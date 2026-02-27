Zachránit strom. Jak jsme se vzepřeli managementu lesa

Zachránili jsme totiž strom.
Les za Londýnem, kam rádi jezdíme pokochat se přírodou, je krásný smíšený les, kde rostou duby, buky, tisy, břízy, cesmíny a spousta dalších stromů a keřů. Koncem jara tu můžete obdivovat psychedelicky zelené porosty pérovníku pštrosího, které v protisvětle tak nádherně září. V létě se tu můžete přejíst ostružin. Od podzimu do zimy tu roste spousta hub.
Řečeno slovy klasika: je to úplně obyčejný les jako každý jiný.
V Anglii jsou ale lesy vzácné, a tak si s naším lesem dávají velkou práci ekologové. Snaží se mimo jiné, aby v něm bylo co nejvíc odlišných biotopů, to aby se tu líbilo co největšímu počtu druhů rostlin, zvířat, hmyzu, vyšších i nižších hub a samozřejmě i mikroorganismů.
Větší druhová rozmanitost zařídí, aby byl celý ekosystém zdravý a pružný – tedy aby dokázal ustát znečištění ovzduší, výkyvy počasí i klimatické změny.
V tomhle lese se ekologové snaží všemožným tvorům poskytnout co nejrozmanitější mozaiku biotopů. To vyžaduje lidské zásahy. Některé stromy je třeba pokácet, aby byl les prosvětlený a nabídka biotopů pestřejší.
Každý rok lesem procházejí znalci, a když se jim zdá, že by ten nebo onen strom bylo dobré pokácet, označí ho velkou oranžovou tečkou.
Pár týdnů nebo měsíců nato do lesa přijedou dřevorubci, oranžově označené stromy pokácejí a dřevo nechají v lese.
Takový management lesa vážně funguje – po pár letech se v mrtvém dřevě usadí hmyz, na tlustých polenech rostou dřevní houby a na takhle vzniklé světlince se uchytí rostliny, které by v hlubokém stínu pod stromem nepřežily.
Je to po ekologické stránce dobrá věc.
Jenže co když vám ten nebo onen strom přirostl k srdci? Několik let jsme chodili zaklánět hlavy k nádhernému buku s velebnou korunou, který se tyčil k nebi snad ještě košatěji, elegantněji a zeleněji než jeho sousedé. Ne, nejsme objímači stromů a nemyslíme si, že jsme z něj čerpali tajemnou energii, o které tak často mluví ezovaginálně zaměření jedinci.
Jen se nám líbil a měli jsme ho rádi. Byl jistě starší než my a věděli jsme, že nás přežije.
A pak – co to nevidíme? Zářivě oranžovou tečku na jeho kmeni! Řvala do světa: porazte mě! A strom o tom snad ani nevěděl. Rozhodně neměl šanci se punce smrti zbavit.
Asi už tušíte, co jsme udělali. Rozhlédli jsme se, jestli někdo nejde, pečlivě jsme tečku sedřeli a vzniklou ranku v kůře šmrdlali zeminou, až zmizela.
Pak jsme se tiše vytratili. Provinile, ale nadšeně, že pomáháme našemu stromu.
To bylo před rokem. V lese mezitím proběhl masakr a spousta stromů s oranžovými tečkami položila život za větší rozmanitost biotopů.
Náš buk tam stojí dál.