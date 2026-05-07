Dvě stě a jeden rok od úmrtí reálného skladatele a fiktivního padoucha

A to nemluvím o tom, že bylo zkomolené – proč je v ruském přepisu „i“ nahrazeno měkkým znakem, takže ze „Salieri“ vznikne „Сальери“, jsem nepochopil ani po těch mnohých letech od návštěvy základní školy (v italštině je to [i] jasně slyšet a [l] před ním není měkké).
Až o dost později jsem zjistil, že těch zkomolení bylo víc. Míním teď ovšem zkomolení vůči historické realitě. Antonio Salieri (18. srpna 1750 – 7. května 1825) v realitě totiž nebyl průměrným a neúspěšným skladatelem, tragickou postavou, jež bojuje s vlastním pocitem méněcennosti vůči géniu Wolfganga Amadea Mozarta, a už vůbec nemůže být řeč o tom, že Salieri zlovolně ničil Mozartovu kariéru či že se dokonce podílel na jeho smrti.
Antonio Salieri pocházel z bohaté obchodnické rodiny v severoitalském Legnagu a jeho otec předpokládal, že po něm převezme živnost. Již ve velmi raném věku však malý Antonio tíhl k hudbě, jako dítě se učil hrát na housle a harfu. Jeho nevšedním nadšením pro hudbu nebyli jeho rodiče, zejména otec, nijak uchváceni, na druhou stranu mu však ani jakkoliv zásadně nebránili, ostatně jeho prvním učitelem hudby byl jeho starší bratr Francesco Antonio, žák slavného houslisty Giuseppe Tartiniho, rodáka z (dnes slovinského) Piranu.
Oba rodiče mu v jeho 13 letech krátce po sobě zemřeli, staral se pak o něj starší bratr a po dalších peripetiích se Salieri dostal do Vídně: když po smrti Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie, v roce 1765 přestala na znamení smutku na dobu celého roku hrát vídeňská divadla, odešel divadelní kapelník Florian Leopold Gassmann (mimochodem rodák ze severočeského Mostu) do Benátek, kde potkal tehdy patnáctiletého Salieriho, a v roce 1768 jej při svém návratu do Vídně vzal s sebou.
Na své náklady mu pak ve Vídni zajistil nejlepší možné hudební vzdělání a také představil Salieriho a jeho talent císaři Josefovi II. Kromě toho jej seznámil s Christophem Willibaldem Gluckem, libretistou Pietrem Metastasiem a vůbec jej uvedl do hudebních kruhů. Po Gassmannově smrti nastoupil Salieri roku 1774 na jeho místo dvorního skladatele a o rok později se i oženil.
Krátce poté se stal také kapelníkem císařského orchestru, čímž dosáhl vrcholu své kariéry – je však potřeba dodat, že v takovém postavení nezapomněl na dobrodiní, jež mu Gassmann kdysi poskytl, a jednak se staral o materiální zajištění jeho pozůstalé rodiny a jednak i šířeji vracel, co mu bylo kdysi dáno: jako nejlepší hudební pedagog své doby – mezi jeho žáky patřili Ludwig van Beethoven, Giacomo Meyerbeer, Ferenc List, Franz Schubert, Johann Nepomuk Hummel, Carl Czerny a dokonce i Mozartův syn Franz Xaver – vyučoval nadané nemajetné žáky zdarma.
Nebyl však činný jen v rámci vídeňského dvora. Se svými operami i dalšími hudebními díly měl velké úspěchy po celé Evropě. Asi nejvíce jej proslavila opera Tarare, která se od své premiéry v roce 1787 udržela v repertoáru pařížské opery – i přes všechny politické převraty, k nimž ve Francii té doby došlo: revoluce, bonapartismus, restaurace Bourbonů – až do roku 1826.
Když Antonio Salieri před dvěma sty a jedním rokem zemřel, obsahovalo jeho hudební dědictví několik desítek oper, osm symfonií, sedm nástrojových koncertů a právě tolik mší, šest baletů, pět oratorií, dvě rekviem (která samozřejmě napsal sám), desítky světských i duchovních kantát a dlouhou řadu dalších děl, mezi něž patří – abych na to nezapomněl – i kantáta Per la ricuperata salute di Ofelia (“Za Oféliino navrácené zdraví“) pro soprán a klavír, společné dílo skladatelů Salieriho, Mozarta a jakéhosi doposud neurčitelného Cornettiho (každý zkomponoval dvě sloky kantáty) a libretisty Lorenza da Ponte určené jako oslava navrácení v nemoci ztraceného hlasu anglo-italské sopranistky Nancy Storaceové, která (mj.) zpívala roli Zuzanky v první inscenaci Figarovy svatby – jméno Ofélie byla ovšem narážka na její stejnojmennou roli v Salieriho opeře La grotta di Trofonio (“Trofoniova jeskyně“).
Kromě evidentně velmi přátelské spolupráce Mozarta a Salieriho zde jistě stojí za zmínku i to, že partitura kantáty, dlouho pokládaná za ztracenou, byla objevena v archivu Muzea české hudby Národního muzea v roce 2015 (a dnes si dílko můžete pustit na youtube). V realitě zkrátka ani trochu neplatí, že Salieri byl neúspěšný skladatel, který Mozartovi záviděl jeho talent – a už vůbec není pravda, že způsobil jeho předčasnou smrt nebo že jej dokonce přímo zavraždil.
Takové pověsti se sice objevily v dobovém tisku hned po Mozartově smrti (a mimochodem se poprvé vyskytly jako místní drby v Praze, odkud je pak citoval berlínský list Musikalisches Wochenblatt), za nesmysl je však pokládali jak Mozartova vdova Konstance, tak jeho první životopisec František Xaver Němeček – což ale nic nezměnilo na tom, že na nich jako na živné bázi vystavěl Puškin své komorní drama Моцарт и Сальери (“Mozart a Salieri“), jež rozvíjí téma vzpoury „apoštola průměrnosti“ proti géniovi (a kde je Salieri přímo značen za Mozartova vraha).
Námětu se pak chopili další, mj. podle něj složil operu Nikolaj Rimskij-Korsakov, a na konci sedmdesátých let 20. století na toto téma napsal divadelní hru anglický dramatik Peter Shaffer – a ta se pak stala základem pro scénář Formanova filmu.