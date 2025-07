Programátor napsal aplikaci pomáhající přistěhovalcům. Spojené státy už se o něj zajímají

Získat politickou moc je snadné. Stačí si vybrat nějakou skupinu lidí, na kterou svedete problémy voličů. Ideální jsou nějací cizinci, lidé odlišné barvy pleti, věřící v jiné bohy, mluvící jiným jazykem a tak podobně. Je to samozřejmě nesmysl. Za své problémy si může každý sám. Spousta lidí si to ale odmítá přiznat. Raději hodí hlas někomu, kdo jim bude tvrdit opak. Stejný postup využil i momentální prezident Spojených států Amerických Donald Trump. V rámci plnění předvolebních slibů teď chystá největší masovou deportaci v dějinách země.

Využívá k tomu Úřad pro imigraci a cla známý pod zkratkou ICE (United States Immigration and Customs Enforcement). Důstojníci ICE pořádají razie ve městech. Kontrolují i školy, nemocnice nebo chrámy a svatyně, které dříve vynechávali.

Snaží se najít lidi, kteří nemají v pořádku papíry. Když je chytí, přepravují je do detenčních center. Konečný cíl je přistěhovalce vyhostit.

Anonymní upozornění

Na začátku minulého měsíce vyvolala masové protesty razie ICE v Los Angeles. Taktika úřadu podle mnohých připomíná nástup fašismu v Německu ve třicátých letech dvacátého století. Spousta čestných lidí s ní má problém. Patří k nim i programátor Joshua Aaron. Aby imigrantům pomohl, napsal aplikaci ICEBlock. Umožňuje sdílení polohy důstojníků imigračního úřadu na mapě.

„Když jsem viděl, co se v naší zemi děje, chtěl jsem se tomu nějak postavit,“ řekl televizi CNN. „Doslova sledujeme, jak se historie opakuje.“

Program funguje jako systém včasné výstrahy. Pokud si ho nainstalujete do telefonu, upozorní vás na přítomnost ICE v okruhu pěti mil, tedy zhruba osmi kilometrů. Ukáže vám místa, kde je ostatní uživatelé zpozorovali.

Informace mohou být doplněné poznámkami o oděvu důstojníků, typu auta, kterým jedou, a tak podobně. Po čtyřech hodinách se záznamy automaticky mažou. Hlášení polohy agentů je zcela anonymní.

To má ale i svou nevýhodu. Aplikace může být dostupná jen na zařízeních s operačním systémem iOS od firmy Apple. Konkurenční telefony vybavené systémem Android totiž shromažďují informace o svých uživatelích. Anonymita je na nich vyloučena.

ICEBlock si rychle získal značnou popularitu. V době psaní článku, který právě čtete, byl mezi aplikacemi pro iPhone čtvrtý nejstahovanější. Mělo ho nainstalovaný přes sto tisíc lidí. Joshua Aaron z něj nemá ani cent. Poskytl ho uživatelům zcela zdarma. Trumpovým příznivcům aplikace vadí. Několik MAGA účtů zveřejnilo na síti X Aaronovo bydliště. Začal se o něj zajímat i stát.

„Sledujeme ho,“ citoval magazín Wired vyjádření ministryně spravedlnosti Pam Bondiové pro televizi Fox. „A měl by si raději dávat pozor.“

Stejné pozornosti se dostalo i stanici CNN. Státu se nelíbí, že o existenci aplikace informuje.

„To, co dělají, je, že aktivně podporují lidi, aby se vyhýbali činnosti a operacím orgánů činných v trestním řízení, a my po nich skutečně půjdeme a budeme je stíhat,“ řekla na YouTube kanálu magazínu Forbes ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. „Domníváme se, že to, co dělají, je nezákonné.“

Právníci oslovení magazínem Wired se však shodli, že je to nesmysl. Zveřejňování polohy i natáčení a psaní reportáží je v souladu se slavným prvním dodatkem americké ústavy. Klauzule přidaná k základnímu zákonu země v roce 1791 zaručuje mimo jiné i svobodu tisku a projevu.

Možná si vzpomenete, že o svobodu slova vyjádřil obavy i další člen Trumpovy administrativy, viceprezident J. D. Vance. Na konferenci v Mnichově z 15. února varoval, že je u nás v Evropě na ústupu.

Tak to ale se svobodou slova chodí. Dokud ostatní říkají něco, co člověku vyhovuje, nemá problém jim ji přiznat. V opačném případě už to problém bývá.