Apel pamětníka invaze z roku 1968. A bude se Babiš modlit k Jezulátku za levnější hypotéky?

„Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoli jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil.“
Loni už autor těchto vět podle webu ČRo „vyzdvihoval hrdinství Čechů, kteří se téměř beze zbraně postavili tankům nejen v Praze, ale i v ulicích jiných českých měst“. A server dodává: „Vzpomněl i na lidi, kteří si tehdejší situaci neuměli vyložit.“
„Byli pod vlivem tehdejší propagandy a možná si i mysleli, že to, co se děje, je v podstatě správně. A stejně tak dnes vidíme, že vlivem různého výkladu nedávné historie i současnosti mnozí lidé mají opravdu hodně pokroucený pohled na svět. Mají představu o tom, že rizika a hrozby jsou jinde, než je vnímá většina společnosti nebo možná velká část světa,“ uvedl prominentní host „disidentského“ festivalu TrutnOFF před rokem.
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Tři poznámky k národní hysterii: proč se tak rádi hádáme o Babiše či Pavla?
„I proto bychom měli věnovat pozornost tomu, jak vykládáme nejenom dávnější historii, ale i události nedávné, aby nedocházelo ke zkreslování, abychom se drželi faktů, abychom se drželi hodnot, které provázejí lidstvo od nepaměti, abychom byli schopni rozlišovat to, co je správné, a to, co je zlo,“ dodal. Uvidíme, s čím tento fotograf s čerstvou legitimací Klubu sportovních novinářů a prezidentským vedlejšákem přijde letos.
* Minulý týden premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci na slapské přehradě tvrdil, že „možná naprší“, protože se za to bude modlit. „Já půjdu za Jezulátkem,“ řekl šéf hnutí ANO. V neděli už točil video, jak stojí v triku v dešti a vykládá: „Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku. Minulý týden na Slapech, co jsem říkal? Že se budu modlit. A modlil jsem se dobře, prší a vypadá to na celý týden. Krása. Ale v pondělí jedeme, koalice proti suchu.“
Tomu se říká strategické a promyšlené vládní opatření! Třeba by Babišovo Jezulátko zvládlo i nižší schodek státního rozpočtu, levnější hypotéky či třeba pečené holuby přímo do huby. Ano, s Jezulátkem bude líp!
* Šéf Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura vytáhl proti generálnímu řediteli Českých drah Michalu Krapincovi. Rozlítil ho totiž nedostatek toaletního papíru ve vlacích. „Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra (dopravy Ivana) Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah,“ prohlásil Okamura v pondělí po jednání koaliční rady. S tím, že na nedostatek toaleťáků dostává množství stížností od voličů.
Ředitel Českých drah Krapinec podle předsedy hnutí SPD na výtky ohledně kvality spojů poskytl neuspokojivou reakci. „Ten papír tam není permanentně. A já to vím, protože naši členové z nejbližšího okolí mě informují. Já jsem je požádal, aby mi posílali fotografie z těch spojů, jak jsou na WC,“ konstatoval Okamura.
Problémem se už zabývá i ministr dopravy Bednárik. Konkrétní ale být nechtěl. „Zatím bez komentáře. Nebudu to komentovat, protože pořád probíhá diskuse v rámci resortu,“ sdělil Novinkám.
Samozřejmě nelze předjímat, jak bude ona diskuse o hov.ě na ministerstvu dopravy probíhat. Ale možná by bylo jistější, kdyby si Okamura půjčil od Babiše Jezulátko.