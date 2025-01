Rabín: Antisemitismus sílí, Židé v Evropě potřebují ochranu

Evropští Židé si zvykli, že „Nikdy víc“ znamená přesně to, co tato slova znamenat mají. Ale teď už delší dobu vnímají, že obsah tohoto sousloví má den ode dne menší význam. Na sklonku loňského roku vyústila protižidovská nenávist v Amsterdamu dokonce v pogrom.

Oběťmi koordinovaného útoku se stali fanoušci fotbalového týmu Maccabi, jejichž chování nemůže být ospravedlněním fyzického násilí, které na nich bylo spácháno. Pogrom nelze označit ani za běžné násilí mezi fotbalovými fanoušky. Šlo jednoznačně o cílený útok na Židy, ať už to byli Izraelci, fotbaloví fanoušci, nebo jen náhodní svědci události.

Tyto události, jakkoli šokující, nepřišly z čistého nebe. Pro většinu evropských Židů tak nebyly ani překvapením. S tím, jak narůstá nenávist vůči židovským komunitám, nebylo otázkou zda, ale pouze kdy.

Normalizace hákového kříže

Krize, v níž se nacházíme, začala normalizací projevů antisemitismu. Hákové kříže na demonstracích, obviňování z genocidy a zabíjení dětí, popírání práva na existenci jediného židovského státu, pokřiky hesla „Od řeky k moři“, protižidovská graffiti, každodenní výzvy ke „světové intifádě“…

Existují lidé, kteří zpochybňují význam slov. Říkají, že kritika Izraele a jeho politiky nemůže být nikdy antisemitská. Těmto lidem odpovídáme, že kdyby to byla pravda, neexistovalo by takové vzedmutí antisemitismu, jakého jsme svědky. Ani Židovská agentura by v takovém případě nemohla hlásit rekordní zájem evropských Židů přestěhovat se do Izraele navzdory tomu, že země se aktuálně nachází ve válečném stavu, zatímco v Evropě panuje zdánlivý mír.

Sledujete-li detailně aktuální antisionistické proudy, najdete v nich po staletí známé kořeny bezdůvodné nenávisti vůči Židům. Jen se přizpůsobily moderním požadavkům na nenávist vůči Izraeli, aby tak získaly přijatelnou tvář.

Antisemitismus v Evropě je nyní na nejvyšší úrovni od druhé světové války. Nikdo nikdy nepředpokládal, že bude nutné něco takového znovu konstatovat, ale přesně v této situaci jsme se znovu ocitli. Evropské židovské sdružení (EJA) proto nyní apeluje na Evropskou unii a její členské země, aby pro následujících šest měsíců vyhlásily okamžitý stav nouze pro oblast nenávisti vůči Židům.

Tento politováníhodný, ale zcela nevyhnutelný stav nouze by přinesl zvýšenou ochranu evropských židovských komunit, protože situace si to vyžaduje. Ochrana by měla sestávat ze tří základních opatření.

Prvním má být smysluplná a důsledná regulace veřejných shromáždění, včetně zákazu výrazů, znaků a transparentů s antisemitským významem.

Druhým opatřením by měla být preventivní i následná kontrola všech projevů na veřejných demonstracích s důrazem na zákonnost v každé evropské zemi. Je zřejmé, že základní právo na svobodný projev je zneužíváno k povzbuzování k vraždám, nenávisti a rozkládání společnosti. Tolerovat tuto nenávist se zdůvodněním, že je třeba chránit svobodu projevu, znamená přilévat olej do ohně antisemitismu.

Konečně zatřetí by vyhlášení stavu nouze mělo být doprovázeno silnější přítomností policie v oblastech koncentrace židovských komunit.

Ten čas už nastal

Evropské židovské sdružení samozřejmě nevolá po vyhlášení opatření, která by porušovala ústavně zaručená občanská práva, nežádá ani rozmístění ozbrojených složek v ulicích. Žádá jen, aby evropští lídři kladli důraz na potírání antisemitismu. K tomu mají využít vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců, aby byl antisemitismus skutečně efektivně potírán. V mnoha zemích přitom už docházejí k názoru, že je třeba v této oblasti jednat rychle.

V Nizozemsku přijali pětiletý plán potírání antisemitismu, ve Velké Británii dali 7 milionů liber na vzdělávání ve školách různých stupňů, podobný plán má i Norsko. Tyto iniciativy signalizují odhodlání věc řešit, ale vyžadují závazek maximální efektivity.

Česká republika je příkladem země, která nejen bojuje proti antisemitismu, ale také silně podporuje Izrael. Tím se stává příkladem pro okolní evropské státy.

Češi od teroristického útoku 7. října 2023 vydali 100 milionů korun na vzdělávání o holokaustu a monitoring projevů antisemitismu na internetu. Ale i v Česku antisemitismus sílí, přičemž vláda zatím žádný systémový program k jeho potírání nemá. Jeho přijetím by přitom potvrdila vůdčí roli mezi evropskými státy potírajícími projevy antisemitismu.

Židovské komunity se obávají nejhoršího scénáře a očekávají, jak se Evropa k této hrozbě postaví. Slova rabína Hilela Babylonského platí po staletí se stejným významem: Když ne teď, tak kdy? Ten čas už nastal...

Autor je rabín a předseda Evropského židovského sdružení