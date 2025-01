Jak souvisí antisemitismus německých nacistů s dílem Martina Luthera

Poslední slovo 20:00

Na pondělí tohoto týdne připadl Mezinárodní den památky obětí holokaustu, jemuž byla letos věnována větší pozornost než jiné roky. Tento den byl vyhlášen jako připomínka osvobození nacistického vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz, což pro zdůraznění německých vin do češtiny často nepřekládáme (jinak by to byla Osvětim, Auschwitz-Birkenau by pak byla Osvětim-Březinka) – a výročí tohoto osvobození je letos kulatě osmdesáté.