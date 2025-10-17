Jde i o platy. Babiš až moc podceňuje zákon šnečků a kapustičky

Hnutí ANO v nové vládě z 16 míst přenechalo Motoristům 4 křesla a SPD 3. Poměr mandátů ve Sněmovně je dost jiný: ANO 80, SPD 15, Motoristé 13. Vítěz voleb, které vyhrál o parník, bude mít ve vládě převahu jen 9:7, a to chce ještě jedno své ministerstvo – pro místní rozvoj – zrušit, tak možná 8:7. Velkorysé? Či hloupé? Při každé absenci ministra může mít vítěz problém prosadit svou vůli.
V nové Sněmovně vítěz přenechal post předsedy komory, tedy třetí nejvyšší funkci ve státě, hnutí SPD. A ač by měl aritmeticky nárok na dva až tři místopředsedy, spokojí se s jedním, tedy jako Motoristé, ODS a STAN. Velkorysé, či hloupé, když víme, jak byl v minulé, věčně válčící Sněmovně cenný každý funkcionář s právem přednostního vystoupení?

ANO také z 18 sněmovních výborů přenechalo opozici vedení osmi, přičemž jí dalo řadu stěžejních (branný, bezpečnostní, sociální…), další důležité nechalo svým koaličním partnerům (rozpočtový, ústavněprávní…) – a samo se spokojilo s některými do počtu (třeba petičním či mandátovým, jakkoliv ten se při ne/vydávání Andreje Babiše může hodit). Velkorysé, či hloupé, když šéf výboru dost ovlivňuje to, jak silným oponentem příslušnému ministrovi výbor bude?

Babiš: garantem budu já. OK, ale co si myslí třeba o dodávkách raket tomahawk Kyjevu?

ANO chce ukázat vlídnou tvář – rozdává místa ve vládě i v parlamentu, podobné to asi bude s politickými náměstky na ministerstvech. Babiš se i po 13 letech v politice a v čele svého hnutí chová velmi nestranicky. Právě v jeho éře se rozšířila praxe nestranických expertů v čele kandidátek, ve vládě i jinde (ostatně i budoucí místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je nestraník).

Krom otázek výše vznesených tu hraje roli i jiný aspekt: takový stranický altruismus současně znamená, že na věrné straníky toho mnoho nezbude. A těžko vysvětlovat někomu, kdo má peněz jako šlupek a svůj plat z politiky dává na charitu, že to tak každý nemá.

A že i když ani stotisícový plat řadového poslance není špatný, tak 150 (šéf výboru či klubu), 200 (místopředseda Sněmovny) nebo 300 (předseda Sněmovny) zní o poznání lépe. A nejde jen o plat, ale i ocenění zásluh, odměnu pro věrné.

Daně, EET, rozpočet. Program vlády se rodí, jak ovlivní životy Čechů?

Tedy že má smysl být členem ANO, být tam aktivní, ne že to končí tím dělat předsedovi klaku a vylepovat plakáty v kampani. I to zvyšuje sounáležitost se stranou, aby do ní lidé nepřicházeli jako do nádražní čekárny – a stejně rychle z ní neodcházeli.

