Proč je VPN více a více trnem v oku. Nově pod drobnohledem Evropské unie

Dalo se to čekat. Evropská unie označuje VPN jako „mezeru, kterou je třeba uzavřít“ v rámci snahy o ověřování věku, na CyberInsideru zmiňuje analýzu Virtuální privátní sítě a ochrana dětí na internetu z ledna tohoto roku.
Ona studie poměrně věcně na dvou stránkách zmiňuje problémy s ochranou dětí na internetu v souvislosti s potřebou zjištění, zda osoba někam přistupující je dospělá či není. Což, jak už víme, je velké téma napříč světem. Tedy snaha znemožnit dětem pod 16 let věku přístup na sociální sítě a některé další služby.
Což prakticky všude, kde se o to pokoušejí, naráží právě na potřebu ověřit věk uživatele. Výše zmíněná studie pak správně zmiňuje, že VPN (virtuální privátní sítě) jsou používány k obcházení omezujících mechanismů. A nepřekvapí, že to označuje za „mezeru, kterou je třeba uzavřít“.
Což je také přesně to, co se v řadě zemí děje. Snaží se postavit použití VPN mimo zákon. Něco, co je běžné v totalitách, ale doposud nebylo považováno za přijatelné v demokratických zemích. Velmi snadno se to může dostat i do předpisů a nařízení v EU, pokud se bude tato analýza nějak vyvíjet.
Co je to tedy VPN?
VPN (Virtual Private Network, virtuální privátní síť) je aplikace pro počítače či mobilní zařízení sloužící hlavně k ochraně soukromí. Při aktivaci vytvoří privátní síť chránící vaše připojení a data, která jsou v něm přenášená, před odposlechem i možností změny.
|
Rusové se přizpůsobují omezení internetu. Vrací se papírové mapy a bankovky
Je to zásadní nástroj pro firmy, které tak mohou svým zaměstnancům nacházejícím se mimo prostory (a tím i sítě) firmy umožnit bezpečný přístup. Bezpečný jak v tom, že se nikdo bez správné a správně nastavené VPN nemůže připojit do firemní sítě, ale také v tom, že když už se zaměstnanec připojí, nemůže nikdo v místě, kde se napojil na internet (ani někde cestou), odposlouchávat a vidět, co přenáší a co dělá.
Podobně zásadní nástroj to je i pro obyčejné lidi při cestování. Je běžné, že veřejné Wi-Fi na letištích, v dopravních prostředcích a kavárnách není bezpečné. Bez VPN hrozí rizika zjištění, co lidé na internetu dělají, s kým komunikují, o čem komunikují. Mezi další nebezpečí patří krádeže e-mailů či účtů na sociálních sítích.
VPN ale zároveň umožňuje to, že se připojíte k internetu z (například) Česka, ale pro místo, kam přistupujete, se budete ukazovat jako připojený (například) z USA. VPN tak představuje zásadní nástroj k ochraně uživatelů z represivních režimů, disidenty, whistleblowery. Prostě kohokoliv, kdo nemůže jen tak ukazovat, kde se nachází (nejen ve které zemi, ale i ve kterém městě či místě).
|
Falešná nahota bez souhlasu. Brusel zakáže svlékací aplikace
Nutno pro úplnost dodat: VPN není anonymita sama o sobě. Kryje provoz před místní sítí, operátorem Wi-Fi / mobilní sítě a často cílové službě ukáže jinou IP adresu. Ale pokud je uživatel přihlášený na Facebooku, Googlu nebo TikToku, tak samozřejmě anonymní není. VPN tak přesouvá otázku důvěry od poskytovatele připojení k poskytovateli VPN.
Anonymní internet je – alespoň v určité větší míře – důležitý. Anonymita se veřejnosti ukazuje jako něco podezřelého. Ve skutečnosti ji ale potřebuje každý, kdo nechce být za každý dotaz, kliknutí a omyl doživotně zařazen do nějakého/někým budovaného profilu. Hledání zdravotních informací, psychologická pomoc, dluhy, sexualita, náboženství, politické názory, odbory, domácí násilí, whistleblowing. To všechno jsou situace, kdy „ukaž občanku“ mění chování lidí.
Přitom likvidace/znemožnění využití VPN znamená, že možnost anonymity bude opět o kus menší.
