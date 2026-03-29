Anšlus bez jediného výstřelu. Jak Hitler pohltil Rakousko

Sobota 12. března 1938 vstoupila do dějin jako den, kdy nacistické Německo bez jediného výstřelu pohltilo svého menšího souseda – Rakousko. Tento tzv. anšlus byl vyvrcholením dvacetiletých snah o spojení německy mluvících zemí po první světové válce. Hitler, sám rodilý Rakušan, dosáhl tohoto cíle navzdory mezinárodním smlouvám a za nadšených ovací značné části rakouského obyvatelstva. Připojení Rakouska k „třetí říši“ však nebylo nevyhnutelné ani spontánní a předcházela mu řada politických tlaků, ekonomických otřesů a zákulisních intrik.
Po první světové válce se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vítězné mocnosti stanovily v mírových smlouvách přísné podmínky pro nástupnické státy. Ty zakázaly spojení Rakouska s Německem. Obávaly se, že spojením obou zemí by vznikl mocný středoevropský blok ohrožující rovnováhu sil. Toto opatření ale šlo proti přání mnoha německy mluvících Rakušanů. Po staletích existence mnohonárodnostní říše Habsburků se ocitli v národním státě o pouhých 6,5 milionu obyvatel, kteří se z nemalé části považovali za etnické Němce.
Ve dvacátých letech panoval rozšířený názor, že okleštěné Rakousko není hospodářsky životaschopné bez někdejších korunních zemí monarchie. Část rakouské společnosti proto volala buď po obnovení podunajské federace, nebo po sjednocení s německou „mateřskou zemí“. Ekonomické potíže mladé rakouské republiky pocit odcizení jen posilovaly. Velká hospodářská krize způsobila explozi nezaměstnanosti a chudoby.
Myšlenka sjednocení však zdaleka neznamenala podporu nacismu, většina Rakušanů v prvních poválečných letech tíhla spíše k demokratickému spojení s výmarským Německem nebo k zachování rakouské identity. Avšak nástup Adolfa Hitlera k moci v lednu 1933 změnil dynamiku německo-rakouských vztahů. Hitler, sám rodák z rakouského Braunau, povýšil sjednocení na jeden z hlavních bodů nacistického programu. Po převzetí moci v Německu tak začal Hitler v zákulisí připravovat plán připojení Rakouska, třebaže navenek zpočátku taktizoval. V roce 1933 Německo ještě nebylo připraveno vést válku a Hitler nemohl riskovat konflikt s Itálií nebo západními velmocemi. Místo přímé agrese proto zvolil podvratnou strategii skrze rakouskou pobočku NSDAP.
V meziválečném Rakousku existovalo několik politických proudů soupeřících o moc: sociální demokraté, křesťanští sociálové a menší krajně pravicové skupiny včetně rakouských nacistů. Po roce 1933 se však situace rychle polarizovala. Kancléř Engelbert Dollfuss, obávající se jak komunistů, tak domácích nacistů inspirovaných Hitlerem, nastolil v roce 1933 autoritativní režim. Rakouská odnož NSDAP byla postavena mimo zákon a přešla do ilegality. To ovšem nezastavilo radikální nacisty, od roku 1933 rozpoutali v Rakousku teroristickou kampaň s podporou z Německa. Bombové útoky, pouliční násilnosti a sabotáže měly destabilizovat Dollfussův režim a ukázat jeho slabost.
Dollfuss a Schuschnigg
Napětí vyvrcholilo pokusem o nacistický převrat 25. července 1934. Skupina rakouských nacistů tehdy pronikla do spolkového kancléřství ve Vídni a při puči zavraždila kancléře Dollfusse. Většina rakouské armády a policie však zůstaly loajální vládě. Během několika hodin byl puč potlačen a spiklenci pozatýkáni. Fiasko z léta 1934 Hitlera poučilo, že k ovládnutí Rakouska povede raději postupná podvratná taktika než unáhlený puč.
Po Dollfussově smrti převzal úřad kancléře Kurt von Schuschnigg, který pokračoval v autoritativním stylu vlády a snaze udržet rakouskou nezávislost. Na čas se zdálo, že Hitlerovy plány na anšlus musely ustoupit. Ovšem geopolitické okolnosti se brzy změnily. Mussolini se po válce v Habeši (1935–1936) sblížil s Hitlerem a přestal být ochoten garantovat samostatnost Rakouska. Britové a Francouzi podporovali nezávislost Rakouska spíše jen formálně.
