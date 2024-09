Správný a špatný Apple. Od Irska dostal neférovou výjimku, dostal lekci za 14 miliard eur

Evropský soud jakožto nezávislá instituce nakonec dal za pravdu té druhé verzi, kterou předložila Evropská komise. A nařídil společnosti Apple zaplatit oněch 13 miliard eur plus úroky.

Tolik by byla stručná zpráva. Jenže příběh je mnohem širší. Je také příběhem ekonomického pozdvihnutí jedné země a příběhem toho, jak obrovské korporace využívají mezery v legislativě, aby se vyhnuly placení daní. Povězme si jej. Bude hodně o Irsku, pětimilionové zemi, kterou tak málo z českého pohledu vnímáme.

Keltský tygr

Až do počátku osmdesátých let patřil irský příjem na osobu k nejnižším v Evropě, hned vedle řeckého. Synonymem pro zemi byla chudoba a emigrace. Nezaměstnanost se po většinu osmdesátých let pohybovala vysoko nad šestnácti procenty. Pak v roce 1980 do irského Corku přichází Apple a staví zde svou první továrnu mimo USA. Otevíral ji Steve Jobs osobně. Práci na výrobě tištěných spojů zde našlo šedesát zaměstnanců, během deseti let narostl jejich počet na tisícovku a Apple se stal stěžejní částí ekonomiky města a postupně i celého Irska.

Příklady táhnou. K Applu se později připojily společnosti Dell, Intel a Microsoft. Přišly také velké farmaceutické firmy a nyní více než polovinu irského vývozu tvoří léčiva. Firmy zde našly lidi s vysokoškolským vzděláním ochotné pracovat za zlomek toho, co dostávají američtí, francouzští nebo němečtí pracovníci. Počátkem tisíciletí byl irský hrubý domácí produkt na hlavu vyšší než v USA nebo Velké Británii a dosahoval plných sto třiceti procent evropského průměru. Hovořilo se o Keltském tygru.

To byl ten správný průmysl, ten správný Apple. Počet irských zaměstnanců firmy Apple dosáhl 6000, v Corku se vyráběly počítače a tento průmysl táhl irskou novou ekonomiku zaměřenou na moderní technologie i farmacii. Vedle této „skutečné“ ekonomiky se však v Irsku vyvinula ekonomika fantazijní, založená na využívání daňových zvláštností na evropských a světových trzích.

A to byl ten špatný Apple. Ten, který se jmenuje AOI - Apple Operations International. Tato firma je zcela vlastněna mateřským Applem, sídlí v Irsku, nemá žádné zaměstnance ani fyzické sídlo a na ni je směřována většina výnosů z neamerických operací Apple. Drží majetek přesahující 200 miliard dolarů a patří mezi největší společnosti světa. Asi jste o ní nikdy neslyšeli.

Firma bez daňového sídla

Vedoucí daňových operací Apple Phillip Bullock v roce 2013 při slyšení na výboru amerického Senátu řekl, že „společnost AOI je registrována v Irsku; podle amerických zákonů tedy není daňovým rezidentem USA“. Tím vysvětlil, proč tato společnost neplatí v USA daně.

Pak ale situaci upřesnil: „Společnost AOI rovněž není daňovým rezidentem v Irsku, protože nesplňuje požadavky irského práva na rezidenství, které jsou specifické pro danou skutečnost.“ Společnost je tedy podle amerických zákonů irská, podle irských zákonů nikoliv a ve skutečnosti nemá nikde daňové sídlo. Šéf Apple Tim Cook v témže vyšetřování potvrdil, že společnost měla v Irsku „dohodu o daňových pobídkách“ již od roku 1980. A tak se stalo, že Apple z většiny svých mezinárodních zisků neplatil žádné podstatné daně. Neměl komu. Inu, co se dalo dělat...

Co se dalo dělat, ovšem věděla Evropská komise, podle níž se Apple měl zachovat podle hesla „kde získáš, tam daníš“. Komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová se chytila oné dohody Apple s Irskem, tedy neférové výjimky, která nebyla jiným dostupná. A v červnu 2014 padla žaloba. Podstatou žaloby Komise bylo, že výjimka poskytla americkému technologickému gigantu nespravedlivou a vybranou výhodu oproti ostatním poplatníkům daně z příjmu právnických osob. Výjimka umožnila skupině směrovat většinu evropských prodejů prostřednictvím „ústředí“ dvou dceřiných společností, které byly pro daňové účely nerezidenty.

„Dvojí Irsko“

První odvolání z roku 2016 proti této žalobě se podařilo firmě Apple spolu s Irskem v roce 2020 zvrátit, neboť se nepodařilo prokázat nezákonnost takové podpory. Mezi tím EU po delším vyjednávání s Irskem tuto možnost obcházení daní uzavřela, ale Apple nesouhlasil s tím, že by mělo daně doplatit. Metoda „Dvojí Irsko“ podle toho, že stačilo mít jednu zdaněnou firmu v Irsku a ta druhá se pak nedanila, měla zůstat zpětně nevymahatelnou.

Apple v roce 2015 svou skupinu AIO restrukturalizoval a hrubý domácí produkt Irska (do té doby na osobu výrazně vyšší než průměr v EU) se dramaticky propadl. Následně se ukázalo, že čtvrtinu irského HDP tvoří „licenční poplatky nadnárodních společností“, tedy daňová optimalizace a že velká část výkonu irské ekonomiky je čistě virtuální.

To vysvětlilo, jak stínová ekonomika obcházení daní pomohla podnítit irskou bublinu v oblasti bydlení a financí, která v roce 2008 explodovala a způsobila dlouhodobé bolesti. Jak před finanční bublinou, tak po ní však bylo hlavním globálním prodejním argumentem Irska to, že země nabízí nadnárodním firmám dvojí výhodu: můžete se vyhnout placení daní a zároveň získat kvalifikovanou, anglicky mluvící pracovní sílu.

Což dodnes přináší Irsku obrovský efekt a stále vytváří možnost daňových úniků. A to i přes to, že Irsko formálně podporuje dohodu CCCTB o společném konsolidovaném základu daně, který by měl postupně mezinárodní přelivy kapitálu utíkajícího před zdaněním eliminovat. Ve skutečnosti vyměňuje Irsko zcela vědomě možnost nedanit výnosy získané v rámci EU za silně prorůstovou ekonomiku.

Jenže v září 2024 už soud rozhodoval podle doplněných důkazů a tentokráte se s názorem Evropské komise plně ztotožnil. Apple bude muset zaplatit zmíněných 13 miliard eur plus úroky. Paradoxem je, že tímto rozhodnutím musí Apple zmíněnou částku zaplatit Irsku, které o ni vůbec nestálo.

Platit, či neplatit daně tam, kde vznikl zisk?

Co bude dál? Evropská komise si tímto způsobem vyšlápla na tisícovku nadnárodních firem jako Starbucks, Google nebo Amazon. S některými prohrála, s některými se soud ještě táhne nebo uzavřel smírem. A Google potkal jen o pár minut později po společnosti Apple rozsudek, podle něhož musí zaplatit 2,6 miliardy eur prakticky za stejné jednání.

A tím se vracíme zpět k oné původní premise: mají se daně platit tam, kde vznikl zisk? Jsme proti tomu, aby mohly vznikat separátní dohody politiků a průmyslu umožňující obcházení daňových systémů jiných států? Americký prezident Donald Trump se s komisařkou Margrethe Vestagerovou neshodl snad na ničem, na této premise ale ano. Bez možnosti odvolání to nyní potvrdil Evropský soud.