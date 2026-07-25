Pro bratry Tateovi to byl neslavný den, když je 19. července zadržela v Miami policie. Britské úřady proti nim vznesly 38 obvinění včetně znásilnění, obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování. Ale to je není nic nového pod sluncem.
Starší z bratrů, devětatřicetiletý Andrew, se původně věnoval kickboxu. Popularity ale nabyl kolem roku 2016, kdy se účastnil reality show Big Brother. Později si na sociálních sítích vybudoval image úspěšného podnikatele těšícího se z luxusního života a začal šířit své otřesné názory na ženy. Především mladé muže Tate přesvědčuje, že ženy nejsou schopné lásky, své protějšky pouze využívají, neměly by pracovat, a na světě jsou jen od toho, aby naplňovali potřeby mužů.
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V roce 2017 se bratři přestěhovali do Rumunska, čtyři roky poté byli ale zatčeni kvůli podezření z obchodování s lidmi, kdy měli ženy nutit k tvorbě pornografického materiálu. Andrew s mladším Tristanem strávili tři měsíce ve vazbě, následně byli propuštěni do domácího vězení. Za velmi nejasných okolností, do nichž měla být podle The Financial Times zapletena i administrativa Donalda Trumpa, Bukurešť loni bratrům zrušila zákaz vycestovat. Influenceři toho okamžitě využili a odstěhovali se do USA.
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Při posledním zatčení bratrů Tateových v Miami se však ukázalo, že slavná misogynní ikona má zálibu v překvapivě excentrickém oblečení. „Ty capri kalhoty a hedvábný top by vynikly s kitten heels lodičkami,“ poznamenal ironicky jeden z uživatelů sociální sítě X nad těsnými nohavicemi a fialovou košilí Adrewa Tatea. Módní komentátor Derek Guy si dokonce dělal legraci, že bratry tentokrát nezatkla skutečná policie, ale policie módní.
Vztah bývalého kickboxera k módě je vskutku pozoruhodný. Muž, jenž si svou image vystavěl na demonstraci neohrožené maskulinity, se často obléká způsobem, který absolutně nekoresponduje s tradiční představou „alfa samce“. Jeho šatník je nápadný, až teatrální. Andrew Tate se nevyhýbá žádnému odstínu fialové, květinovému motivu ani tygřím vzorům – a když tepláky, tak ze sametu.
Košile si rozepíná do hluboké rozhalenky, vyholenou hruď zdobí výraznými náhrdelníky. Siluety jeho obleků jsou vždy přiléhavé – kalhoty nosí ve střihu tak extrémně slim, až připomínají baletní punčochy, saka má rád z pružného úpletu bez klasických ramenních vycpávek.
I muži mohou nosit dámskou módu
Jistěže oblékat se do tradičně ženských svršků není nic, za co bychom se měli Tateovi posmívat. Vždyť muzikant David Bowie, zpěvák Harry Styles nebo herec Timothée Chalamet jsou pověstní nošením overalů, sukní či halenek a módní svět je za to oslavuje.
U Andrewa Tatea je však nepřehlédnutelný rozpor. Sám je přesvědčený, že muž má být dominantní živitel a žena jeho podřízeným přívěskem. Svým nejvěrnějším fanouškům navíc nabízí vlastní „chlapácký“ merch a pod značkou Top G prodává fotbalové dresy, černé mikiny s kapucí, sportovní trička a kraťasy. Pokud ale jde o Tateův osobní vkus, libuje si ve výrazně zdobném a těsném oblečení, tak typickém pro regály s dámským oblečením.
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Není snad Tate dámskou módou potažmo ženským světem fascinován? Neschovává se za jeho ostrou rétorikou spíše závist vůči svobodě, kterou ženy v módě mají? A není náhodou Tate ve svých módních volbách, když se nikdo nedívá, ještě odvážnější? Samé otázky…