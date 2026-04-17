Pauline a Duhy. Ta, kterou srdce táhne k „tradičním“ hodnotám, a ti druzí

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
Pauline slavila narozeniny. Bylo jí 88. Přesně instruovala mě a K., jaký dort máme opatřit, vybrala si barvu dvou osmiček na něm (růžovou, ne lososovou, proboha!), a řekla, že nechce ohavná dětinská přáníčka s balónky a pejsky, ale jen ta důstojná, zakoupená v kamenném anglickém obchodě.

Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Jali jsme se plnit Paulinina přání. Když jsem ale dloubla do K. a požádala ho, ať laskavě zvedne africké pozadí a vydá se se mnou shánět dort, prohlásil, že Pauline v tomto směru instruovala pouze mě, jeho si nevšímala. Tudíž jsem to já, kdo musí pohnout pozadím, ať už je jakékoli barvy.

Byla to pravda. Až teď jsem si uvědomila, že Pauline K. už tři roky v podstatě ignoruje a se svými četnými požadavky a stížnostmi se obrací jen na mě, případně na jiné bělochy v kostele. Na všechny ostatní nanejvýš kývne a zas se odvrátí.

Ano, je to tak. Pauline je konzervativní.

Do tohohle kostela chodí už 40 let a zdá se, že těžce nese jeho proměnu z místa, které navštěvovali téměř výhradně majetní bílí Angličané, v prostor, kde nadpoloviční většinu tvoří černoši, vesměs uprchlíci z Afriky, o kterých se dá předpokládat, že nejsou bohatí. A taky že jsou s velkou pravděpodobností gayové a lesby.

Nepropagovat kolektivní vinu. Něco jako „všechny ženský" a „všichni chlapi" neplatí

Když reverend Art před 20 lety vystřídal reverendku Susan, která šla do důchodu, Pauline to taky těžce nesla. Mockrát se Artovi svěřila, že by v kazatelně raději viděla ženu. Dokud ji Art neujistil, že – pokud to Pauline zaplatí -, s potěšením ve svém nemladém věku prodělá tuhle proměnu. Ženou nikdy nebyl, a tak to pro něj bude dobrodružství. Pauline zmlkla.

Teda na téma Artovy proměny v ženu. Jinak si v jednom kuse stěžuje na všechno, co není tak jako kdysi.

Pauline podle zlých jazyků, kterým bych neměla naslouchat, ale naslouchám jim s potěšením, dohnala jednoho ze svých čtyř zeťů k sebevraždě a zbylí tři se i s rodinami odstěhovali co nejdál od Pauline. Jedna dcera žije v Sydney, druhá ve Vancouveru, třetí v Singapuru. Čtvrtá, vdova, s Pauline nemluví.

Zázraky se dějí v každé roční době aneb Jak ožulit diváka či kolemjdoucího

Na to, že se Pauline nikdy neukáže v kostele, když tu mají nacvičovat Duhy, mě taky museli upozornit. Je to tak. Pěvecký sbor Duhy bez hranic, do kterého se sdružují jedinci z komunity LGBTQ+, tu každý druhý týden po bohoslužbě nacvičuje. I mně, osobě bez valného hudebního sluchu, je zřejmé, že je to spíš podpůrná skupina pro gaye a lesby než co jiného. Ale funguje. Lidé z východní Afriky, kterým za „nepřirozenou“ orientaci hrozily těžké tresty, se tady v Anglii učí být sami sebou a nebát se říct nahlas, k jakému pohlaví je srdce táhne.

Pauline, kterou srdce táhne k „tradičním“ hodnotám, se Duhám vyhýbá.

Přesto dál chodí do kostela. Stěžuje si na všechno, ale na lidi jiné rasy ne. Předstírá, že jí nevadí. My předstíráme, že jsme si ničeho nevšimli.

Jak říká Steven, ten nejduhovější ze všech Duh, který se strojí jako holčička a je nadšený, že tady v Anglii může: „Everybody happy.“

