Nejen MAGA, taky MAHA. Premiér Babiš svým antivaxerům rozumí…

Premiér zpochybnil národní očkovací strategii přijatou předchozí vládou, považte, v samém závěru jejího působení! A rovnou dal najevo, že škrtne peníze na podporu kampaní za nepovinná očkování, protože jednak šetřit se musí, jednak se nemají občanům mást hlavy a omezovat tím jejich selský rozum.
Čeští antivaxeři se tak už nemusí jen odkazovat na podporu SPD a spol., jež už před časem vycítila, že tady je potenciální zdroj voličských hlasů. Plus pokrevní bratrství s MAHA, odnoží hnutí MAGA, která má rovněž hezké čepice, jen s jiným logem. MAHA chce Ameriku nejen velkou jako dřív, ale taky zdravou jako dřív.
Pod vedením Roberta Kennedyho Juniora toho chce dosáhnout zejména tím, že co nejvíc omezí očkování, a pro jistotu i co nejdůkladněji zlikviduje medicínský výzkum, tedy vyjma zkoumání vlivu očkování všeho druhu na vznik poruch autistického spektra.
Dlouhý pochod antivaxerů českou politikou ruku v ruce s SPD, Trikolorou a Svobodnými však zdaleka nekončí. Jak pravila náměstkyně ministra zdravotnictví Maříková a taktéž poslankyně Majerová, na řadě je další krok. Je nutno konečně zabránit plíživému omezování naší národní suverenity prostřednictvím českého členství ve Světové zdravotnické organizaci WHO.
Ostatně, Okamurova strana vystoupení z WHO měla už ve volebním programu a v jakési soft verzi je prosadila i do programového prohlášení koalice: „Nedopustíme přenášení rozhodovacích pravomocí z ČR na WHO.“ Nyní však je evidentně na řadě ráznější krok: z této zhoubné organizace přímo vystoupit. Vždyť takový Donald Trump to udělal hned v den, kdy se podruhé posadil za stůl v Oválné pracovně Bílého domu!
Česká republika, stejně jako Spojené státy, je zakládajícím členem WHO. Zanechala v ní také nesmazatelnou stopu díky profesoru Karlu Raškovi, který v šedesátých letech stál v čele úsilí WHO o vymýcení černých neštovic, za což byl vyznamenán Jennerovou medailí, jedním z nejvýznamnějších medicínských ocenění vůbec. Ty neštovice byly ovšem vymýceny díky… ehm… očkování.
Ale k tomu vystupování: i v tom máme v historii WHO zářez. Po vzoru Sovětského svazu už Československo jednou vystoupilo. Bylo to v roce 1950 a stalo se tak proto, že podle tehdejší vlády organizace sloužila ryze kapitalistickým zájmům a ignorovala pokroky sovětského zdravotnictví.
Pravda, komunisté si nevšimli, že jediný člen WHO, který si při zakládání vymínil možnost jednostranného vystoupení, byly Spojené státy (jako nejvýznamnější donor organizace), takže československé členství nadále trvalo, jen bylo „neaktivní“. A v roce 1958 bylo možno, jakoby nic, začít znovu fungovat.
Nevím, jestli to u Okamurů vědí, ale i kdyby ne, oni to určitě dokážou jako vždycky nějak zbastlit.