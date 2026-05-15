Život jako sen. Dvojí budíček kvůli tlumočení ve vězení

Jako v mrákotách jsem vstala, osprchovala se, připravila si snídani s sebou a po nezvykle dlouhém schodišti jsem sestoupila na ulici. Překvapilo mě, jaká je venku tma – vždyť už je přece jaro, sakra! Ale nevěnovala jsem tomu pozornost. Vydala jsem se na nádraží.
Cestou mě zastavili tři lidé. Jeden se vyptával na cestu do knihovny, ale já jsem mu to přes veškerou snahu nedokázala vysvětlit. Přitom knihovna byla sotva 200 metrů od nás, viděli jsme na ni přes ulici. Bylo to divné.
Další dva chlapíci mi poněkud drsně vnucovali drogu číslo 622 a já jim, místo abych nabídku odmítla, začala vyprávět příhodu, která se mi přihodila před 40 lety, kdy droga 622 byl oranžový prášek z kalifornských laboratoří a já se jím zfetovala tak, že jsem se ocitla mimo realitu a cítila jsem se… no asi jako dnes.
Vlak odjížděl z neznámého nástupiště a já jsem hodiny bloudila nádražím, lezla vzhůru po schodištích a zase z nich sestupovala, než jsem se konečně zorientovala. Trvalo nejmíň půl století, než se vlak dokodrcal k věznici. Ale přišla jsem včas.
Právnička, šikovná, ale trochu komisní žena, pro kterou jsem už mockrát tlumočila, dnes dorazila v lososovém soudcovském taláru a celou dobu se chichotala, i když jsme musely do věznice prolézat dlouhou trubkou, která na nás ječela nadávky a výhrůžně bzučela jako elektrické křeslo.
Náš klient mluvil pouze estonsky, ale já jsem, i když estonsky neumím, statečně tlumočila. Byl na nás protivný, což byl taky nezvyk. Stačí být pár dnů hostem jeho veličenstva a z toho nejsprostšího grázla se stane beránek. Tenhle se ale dožadoval sexuálních služeb své právničky, prý to má v popisu práce. A tak právnička shodila talár, zabořila hlavu do jeho tepláků a rytmicky jí mrskala. Já zatím chlapíkovi překládala rozsudek korunního soudu načmáraný na cáru papíru. Byla to nezvyklá situace, ale zároveň naprosto běžná.
Potom se ukázalo, že nejsme ve vězení, jsme v pouštní škole. Kolem nás padaly bomby, rytmicky, prásk, prásk, prásk! Ze stropu se na růžových padácích ušitých z právniččina taláru snášely urvané končetiny žaček. Právnička mrskala hlavou čím dál rychleji a vězeň zakvílel: „To je vono!“ Estonsky, ale já jsem to přeložila.
A pak zazvonil budík.
Bylo 7:15 a já jsem musela vstávat, abych odjela tlumočit do vězení. To ráno už podruhé! Přišlo mi to nefér. Ale když jsem pak šla ranními ulicemi, slunce svítilo, nikdo mi nenabízel drogy, nádraží bylo na svém místě, do věznice se nemuselo lézt trubkou, náš klient mluvil slovensky a byl až podlézavě roztomilý a zůstali jsme v Anglii, kde na nás (zatím) nepadaly bomby, děkovala jsem osudu za to, že můj život (zatím) není jako sen.