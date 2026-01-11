Aplikovaná chemie pro praktické geopolitiky. Jaké jsou klíčové prvky pro 21. století?

Existují totiž historické okamžiky, kdy určitá komodita skutečně kondenzuje geopolitické napětí své doby. Stává se osou, kolem níž se točí války, aliance, revoluce. Ne proto, že by byla jedinou příčinou dějinného pohybu, ale proto, že v sobě koncentruje rozpory a ambice své éry.
Cukr v sedmnáctém a osmnáctém století nebyl jen sladidlem, ale esencí koloniálního systému, otrokářství, námořní rivality. Bavlna v devatenáctém století nebyla jen textilem, ale surovinou průmyslové revoluce; důvodem, proč viktoriánská Británie uvažovala o uznání otrokářské Konfederace (ačkoli sama otroctví zakázala a s velkými náklady pronásledovala otrokářské lodě na světových oceánech).
Ve stejném století mělo strategickou roli dnes již zapomenuté guáno: ptačí trus z tichomořských ostrovů. Zní to jako vtip, ale v polovině 19. století to byla strategická surovina nejvyšší důležitosti, nepostradatelný materiál pro výrobu střelného prachu a zároveň nejúčinnější dostupný zdroj dusíku pro zemědělství před vynálezem syntetických hnojiv.
Spojené státy v roce 1856 přijaly takzvaný Guano Islands Act, který americkým občanům umožňoval anektovat jakýkoli neobsazený ostrov s guanem ve jménu USA – jeden z nejbizarnějších zákonů v americké historii, dodnes formálně platný. Kvůli guanu se vedla i válka během let 1879–1884 mezi Chile na jedné straně a Peru s Bolívií na straně druhé. Chile vyhrálo, Bolívie ztratila přístup k moři, Peru přišlo o bohaté jižní provincie. Celé národní hranice v Jižní Americe byly překresleny kvůli ptačímu trusu.
Pak přišel Haber-Boschův proces syntézy amoniaku (1909) a guano se stalo bezvýznamným prakticky přes noc.
„Za vším byla ropa?“
Ropa ve dvacátém století nebyla jen palivem, ale tekutinou, v níž se rozpouštěly a srážely veškeré konflikty moderní doby. Když Robert Redford ve filmu Tři dny Kondora vysloví své zděšené „Tak to za vším byla ropa?“, sedíme v roce 1975, mezi dvěma ropnými šoky, a ta věta zní jako vystižení ducha doby.
V nedávných dnech jsme mohli zažít pocit již dávno viděného u příležitosti americké akce ve Venezuele. Ale jinak heslo „za vším hledej ropu“ působí skoro nostalgicky. Připomínka dob, kdy světovým burzám nevládly firmy jako Microsoft, Alphabet, Nvidia nebo TSMC, ale British Petroleum, Shell, Chevron nebo ExxonMobil. Nyní je posledně jmenovaná společnost pouze na 19. místě globálního žebříčku: ropa je sice stále důležitá, ale nikoli již na prvním místě. Svět, v němž lze globální politiku vysvětlit jedinou komoditou, se zdá být neodvolatelně pryč.
Co ale jednadvacáté století? Máme svou určující komoditu, nebo jsme vstoupili do éry, kdy žádná jednotlivá surovina nemůže získat takovou moc? A pokud ano – je to známka pokroku, diverzifikace, odolnosti? Nebo jen znamení, že jsme přesunuli svou závislost jinam, na něco méně hmatatelného?
Látky, které běžní lidé neznají
Složitost současného světa má za následek, že strategických komodit je překvapivě mnoho. Průmysl potřebuje látky, o kterých jste možná v životě neslyšeli. Třeba takové europium, měkký stříbřitý kov objevený v roce 1901. Díky němu displej vašeho telefonu „umí“ červenou barvu. A má i jiné aplikace. Sloučenina europia se používá na eurových bankovkách jako ochranný prvek. Když posvítíte UV lampou na bankovku, hvězdy na evropské vlajce zežloutnou do oranžova, podpis prezidenta ECB zezelená. Padělatelé mohou napodobit vodoznak či hologram, ale replikovat přesnou luminiscenční signaturu sloučenin europia je extrémně obtížné.
Dále je tu indium, bez něhož by neexistovaly dotykové displeje. Tantal, z něhož se vyrábějí kondenzátory dříve nemyslitelných vlastností. Hélium pro přístroje pracující se supravodivostí, gallium a germanium pro výrobu polovodičů, niob pro výrobu supermagnetů potřebných pro montáž moderních elektromotorů. Přidáním pouhých 0,03 procenta niobu do oceli se její pevnost zvýší o více než 30 procent. Niob proudí palivovými vstřikovači raketových motorů, tvoří trysky mezikontinentálních balistických raket, objevuje se v hrdlech hypersonických vozidel, výstelkách přídavného spalování stíhaček a pokročilých lopatkách plynových turbín. Strategický materiál, který je veřejnosti velmi málo známý.
Kdyby se dnes natáčela nová verze Tří dnů Kondora, Robert Redford by nemohl pronést jednu zděšenou větu. Musel by odříkat dobrou polovinu periodické tabulky prvků.
Drtivá většina těžby vzácných prvků připadá na země, které nejsou Západu příliš přátelské: Čína, Brazílie, různé africké režimy. A tak zatímco Západ debatuje o zelené transformaci a energetické nezávislosti, materiály potřebné k její realizaci tiše proudí ze zemí skupiny BRICS a ze všelijakých diktatur. Vyměnili jsme závislost na arabské ropě za závislost na prvcích, jejichž jména většina lidí neumí vyslovit – a na režimech, jejichž jména většina lidí sice vyslovovat umí, ale nechce.