Útok na Babiše je fackou demokracii. A kdo jej bagatelizuje, je spoluviníkem

Připomeňme si: když někdo tvrdí, že znásilněná žena si „o to sama řekla“ svým oblečením, chováním či tím, že šla pozdě večer sama domů, společnost právem zuří. Už víme, že viník je vždy pachatel. Oběť nikdy.
|
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Přesto se tentýž způsob uvažování najednou objevuje u politika. „Babiš polarizuje společnost, tak se nemůže divit.“ To je stejně absurdní jako říct, že si žena násilí „vykoledovala“. Je to obviňování oběti. A je to nechutné.
Útok na nás všechny
Útok na Andreje Babiše není jen fyzickým napadením jednoho muže. Je to útok na nás všechny. Na každého, kdo věří, že demokracie stojí na volbách, debatách a svobodné soutěži politických názorů, nikoli na pěstech a násilí. Je to útok na samotné základy svobody. Kdo dnes přihlíží mlčky, nebo dokonce přikyvuje, otevírá dveře dalším útokům – na jiné politiky, novináře, aktivisty, a nakonec na kohokoli z nás.
|
Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu
Proto je třeba říct to nahlas a bez obalu: kdo schvaluje, omlouvá nebo byť jen nepřímo relativizuje útok na Babiše, stává se spolupachatelem atmosféry nenávisti.
Takový člověk není kritik, ale lidská zrůda. Je to s prominutím „hovado“, které rezignovalo na základní civilizační pravidla. Protože kdo omlouvá násilí, omluví zítra i vraždu.
|
Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani
Náš veřejný prostor je dnes promořený urážkami, výsměchem a dehumanizací politických protivníků. A právě tady se láme chleba. Dokážeme říct jasně: ne, násilí nepatří do politiky, nikdy a za žádných okolností? Anebo se budeme vymlouvat, že „někdo si o to říká“? To není detail. To je zásadní test, zda bereme svobodu a demokracii vážně.
A kdo bude terčem zítra?
Brutální útok na Andreje Babiše je lakmusovým papírkem stavu české společnosti. Ukazuje, jak jsme schopni – či neschopni – se semknout, když je ohrožen samotný rámec demokracie.
Nikdo z nás nemusí volit Babiše, nikdo nemusí souhlasit s jeho politikou. Ale všichni bychom měli bránit jeho právo nebýt fyzicky ohrožován. Protože jestli dnes připustíme útok na něj, zítra může být terčem kdokoli jiný.
|
Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu
Demokracie stojí na respektu k oponentovi. Kdo ho ztratí, vydává se cestou barbarství. Proto je nutné zopakovat: útok na Andreje Babiše není útokem jen na něj. Je to útok na každého z nás. A kdo ho schvaluje, stává se lidskou zrůdou, která patří na okraj společnosti.