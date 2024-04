Anticikanismus. Víc než o definici jde o společnost, policii a soudy

Názor

Věříte v sílu definic? Že co definují, to vyřeší? Ošidná věc. Jisté výrazy se opakují tak často, až má člověk pocit, že jsou definovány. Třeba dezinformace. Ale pak soud řekne, že dezinformační weby se v únoru 2022 odstavit neměly, neboť dezinformace nemá oporu v definici ani v zákoně. Nebude to tak i s definicí anticikanismu, kterou vláda přijala ve středu? Uvidíme, ale pesimismus není zcela namístě.