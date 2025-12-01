Nová šance pro Ukrajinu. Jen jestli prezident Zelenskyj využije Jermakův pád

Spousta jednotek už ho, občas trochu škodolibě, zve do svých řad. I když Jermak nebyl z ničeho obviněn, jde o skandál prvního řádu. Zároveň je to ale paradoxně pro Ukrajinu šance do budoucna.
Byl to právě Jermak, který byl považován za architekta Zelenského stylu vládnutí, který od velké ruské invaze v roce 2022 pomalu posouval Ukrajinu od poloprezidentského k prezidentskému systému. Od systému decentralizované demokracie k systému centralizované vlády s řízením právě v prezidentské kanceláři.
Ne že by něco takového v době války nemělo smysl, je zapotřebí jasného velení. Na druhou stranu, centralizace byla používána i k potírání politické opozice či nespokojenosti ve vlastních řadách. A nakonec Jermak podle některých informací do velké míry kontroloval i přístup k Zelenskému a také přísun informací prezidentovi. Jeho rezignace, nejspíš nucená, může vyvolat velkou změnu.
Centralizace moci
Pokud Jermaka nahradí někdo otevřenější jiným názorům, někdo, kdo nebude Zelenského izolovat od kritických názorů a dá více na odborné rady ekonomických a vojenských expertů, mohlo by to Ukrajině výrazně pomoci. Byl to prý Jermak, kdo stál údajně i za některými katastrofálními vojenskými rozhodnutími a tlakem na vojenské velitele na frontě, který vycházel z prezidentské kanceláře.
Když Jermaka navíc nahradí někdo, kdo bude více naslouchat i politické opozici, bude s ní spolupracovat a ukončí současnou tendenci k centralizaci moci, mohlo by to zvýšit i podporu Zelenského u veřejnosti. Mohlo by to zvýšit i podporu Ukrajiny v zahraničí, zejména ve Spojených státech.
„Byl jsem zneuctěn.“ Vlivný Jermak po rezignaci oznámil, že jde na frontu
Možná by se pak Zelenskému mohlo podařit lépe vysvětlit spojencům Ukrajiny, že opravdu chce zrušit staré pořádky a že – a to je pravda – současný korupční skandál nebyl v ukrajinském měřítku, pokud se podíváme do historie, až tak veliký. Přišel ovšem v totálně nevhodnou dobu a hlavně sahá až k prezidentovi.
Zda tohle Zelenskyj dokáže, to je ovšem otázka. Někteří lidé se obávají toho, že Jermaka nahradí někdo jemu podobný nebo dokonce někdo, kdo je s ním spojen. Snad k tomu nedojde. Doufejme, že výhrůžky, které Jermak po své rezignaci adresoval svým kritikům a bývalým přátelům, jsou jen vzkazem z politického záhrobí.