Hitler mezitím stupňoval diplomatický nátlak. V červenci 1936 uzavřel s rakouskou vládou tzv. červencovou dohodu, kde se zdánlivě zavázal respektovat suverenitu Rakouska výměnou za legalizaci pronacistických organizací v zemi. Ve skutečnosti šlo o taktický manévr. Na počátku roku 1938 Hitler usoudil, že nastal čas k rozhodujícímu kroku. Itálie již proti anšlusu nic nenamítala a západní velmoci proklamovaly politiku appeasementu vůči německým požadavkům. Navíc německá armáda rychle rostla a Hitler si byl stále jistější, že případný vojenský střet by Francie a Británie kvůli Rakousku nepodstoupily.
12. února 1938 se Schuschnigg sešel s Hitlerem v Berchtesgadenu. Hitler hrozil invazí, pokud Rakousko okamžitě nesplní požadavky, muselo začlenit do vlády členy rakouské nacistické strany, zejména jmenovat prohitlerovského Arthura Seyß-Inquarta ministrem vnitra. Otřesený Schuschnigg neměl na vybranou a dohodu podepsal. Vytušil přitom, že Hitler směřuje k úplnému převzetí země. 9. března 1938 nečekaně vyhlásil celonárodní plebiscit. V referendu se měli Rakušané vyslovit, zda souhlasí se „svobodným, německým, křesťanským a nezávislým Rakouskem“.
Odvážný krok však Hitlera rozzuřil. Německý kancléř se rozhodl jednat dříve a 11. března 1938 dorazilo do Vídně Hitlerovo ultimátum a německá propaganda šířila falešné zprávy o nepokojích v Rakousku, aby invazi ospravedlnila obnovením pořádku. Osamocený Schuschnigg oznámil zrušení plebiscitu, rezignaci vlády a nařídil rakouské armádě neklást postupujícím Němcům odpor. Svůj proslov zakončil památnými slovy: „Bůh ochraňuj Rakousko.“ Tím fakticky předal zemi do Hitlerových rukou, aby zabránil krveprolití.
Kdo je pro? 99,7 %
Brzy ráno 12. března 1938 začaly jednotky německého wehrmachtu postupovat přes hranice do Rakouska. Nikde nenarazily na odpor, rakouská armáda zůstala v kasárnách. Místo střelby tak německé vojáky čekalo triumfální uvítání. Hitler se připojil 12. března odpoledne. V rodném Braunau překročil hranici a pokračoval v triumfální jízdě napříč zemí. Jeho cesta pokračovala do Vídně, kam dorazil 15. března. Zde před čtvrtmilionem jásajících lidí Hitler formálně vyhlásil sjednocení Rakouska s Německem. Rakousko formálně přestalo existovat a stalo se pouhou provincií nacistického Německa.
Hitler také nechal dodatečně uspořádat plebiscit. Výsledky hlásaly, že 99,7 % Rakušanů souhlasí se sjednocením. Kolem 400 tisíc lidí však nesmělo vůbec hlasovat. Přesto se odhaduje, že podpora spojení s Hitlerovým Německem byla mezi rakouskou populací nejméně 70 %. Anšlus byl přitom prezentován jako naplnění práva na sebeurčení, jakkoli šlo ve skutečnosti o anexi vynucenou pod hrozbou síly.
Anšlus Rakouska v roce 1938 je tak dodnes silným mementem selhání kolektivní bezpečnosti a důsledků politiky ustupování agresorovi. Spojení dvou německy mluvících zemí se vlivem nacismu a jednání nacistů změnilo v akt násilné anexe. Rakousko bylo vtaženo do temnoty třetí říše a na dlouhá léta vymazáno z mapy. Mnozí prozřeli až během neúspěšné války tváří v tvář smrti či při ztrátě nejbližších. Příběh anšlusu tak varuje před podceňováním diktátorů. Historie ukazuje, že obrana demokratických principů je nutná vždy a obzvláště dokud je ještě čas zabránit jevům, které mohou celou společnost strhnout do spirály nenávisti, ze které už není návratu a s níž se pak vyrovnávají celé generace.