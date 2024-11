Když já si na něj zvykla. Závisláctví může mít různé podoby

Juraj pochází z východního Slovenska a Ilona mu říká Ďuri. To mě potěšilo, protože, jak mi prozradil můj skoromanžel, „duri“ v nigerijském jazyce hausa znamená, ehm, dámské pohlaví. Nevím, jaký byl Ďuri před odchodem z vlasti, ale můžu potvrdit, že co přijel do Londýna, chová se jako pánské pohlaví.

Nejen že se za skoro dvacet let v Británii nenaučil anglicky, Ďuri je přesvědčen, že on jediný ten jazyk zvládá, zatímco rodilí mluvčí jsou kreténi, kteří všechno špatně vyslovují, takže on jim nemůže rozumět. Je přesvědčen, že je tak skvělý, že by pracovat neměl, rozhodně ne jako uklízeč, zedník nebo poskok, což jsou jediné džoby, které může získat i bez znalosti jazyka.

Nikdy se nesmířil s tím, že není bohatý. Vzteká se na svět celý den vleže na posteli. Podporu od státu nedostal, a tak spoléhá na Ilonu – ta leckdy pracuje dvacet hodin denně, jen aby Ďuriho uživila. Ďuri považuje za samozřejmost, že mu Ilona každý pátek věnuje denní plat, aby se mohl potkat s kámoši v hospodě a zanadávat si na Anglii i na svou partnerku.

Od doby, co potkal Ilonu, zplodil Ďuri nejméně jedno dítě s jinou emigrantkou, a Ilona za něj platí alimenty, protože, jak říká, na Ďuriho se nedá spolehnout a dítě peníze potřebuje.

Ilona před lety propadla potřebě mít aspoň něco svého a koupila si čtvrtinu nemovitosti. Ano, čtvrtinu. Splácela pětadvacet procent bytu ve výškové budově, s tím, že za nějakých pětadvacet let jí pětadvacet procent bytu bude patřit.

Využila za tím účelem poněkud kreativní účetnictví: čtvrt roku měla tři džoby, aby banka viděla, že vydělává spoustu peněz. Zafungovalo to. Ilona splácela kombinaci nájmu a hypotéky celých deset let, přestože celková částka byla o stovku liber vyšší než její výdělek. Ilegálně pronajímala jednu místnost v bytě a do maléru se dostala, teprve když jí zvýšili nájem.

V tom okamžiku se Ďuri, dosud naložený v největším pokoji, kam Ilona nesměla, odstěhoval. Našel si bydlení ve sdíleném domě a platil za to částku, kterou by Iloně na domácnost v životě nepřispěl. Neuměl si ale ani vyprat, ani ohřát párky, a tak se, hladový a zasmrádlý, k Iloně vrátil.

Ilona dál pečuje o Ďuriho blaho. Ďuri ji nesnáší a nadává jí, ale bydlí u ní, protože je to zadarmo.

A když se její kamarádka zeptá, proč si proboha vydržuje zrovna Ďuriho, Ilona odpoví: „Když já si na něj zvykla.“

Ilona nenávidí alkohol. A tak své závisláctví vrazila do Ďuriho. Je bolestné to sledovat.