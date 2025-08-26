Kdo chce jet do Alp, pojede tam, a na nějaké procovské apartmány v Beskydech se vykašle

Kluci developerští mají ovšem svou mantru, a ta zní, že samotná oprava příslušné stavby nevygeneruje patřičný zisk, takže je třeba k ní nastavět další objekty – zpravidla apartmány, a ty pak hezky zpeněžit. A čím více jich nasekají, tím to bude lepší. Takový plán má třeba developer s horským hotelem Banka v Beskydech.
To, co předvádí, je sice obvyklý standard, ale to jak hloupě a arogantně obhajuje své záměry, je svým způsobem ojedinělé. Jelikož zakoupil i pozemky kolem hotelu, plánuje k němu přilepit apartmánový komplex se stovkou bytů. Stavba se rozšíří k blízkým rodinným domkům a podle výpočtů se zastavěná plocha zvýší ze současných 1350 o dalších 4525 metrů čtverečních.
Banální architektura
Argument: prý to chce mít jako v Alpách a myslí i na místní, ti totiž dostanou úžasné vymoženosti, třeba veřejný park s jezírky pro relaxaci a odpočinek, multifunkční sportovní halu, dětské centrum prý se symbolickým vstupným 50 korun za bowlingové centrum nebo wellness. Jistě už se na to všechno třesou a také se zřejmě nemohou dočkat těch báječných pracovních příležitostí, protože doteď tam všichni jen živořili.
Tak úplně hlava nebere, proč by se měli posadit na zadek z toho, že jim někdo hodlá stavět park, když žijí v horské přírodě. A když to developer chce mít jako v Alpách, asi bude muset zvýšit beskydské kopce, aby z nich byly velehory, že? Co je tohle za slabomyslné argumenty, do Beskyd se jezdí za jejich krásnou, unikátní, a především jinou přírodou, než nabízejí Alpy, to jsou úplně odlišné hory, jinak krásné a impozantní. A kdo chce jet do Alp, pojede tam, a na nějaké procovské apartmány sugerující luxus trčící v tuzemské horské krajině se může vykašlat.
Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní
Momentálně je k dispozici vizualizace objektu, a jak se dalo čekat, je to banální architektura, jen účelové zastavení prostoru. Místní pochopitelně protestují, sepisují petice a projekt označují za čisté zničení krajiny za účelem aktuálního zisku. I starosta blízkých Trojanovic je proti a poukazuje na to, že projekt rozsahem odporuje územnímu plánu.
Hlavní bitva se odehraje až developer podá žádost o stavební povolení, ale praxe nás učí, že tihle hoši si umějí poradit, a mají vždy nějaké záložní řešení. Proč by mu to nemělo projít, když skoro každému soukromému stavebníkovi projde kdejaká zhůvěřilost a s platnou legislativou si nemusí lámat hlavu.
Nejsme ve Francii
Mohu posloužit příkladem ze svého okolí, soused zakoupil rekreační stavbu z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, přízemní stavení takzvaného anglického venkovského stylu. Nebyla to žádná převratná architektura, ale měla lidské rozměry a do přírodního prostředí se starými borovicemi sedla výtečně.
Bez stavebního povolení na tento přízemní domek nastavěl minimálně jednou takovou hmotu a objekt vyhnal do neadekvátní výšky. Použil metodu navrhoval pes, stavěla kočka, třeba okna umístil, jak se zrovna namanulo, vzniklo monstrum. Stavba se pak v určitém bodě zastavila, protože se stavělo bez stavebního povolení. Za dva měsíce po přerušení už stavební povolení měl.
Jak je to možné? Nechť si každý odpoví sám, nejsme zkrátka ve Francii, kde se s miliardářem Vítkem nikdo nemazal. V Provence zboural tři unikátní borie (obdoba apulských trull) a stavěl na černo, tak stavba půjde k zemi. U nás pořád platí, že jakékoliv nařízení a zákony se dají vždycky obejít, tedy když k tomu máte prostředky.
Žádné černé stavby se nebourají, vždycky se to nějak vyřeší, obejde, upatlá. Takže se nedivme, že s jídlem roste chuť a drzost, jeden takový, co mu prošla černá stavba ve veřejném parku, pak neváhá podat žalobu, že mu tam lidé hlučí.