VPN dlouhodobě vadí
Z výše uvedeného je zřejmé, že VPN jsou zakazovány v zemích, které potlačují svobodu. Umožňují poměrně dobře (ale nikoliv zcela) uniknout všudypřítomnému sledování a kontrole a také obejít cenzorské mechanismy (tím, že komunikace neprochází skrz cenzorské servery/firewally).
|
Blade Runner v Moskvě. Jak Kreml s oligarchy během války budují digitální gulag
Vadí i v otázce ochrany autorských práv, protože se dá využít k přístupu k obsahu, který je uzamčený pouze pro určité země. Služby, jako (například) Netflix, tedy použití VPN detekují a znemožňují.
A právě tento způsob využití je komplikací tam, kde zakazují dětem přístup na sociální sítě. V Austrálii to totiž v praxi znamená, že dítě přistupující bez VPN bude Facebookem, Instagramem či TikTokem odmítnuto, ale jakmile aktivuje VPN, tak odmítnuto nebude.
V tom okamžiku totiž bude vypadat jako uživatel z jiné země, nikoliv Austrálie, ve které omezení věku není vyžadováno. A není důvod ho odmítat.
Pro připomenutí: Od 10. prosince 2025 platformy sociálních médií musí podnikat „rozumné kroky“, aby děti pod 16 let neměly účet. Sankce nehrozí dětem ani rodičům, ale hrozí platformám. Australský eSafety uvádí i seznam dotčených služeb, například Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick či Reddit.
Co s tím chce dělat EU
Je fér dodat, že EU s tím prozatím, oficiálně, nic dělat nechce. Existuje pouze ona výše uvedená analýza, která jen konstatuje, že s tím bude třeba něco dělat.
Což je typický začátek dalšího plíživého omezení svobody. Nejprve vytvořit studie a analýzy něco potvrzující a vyžadující a poté to začít měnit.
|
Devět z deseti odpovědí správně. Přesto může AI přehled Googlu chybovat ve velkém
Je tedy pravděpodobné, že revize DSA (a evropská infrastruktura pro ověřování věku) zavede kritéria pro ochranu dětí, která by mohla omezit zneužívání VPN k obcházení zákonných ochran. A to i přes to, že toto řešení má umožnit prokázat věk bez sdílení dalších osobních údajů a že má být kompatibilní s European Digital Identity Wallet.
Což může začít třeba jen tím, že nejen sociální sítě, ale i služby VPN budou povinně ověřovat věk uživatelů. Což už samo o sobě je vážným ohrožením anonymity a ochrany dat uživatelů.
Ostatně o tomto tématu jako celku je již článek Svět obchází strašidlo internetu jenom s občankou. Konec anonymity či Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání.
Právě ten poslední připomíná poslední aktivní snahu, jak omezit svobody na internetu, Chat Control. Tedy snahu vyhledávat aktivně dětskou pornografii v komunikaci uživatelů. A právě VPN je jedním z prostředků, který právě to ignoroval.
Když zakážete VPN, nevypnete obcházení
Jako u všech zákazů a omezení je to komplikované. Zákaz či omezení VPN bude znamenat množství opatření – blokaci IP adresy VPN služeb, zákaz VPN aplikace v aplikačních obchodech, zákaz reklamy na VPN jako nástroje k obcházení kontroly věku, příkaz VPN službám ověřovat věk, nasazení hlubší inspekce provozu.
|
Digitální doba temna. Kreml vypnul Rusům populární komunikátor i YouTube
A protože VPN jsou i zásadním firemním nástrojem, bude nutné vytvořit výjimky pro firemní VPN, univerzity, novináře a státní správu, čímž vzniknou další obcházení.
V Británii už se tento konflikt řeší. Ofcom uvádí, že robustní kontroly věku jsou základ Online Safety Act a že rizikové služby mají používat vysoce účinné ověřování věku. V parlamentní debatě vláda zároveň říká, že služby musí mitigovat snadno dostupné metody obcházení a že poskytovatelé propagující VPN k obcházení dětských ochran mohou čelit postihům.
Proč řešíme VPN a ne design platforem?
VPN se stává jen dalším obětním beránkem. Jenže problém dětské bezpečnosti není primárně v tom, že existuje právě tento nástroj na ochranu soukromí. Problém je v doporučovacích algoritmech, návykovém designu, reklamním modelu, slabé moderaci, snadné tvorbě účtů, datové ekonomice a v tom, že platformy dlouho tolerovaly děti tam, kde neměly být.
Evropská komise v pokynech k ochraně nezletilých pod DSA řeší rizika jako grooming, škodlivý obsah, návykové chování, kyberšikanu a škodlivé obchodní praktiky. To je sice širší agenda než samotné ověření věku, ale jak už to v EU chodí, hodně o tom mluví, ale málo koná.
Zákaz či omezení VPN může být paradoxně snazší.