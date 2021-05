ANTENEOVÁ: ‚Chtěl obětovat seniory.‘ Obvinění, která mohou otřást Británií

Praha V moderních politických dějinách bychom jen těžko hledali jinou situaci, kdy by se někdo tak blízký centru politické moci obrátil proti stále vládnoucímu premiérovi a vrazil mu kudlu do zad v přímém přenosu.

Středeční svědectví Dominica Cummingse, bývalé pravé ruky premiéra Johnsona, před parlamentní komisí ale slibovalo peprné detaily. Během téměř sedmihodinového sezení Cummings doslova pohřbil dnes už čerstvě ženatého Borise Johnsona zaživa. Zpochybnil nejen jeho charakter a motivy, ale i kompetentnost.



Velmi drsná strategie

Největší chybou byl podle Cummingse fakt, že premiér údajně nevěřil tomu, že by liberální Britové akceptovali striktní lockdown a další přísná omezení. Od této „strategie“ se mělo upustit až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že výsledkem budou desetitisíce mrtvých, kterým se tak podle všeho dalo předejít. Lockdown Británie vláda podle Cummingse naordinovala příliš pozdě. Nebyl dobře naplánovaný, nebylo připravené testování lidí, ani například ochrana domovů pro seniory.

Cummings tvrdí, že za to všechno může právě premiér a jeho nechuť k jakýmkoliv restrikcím, což vedlo k dalším problémům na podzim, kdy chtěl Boris Johnson údajně obětovat staré lidi na úkor záchrany ekonomiky a vyhnout se tak dalšímu lockdownu.

Boris Johnson navíc nebyl jediným cílem hněvu svého bývalého nejbližšího poradce. Cummings se tvrdě opřel i do ministra zdravotnictví Matta Hancocka, o němž tvrdí, že je sériovým lhářem, který měl být z vlády vyhozen za doslova kriminální chování hned patnáctkrát nebo dvacetkrát.

Nutno dodat, že Dominic Cummings nebyl vždy důvěryhodným svědkem. A fakt, že částečně přiznal za vládní pochybení odpovědnost, nic nemění na tom, že si vyrovnává účty se svými protivníky. Někteří politici se přiklání k tomu, že má pravdu zhruba z padesáti procent. Jak jinak si vysvětlit fakt, že člověk, který kritizuje všechny okolo, je tím stejným člověkem, který byl se všemi kritizovanými v jedné místnosti? A že člověk, jenž se omlouvá za systémová pochybení, za která odpovědnost nenesl, zároveň odmítá odpovědnost za dennodenní rozhodování, které naopak měl jako pravá ruka premiéra na starosti?

Ruku na srdce – kde vůbec začít s obhajobou sedmihodinového vodopádu nařčení a obvinění? Downing Street se v čele s Borisem Johnsonem snaží v této naprosto bezprecedentní situaci moc neangažovat s tím, že vše přenechává veřejné vyšetřovací komisi, která by měla začít pracovat příští rok. Rozumějme tak, aby její výsledky, ať už budou jakékoliv, byly známy až po dalších volbách. Scénář samozřejmě kulantně zorchestrovaný právě vládou Borise Johnsona.

Do bitvy tak teď byl vyslán jen ministr zdravotnictví Matt Hancock, o kterém se spekulovalo, že bude ve vládě nahrazen bývalým rivalem Borise Johnsona Michaelem Govem. Cummingsova nařčení mohou ale paradoxně Hancocka, který slouží jako premiérův živý štít, zachránit. Boris Johnson možná totiž nebude chtít cenný skalp Dominicu Cummingsovi dát. Stejně jako se bude chtít vyhnout nařčením, že raději než aby sám nesl odpovědnost, obětuje jiné.

Je dobré zdůraznit, že na svědectví Dominica Cummingse veřejnost v těchto dnech neslyší. Podle řady průzkumů mu věří jen něco mezi 14–21 procenty dotázaných. Průzkumy ale de facto odrážejí politické rozložení sil – jinými slovy, lidé, kteří vládu až doposud podporovali, jí budou i nadále nakloněni a naopak ti, kdo ji kritizovali, jí budou stále sypat popel na hlavu. Voliči jednoduše vědí, že Boris Johnson byl a vždy bude chaotickým lídrem, nikoliv „normálním“ politikem.

Co bude nicméně v příštích týdnech a měsících rozhodující, je fakt, zda nařčení Dominica Cummingse vnímání lidí postupně změní. Jeho slova totiž mohou hrát důležitou roli v porozumění tomu, co se v loňském roce v Británii stalo. Nota bene ve chvíli, kdy se bude blížit začátek speciální vyšetřovací komise.

Za lež rezignaci

V britské vládě navíc panuje obava, že toto je pouze začátek. Cummings zatím nepředložil žádné důkazy, nicméně slíbil například e-maily nebo textové zprávy. Veřejnost se pak možná bude na premiéra Borise Johnsona dívat jinak, pokud uvidí jeho vlastní slova černá na bílém. Cummingsův cíl je během na dlouhou trať – je jím dlouhodobé poškození reputace premiéra Borise Johnsona.

Vše teď mají v rukou britští poslanci. Ti už si vyžádali veškeré důkazy, které existují. Právě oni mají nezáviděníhodný úkol odlišit fakta od fikce a pokusit se najít pravdu. Začít by měli u samotného Borise Johnsona. Ten před časem odmítl v britském parlamentu, že řekl slova o tom, ať se „…těla mrtvých klidně nakupí...“.

Dominic Cummings ale potvrdil hned dvěma parlamentním komisím, že právě tato slova premiér skutečně řekl. Pokud by se prokázalo, že je to pravda, a tedy že premiér lhal britským poslancům, měl by rezignovat.