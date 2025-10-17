Jde i o platy. Babiš až moc podceňuje zákon šnečků a kapustičky

V nové Sněmovně vítěz přenechal post předsedy komory, tedy třetí nejvyšší funkci ve státě, hnutí SPD. A ač by měl aritmeticky nárok na dva až tři místopředsedy, spokojí se s jedním, tedy jako Motoristé, ODS a STAN. Velkorysé, či hloupé, když víme, jak byl v minulé, věčně válčící Sněmovně cenný každý funkcionář s právem přednostního vystoupení?
ANO také z 18 sněmovních výborů přenechalo opozici vedení osmi, přičemž jí dalo řadu stěžejních (branný, bezpečnostní, sociální…), další důležité nechalo svým koaličním partnerům (rozpočtový, ústavněprávní…) – a samo se spokojilo s některými do počtu (třeba petičním či mandátovým, jakkoliv ten se při ne/vydávání Andreje Babiše může hodit). Velkorysé, či hloupé, když šéf výboru dost ovlivňuje to, jak silným oponentem příslušnému ministrovi výbor bude?
ANO chce ukázat vlídnou tvář – rozdává místa ve vládě i v parlamentu, podobné to asi bude s politickými náměstky na ministerstvech. Babiš se i po 13 letech v politice a v čele svého hnutí chová velmi nestranicky. Právě v jeho éře se rozšířila praxe nestranických expertů v čele kandidátek, ve vládě i jinde (ostatně i budoucí místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je nestraník).
Krom otázek výše vznesených tu hraje roli i jiný aspekt: takový stranický altruismus současně znamená, že na věrné straníky toho mnoho nezbude. A těžko vysvětlovat někomu, kdo má peněz jako šlupek a svůj plat z politiky dává na charitu, že to tak každý nemá.
A že i když ani stotisícový plat řadového poslance není špatný, tak 150 (šéf výboru či klubu), 200 (místopředseda Sněmovny) nebo 300 (předseda Sněmovny) zní o poznání lépe. A nejde jen o plat, ale i ocenění zásluh, odměnu pro věrné.
Tedy že má smysl být členem ANO, být tam aktivní, ne že to končí tím dělat předsedovi klaku a vylepovat plakáty v kampani. I to zvyšuje sounáležitost se stranou, aby do ní lidé nepřicházeli jako do nádražní čekárny – a stejně rychle z ní neodcházeli.