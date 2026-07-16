Kdo může za trapas v Ankaře? A budou kvůli Turkovi chtít odejít Motoristé z vlády?

V první řadě je na základě výsledků průzkumu nutné konstatovat, že samostatné působení prezidenta Petra Pavla a delegace vedené premiérem Andrejem Babišem vnímá jako trapné více než sedmdesát procent Čechů. A teď už k jednotlivým aktérům.
Podle průzkumu NMS byl hlavním viníkem tohoto stavu ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka, kterému to klade za vinu 30 procent účastníků průzkumu. Ovšem prakticky stejný počet lidí z toho obviňuje hlavu státu Petra Pavla, konkrétně 29 procent dotázaných. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO viní ze situace 13 procent dotázaných, stejný počet lidí si pak myslí, že za „trapas“ s rozdělenými delegacemi mohou všichni tři jmenovaní politici stejně. Čili to dopadlo přesně v duchu toho, kterak se tu oněch několik týdnů fanoušci a sympatizanti zúčastněných veřejně hádali.
● Ty záběry už v Česku nejspíš viděl úplně každý. Tmavý luxusní Mercedes G 500 to vzal v centru Prahy zleva okolo kolony aut, která postupně zastavovala. Řidič mercedesu Filip Turek ne, hodil před kolonou myšku doprava a sestřelil houkající Fabii Combi převážející krev. Škodovka se převrátila na střechu, naštěstí nesmetla lidi stojící na ostrůvku, řidič vyvázl se zraněním. Turkovi se nic nestalo, o nehodě informoval na sociálních sítích.
Dokud se objevily jen první záběry, víceméně to tak nějak probublalo. Jenže v úterý se objevilo i další video a z něj už dost lidí usoudilo, že Filip Turek jel přinejmenším jako prase. A to už vyvolalo pořádnou bouři, do které se už musel zapojit i premiér Andrej Babiš.
„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal Babiš redakci iDNES.cz.
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Řídit jako Turek by chtěl každý. Potřebujeme hlavně víc terénních mercedesů
Turkovi příznivci za tím pochopitelně vidí „mediální lynč“ a hledají možné zpochybnění viny. Od toho, že dočasné žluté značky na silnici ukazující přikázané odbočení doleva nebyly úplně patrné, že v plechových značkách byl zmatek, až po spekulace, zda byla houkačka na fabii slyšet a co prý musel její řidič převážet tak rychle…
Zástupci Motoristů víceméně opatrně omílají, že věc musí policie důkladně vyšetřit a do té doby to nechtějí moc komentovat, sám Turek ve Sněmovně chyběl ze zdravotních důvodů.
Jak bylo řečeno, ty záběry celé nehody a toho, co jí předcházelo, viděl v Česku snad každý a úsudek si jistě udělá sám. Teď je na policii (a kdoví, možná i na soudu), aby vyšetřila, zda byl levý pruh opravdu odbočovací a jak to bylo s tou myškou doprava.
Filip Turek má samozřejmě smůlu v tom, že je Filip Turek, který skutečné či občas médii poměrně hodně přifouknuté skandály sbírá jako na běžícím pásu. Kdyby se jednalo o kohokoli jiného, nejspíš by z nehody, při níž se spíš zázrakem nic úplně tragického nestalo, takové haló nebylo. Ale je to zkrátka Filip Turek a zdá se, že tím pohár trpělivosti přetekl.
Teď bude zajímavé sledovat, zda premiér Babiš „vyměkne“, o což budou Motoristé v čele s Petrem Macinkou žadonit. Pokud ne a Macinka bude chtít kvůli Turkovu konci odvádět svoji partaj z vlády, bude to pro většinu lidí asi stejně pochopitelné, jako jeho nadávání lidem na folklorním festivalu ve Strážnici, když si dovolili vypískat ministra kultury Otu Klempíře.