Merkelová se hájí: Zvládli jsme to. Ano, přivedla AfD do pozice nejsilnější strany v Německu

Je to téma dost frekventované i u nás. Projíždíte-li webové debaty k migraci, dříve či později narazíte na jméno Angela Merkelová, na odsudky, mírnější či sprostší nadávky a skuhrání, že to vše způsobila jedna bývalá východoněmecká svazačka.

Což je nefér. Ne proto, že by si německá migrační politika nezasloužila kritiku. Zaslouží si ji velmi. Ale spíš v tom smyslu, že vinu nelze házet paušálně na Merkelovou, byť tehdy jako kancléřka velela výkonné moci.

Ten hlavní průšvih byl v něčem obecnějším. Ne v tom, že tehdejší kancléřka prosadila svou politiku, leč spíše v tom, že prakticky nečelila žádné oponentuře, kritice, opozici. V tom, že za paušální vítací kulturu se postavila drtivá většina německé společnosti, politiky, médií, kultury a podobně. Že ti, kdo se tehdy odvážili kritizovat či oponovat, třeba poukazovali na nezbytnost kontroly, když přes hranice prochází tolik lidí, byli označováni za „pakáž“ (tak to v Sasku řekl vicekancléř Gabriel). Podobně jako u nás bývají kritici té či oné vládní politiky nálepkováni na „ruské šváby“.

Právě tento přístup ve stylu „kdo není s námi, je proti nám“, přístup vpravdě komsomolský či svazácký, vedl k tomu, že mnoho kritických hlasů bylo dohnáno do náruče radikální strany Alternativa pro Německo (AfD). Že roku 2017 se AfD poprvé dostala do Spolkového sněmu, v roce 2024 vyhrála první zemské volby (v Durynsku) a letos v dubnu se stala průzkumově nejsilnější stranou v Německu. Na toto by se při bilancování deseti let vítací politiky nemělo zapomínat.

Když média nekontrolují politiky, ale myšlení

Jak už to v těchto případech bývá, Angela Merkelová je – i u nás – často démonizována. Ale řekněte si sami. Co je obecně špatného na heslu „Zvládneme to“? I my bychom potřebovali lídry, kteří by občany a voliče nepřesvědčovali tím, kdo je svině, zrádce či válečný štváč, ale spíše tím, že by vytasili jasný program a řekli „Zvládneme to“. Rozuměj my všichni, občané této země.

To je spíše plus, že. Problém nastává, když ten program nečelí – nesmí čelit – kritice, opozici, oponentuře. Když se slogan „zvládneme to“ stane heslem poněkud zfanatizované společnosti. Ta pak považuje kritiky, oponenty a obecně nekonformisty za nepřátele.

Nadace Otto Brennera vydala v létě 2017 analýzu Michaela Hallera, profesora žurnalistiky a komunikace na Univerzitě v Lipsku. Ten zkoumal roli tištěných médií za běženecké krize roku 2015 a dospěl k těmto závěrům. Noviny se změnily v brožury lidové osvěty; nekontrolovaly konání politiků, ale myšlení občanů; místo aby pěstovaly otevřenou debatu, dusily ji; výpadek publicistiky rozdělil společnost; obavy, aby člověk nepůsobil morálně špatně, plodily „spirálu mlčení“.

Jak je na tom Německo o deset let později? Bývalá kancléřka se už ke své CDU prakticky nehlásí. Není náhoda, že pro obhajobu své politiky si vybrala evangelický sněm. Není náhoda, že právě tam sklidila velký potlesk. Toho by si mohli všimnout i ti u nás, kteří jí umanutě vyčítají dávné členství ve FDJ (východoněmecká obdoba našeho SSM, byl tam prakticky každý).

Dnešní CDU, Merzova, je myšlenkově tam, kde bylo před deseti lety Orbánovo Maďarsko. Nehájí vítací kulturu (jako Merkelová), ale ochranu hranic (jako Orbán). V praxi – rozuměj ve velké koalici se sociálními demokraty – se její tvrdá rétorika ovšem rozředí. Teprve uvidíme, k čemu konkrétnímu Merzova vláda (má být ustavena v úterý) dospěje.

Jak vydláždit cestu AfD

Že z německé vítací politiky a hlavně z pevného společenského semknutí se kolem ní nejvíce profituje AfD, je zcela zřejmé od počátku. Ale tu se opět vracíme ke služebnosti médií. Když toto – že politika Merkelové nahrává AfD – někdo řekl před osmi, devíti lety, byl mediálně, společensky či politicky umravněn (ba až ostrakizován), že šíří narativ AfD. Podobně jako se u nás kárá za šíření ruského narativu, i tam, kde dotyčný samotné Rusko vůbec nehájí.

Jedním z prvních, kteří toto prolomili, byl proslulý módní tvůrce Karl Lagerfeld. Ten muž, osmdesátník, vzdělanec pohybující se mezi Berlínem, Paříží a Londýnem mezi liberály, ba v milieu LGBT+, nemohl jen tak dostat nálepku „nacista“ či „dezolát“. A právě on na jaře 2018 pro francouzský týdeník Le Point řekl, že kancléřku a její běženeckou politiku nenávidí: „Ač mezi tím uplynuly už dekády, nelze zabít miliony Židů a později přivést miliony jejich největších nepřátel.“ Tyto kroky podle Lagerfelda dláždily AfD cestu do Spolkového sněmu. Proto „sedí sto těchto neonacistů v parlamentu“.

Toto vše – s tím, že letošní volby zvýšily počet poslanců AfD na 152 a civilní kontrarozvědka ji 2. května označila za stranu extremistickou – patří k odkazu Angely Merkelové, který ona sama teď hájí. Přesněji řečeno, k odkazu představy, že politika má být vyhrazena pro liberálně demokratické elity, a kdo s tím nesouhlasí, patří mezi extremisty.