Kdo může za trapas v Ankaře? A budou kvůli Turkovi chtít odejít Motoristé z vlády?

Petr Kolář
Politický diář   15:00
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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše | foto: iDNES.tv

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Poslanec Filip Turek v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo...
Poslanec Filip Turek ve voze, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního...
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
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Summit NATO v Ankaře, který tuzemská média probírala posledních několik týdnů, je zdárně za námi. Deník Právo včera přinesl exkluzivní průzkum agentury NMS, který se zabýval tím, kdo byl hlavním viníkem cesty dvou oddělených českých delegací.

V první řadě je na základě výsledků průzkumu nutné konstatovat, že samostatné působení prezidenta Petra Pavla a delegace vedené premiérem Andrejem Babišem vnímá jako trapné více než sedmdesát procent Čechů. A teď už k jednotlivým aktérům.

Měl by skončit Filip Turek v politice?

Podle průzkumu NMS byl hlavním viníkem tohoto stavu ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka, kterému to klade za vinu 30 procent účastníků průzkumu. Ovšem prakticky stejný počet lidí z toho obviňuje hlavu státu Petra Pavla, konkrétně 29 procent dotázaných. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO viní ze situace 13 procent dotázaných, stejný počet lidí si pak myslí, že za „trapas“ s rozdělenými delegacemi mohou všichni tři jmenovaní politici stejně. Čili to dopadlo přesně v duchu toho, kterak se tu oněch několik týdnů fanoušci a sympatizanti zúčastněných veřejně hádali.

Ty záběry už v Česku nejspíš viděl úplně každý. Tmavý luxusní Mercedes G 500 to vzal v centru Prahy zleva okolo kolony aut, která postupně zastavovala. Řidič mercedesu Filip Turek ne, hodil před kolonou myšku doprava a sestřelil houkající Fabii Combi převážející krev. Škodovka se převrátila na střechu, naštěstí nesmetla lidi stojící na ostrůvku, řidič vyvázl se zraněním. Turkovi se nic nestalo, o nehodě informoval na sociálních sítích.

Dokud se objevily jen první záběry, víceméně to tak nějak probublalo. Jenže v úterý se objevilo i další video a z něj už dost lidí usoudilo, že Filip Turek jel přinejmenším jako prase. A to už vyvolalo pořádnou bouři, do které se už musel zapojit i premiér Andrej Babiš.

„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal Babiš redakci iDNES.cz.

Řídit jako Turek by chtěl každý. Potřebujeme hlavně víc terénních mercedesů

Turkovi příznivci za tím pochopitelně vidí „mediální lynč“ a hledají možné zpochybnění viny. Od toho, že dočasné žluté značky na silnici ukazující přikázané odbočení doleva nebyly úplně patrné, že v plechových značkách byl zmatek, až po spekulace, zda byla houkačka na fabii slyšet a co prý musel její řidič převážet tak rychle…

Zástupci Motoristů víceméně opatrně omílají, že věc musí policie důkladně vyšetřit a do té doby to nechtějí moc komentovat, sám Turek ve Sněmovně chyběl ze zdravotních důvodů.

Jak bylo řečeno, ty záběry celé nehody a toho, co jí předcházelo, viděl v Česku snad každý a úsudek si jistě udělá sám. Teď je na policii (a kdoví, možná i na soudu), aby vyšetřila, zda byl levý pruh opravdu odbočovací a jak to bylo s tou myškou doprava.

Filip Turek má samozřejmě smůlu v tom, že je Filip Turek, který skutečné či občas médii poměrně hodně přifouknuté skandály sbírá jako na běžícím pásu. Kdyby se jednalo o kohokoli jiného, nejspíš by z nehody, při níž se spíš zázrakem nic úplně tragického nestalo, takové haló nebylo. Ale je to zkrátka Filip Turek a zdá se, že tím pohár trpělivosti přetekl.

Teď bude zajímavé sledovat, zda premiér Babiš „vyměkne“, o což budou Motoristé v čele s Petrem Macinkou žadonit. Pokud ne a Macinka bude chtít kvůli Turkovu konci odvádět svoji partaj z vlády, bude to pro většinu lidí asi stejně pochopitelné, jako jeho nadávání lidem na folklorním festivalu ve Strážnici, když si dovolili vypískat ministra kultury Otu Klempíře.

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