Hnutí ANO ztrácí Prahu a velká města. Má nakročeno k osudu lidovců?

Andrej Babiš na výsledek reagoval dvojím hlasem. V sobotu mluvil o nenávisti vůči své osobě, o městě, které „není řízeno“, a o penězích, které Praha neumí utratit. V neděli už výsledek označil za „totální propadák“. Jenže ještě v den voleb tvrdil, že složení pražského vedení je pro vládu zásadní. Kdo před volbami označí Prahu za klíčovou a po nich ji líčí jako bezvýznamnou, nepůsobí jako vítěz, ale jako uražený poražený.
|
Je vidět, že jsme tu natrvalo, hodnotil Babiš. Výsledek v Ústí ho nepřekvapil
Na výsledku se podepsaly i vlastní chyby ANO. Původní lídr Ondřej Prokop musel v červnu odstoupit poté, co Seznam Zprávy odhalily, že v majetkovém přiznání neuvedl tři družstevní byty. Ve městě, kde je bydlení hlavním tématem, to byla rána. Náhradník Jan Hušbauer, do té doby řadový zastupitel a místostarosta Prahy 4, byl schválen až začátkem srpna, tedy uprostřed prázdnin a s výrazným zpožděním za soupeři. Ani Babišova chvála, ani to, že jeho bratrem je známý fotbalista Josef Hušbauer, ztrátu na startu nevyrovnaly.
Kampaň navíc nesla vnitřní rozpor. Hušbauer sliboval, že „peníze Prahy patří Pražanům“, zatímco v ANO vznikal plán, jak velkým městům změnou rozpočtového určení daní část peněz vzít. Debata o tom, zda Praha se 185 miliardami na účtech nedostává z daňového koláče příliš, je legitimní. Ale strana, která ji otevře uprostřed kampaně a po prohře přitvrdí, budí dojem, že chce Prahu spíš potrestat než spravovat.
|
Ani úspěch, ani neúspěch. Zatím mi kvůli koalici nikdo nevolal, říká Hušbauer
Mimo Prahu vypadá bilance podobně. ANO letos vyhrálo v šesti z třinácti krajských měst, před čtyřmi lety v osmi. Ztratilo Hradec Králové, Jihlavu a hlavně Ústí nad Labem, kde spadlo ze 13 mandátů na šest. V Ostravě, Olomouci, Pardubicích či Karlových Varech sice zvítězilo, ale oslabilo. Výjimkou je Plzeň, kde ANO s úřadujícím primátorem Romanem Zarzyckým posílilo.
Ukazuje to, že ve městech ANO uspěje se silnou místní tváří, s celostátní agendou a důrazem na celé hnutí spíše ztrácí. Není to nic neobvyklého, lidé ve velkých městech často volí spíš strany a vládnoucí straně klesá popularita.
|
Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst
A to je pro Babiše dlouhodobý problém. Praha tvoří zhruba 11 procent voličů a spolu s krajskými městy přibližně čtvrtinu. Hnutí, které tuto část země odepíše, si do budoucna stanoví strop. Může se z něj stát strana venkova a menších měst. Strana konzervativní a starších lidí. Ostatně, místopředseda ANO Karel Havlíček si stěžoval na městské progresivisty a aktivisty. Jenže taková strana pak potřebuje k vládnutí partnery, kteří ve městech uspět umějí.
|
Praha je zklamání, připustil Havlíček. SPD chyběla silná témata, řekl Fiala
Touto cestou by se z ANO mohlo stát něco jako lidovci. Strana, která je silná mimo velká města, strana nejprve nepostradatelná pro sestavování vládních koalic, ale také strana nakonec pomalu vymírající a bez schopnosti změny mířící do bezvýznamnosti.