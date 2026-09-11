Několikrát jsme volali policii. K nešťastné lichořeřišnici jsme museli dosypávat hlínu, protože na odchodu pokaždé převrhli květináč. John, nejútlocitnější člen naší kongregace, div neplakal, když viděl pošramocené hledíkovky, dvoubarevnou variantu, co kvete celý rok, které jsem tu vysadila jen kvůli němu. Zamumlala jsem cosi o bouřce a lijáku. Neměla jsem to srdce mu říct, že jeden z našich nových známých vyskočil do květináče a půl minuty po hledíkovkách dupal.
Tohle jsou samozřejmě prohřešky tak drobné, že policisté ani nezvednou obočí. Pro lidi jako John je ale taková zkáza tragédie.
V jednom se naši kuřáci poučili: neusadili se u našeho kostela hned po setmění. Přicházeli teď až po půlnoci a doufali, že si jich nevšimneme. Nemáme na patiu bezpečnostní kameru, viděli bychom je, jen kdyby se přiblížili k bráně do dvora. A vstávat v noci, kontrolovat, jestli se nám zas nerozvalují před kostelem, a volat na ně policajty byla otrava.
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Zkušenost z Jižního Bronxu: Děs ze smradu z pálícího se cracku je nezapomenutelný
Přišli jsme na ďábelské řešení. Naši kuřáci se oproti mnohým kuřákům cracku zdáli být nezvykle pohodlní a nároční. Pokaždé si s sebou přinesli papundekl, aby nemuseli ležet na dlaždicích. Vadilo jim, že na ně svítí reflektor ze sousední zahrady, a opakovaně po něm házeli kusy cihel, které osvobozovali ze zídky.
Začali jsme patio zalévat jako kytku. Dlažba už není nejnovější, na dlaždicích se tvořily kaluže, a to se našim kuřákům nelíbilo. Nejmíň deset dní u nás nebyli.
Jenže zalévat dlaždice zrovna v době, kdy bylo v Londýně oficiálně vyhlášeno sucho a úřady lidi vyzvaly, ať šetří vodou, nám přišlo dekadentní.
A tak jsme dlaždice nezalévali. Několikadenní nepřítomnost našich kuřáků nás uchlácholila. Doufali jsme, že už se neobjeví, a ztratili jsme bdělost.
A tak se stalo, že naší pozornosti unikli. Nevěděli jsme, že se už zase rozvalují na patiu, dokud můj skoromanžel nešel do práce.
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Udělám ti vedruvzdorné děti. Když vedro působí trochu jako halucinogen
Bylo tři čtvrtě na šest. Zbývalo mu sotva pár minut, kdyby se zdržel, ujel by mu vlak, a tak volat policii nepřipadalo v úvahu. A nechtěl budit svou skoromanželku, vždyť věděl, že v tuhle hodinu funguje sotva na půl plynu. Zastavil se nad nimi.
„Už musíte!“ vykřikl mnohem hlasitěji, než mu bylo příjemné. K. obyčejně mluví tiše. „Za chvíli začnou chodit děti do školky! Honem, honem! Pryč!“ A zacloumal ramenem toho bližšího.
Nechtělo se jim. Vůbec se jim nechtělo. Snažili se předstírat, že spí. Prohlásili, že je protizákonné člověka budit takhle brzo. Vyhrožovali a rozpřáhli se po něm. Ale K. se nedal.
Ve tři čtvrtě na šest ráno našim kuřákům nezbývala energie ani na to, aby rozkopli květináč. Odešli a už se nevrátili. Zdá se, že K. celý problém vyřešil jedním ranním budíčkem.