Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti

Debata o cenách nových iPhonů probíhá každý rok stejně. Apple představí nové přístroje, veřejnost se pohorší a firma následně prodá miliony kusů. Letos se však něco změnilo.
Nejdražší iPhone 18 Pro Max stojí přes 73 tisíc korun. Vrcholná verze skládacího iPhonu Duo překonává devadesátitisícovou hranici. To neznamená, že se Apple ocitl v problémech. Naopak to ukazuje, jak silnou pozici si vybudoval. Zároveň se ale mění povaha firmy. Apple už nemusí technologicky vítězit v každé disciplíně. Dokáže zpeněžit značku, ekosystém i neochotu zákazníků odejít.
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Tempo určuje Asie
Doby, kdy každý nový iPhone automaticky ukazoval budoucnost mobilních telefonů, jsou pryč. V hardwaru dnes často určují tempo asijští výrobci. S fotografickými snímači, teleobjektivy, bateriemi, rychlostí nabíjení i konstrukcí experimentují odvážněji než Apple. Některá řešení, která Cupertino představuje jako novinku, konkurence používá několik generací.
Platí to i pro iPhone Duo. První skládačka Applu totiž přichází celých sedm let po Samsungu Galaxy Fold.
Označovat ji za opožděný omyl by ale bylo předčasné. Apple opakuje svůj oblíbený manévr: vstupuje do nedospělého segmentu, odstraňuje část jeho nedostatků a přesvědčuje zákazníky, že teprve jeho příchodem se z experimentu stal skutečný produkt. Často se mu to podaří. Odhady ostatně hovoří až o šesti milionech prodaných přístrojů Duo do konce roku.
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Apple má stále silné zbraně: energeticky efektivní procesory, vynikající video, dlouhou softwarovou podporu, bezpečnost, servis a těsné propojení hardwaru, systému a služeb. Nemusí mít nejlepší jednotlivé součástky. Pořád dokáže vytvořit mimořádně soudržný celek. Jen za něj chce stále vyšší cenu.
Paměťová daň
Část zdražení má objektivní příčiny. Paměťových čipů je nedostatek a jejich ceny prudce rostou. Apple navíc platí za nejpokročilejší výrobní procesy společnosti TSMC.
To však nevysvětluje všechno. Příplatky za nejvyšší kapacity jsou tradičním zdrojem mimořádných marží. Firma ví, že zákazník ochotný koupit nejdražší model bývá zároveň nejméně citlivý na cenu posledního vylepšení.
Vrcholné konfigurace jsou proto testem odolnosti nejvěrnějšího publika. Apple hledá hranici, za kterou už ani dlouholetý uživatel nezaplatí.
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Současně čelí regulatornímu tlaku na pravidla App Storu, platební systémy a alternativní distribuci aplikací. Příjmy ze služeb se mu nehroutí, nemůže však navždy spoléhat na nedotknutelnost mimořádně výnosného modelu. Vyšší marže z nejdražších telefonů představují pojistku.
AI bez velké trefy
Ještě větší otázkou je umělá inteligence. Apple zdůrazňuje soukromí, zpracování dat přímo v zařízení a kontrolované využívání cloudu. To může být rozumná strategie. Zatím ale nepředstavil funkci, která by běžnému člověku vysvětlila, proč kvůli AI potřebuje nový telefon.
Apple Intelligence proto působí spíš jako obrana pozice než jako další produktová revoluce. Firma reaguje na vývoj trhu, ale neurčuje jeho směr.
To je vážnější než pozdní nasazení některé hardwarové novinky. Síla Applu vždy spočívala ve schopnosti složit dostupné technologie do produktu, který změní chování milionů lidí. U umělé inteligence takový okamžik zatím nepřišel.
Wall Street se proto pře o dvě možné budoucnosti. V první Apple díky dražším modelům zvýší průměrnou prodejní cenu, ochrání marže a poroste i bez většího počtu prodaných telefonů. Ve druhé narazí na strop. Lidé mění přístroje stále méně často, skládačky zůstávají okrajovým zbožím a ani věrnost značce není bezmezná.
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Odpověď nedá několik dní obchodování, ale skutečné prodeje. Apple musí vysvětlit, proč má telefon za cenu slušného ojetého automobilu smysl i mimo úzký okruh bohatých nadšenců.
Krize mu bezprostředně nehrozí. Má obrovské finanční rezervy, jednu z nejhodnotnějších značek světa a stovky milionů zákazníků uzamčených v ekosystému. Odchod znamená přesun dat, změnu návyků a často také výměnu dalších zařízení. Právě neochota odejít se stala jedním z nejcennějších aktiv firmy.
Mění se ale to, co Apple prodává. Technologická společnost přesvědčuje zákazníka, že její výrobek dokáže něco zásadně nového. Luxusní značka mu nabízí postavení, vkus a příslušnost k určitému světu.
Apple dnes stojí jednou nohou v každém z těchto odvětví. Pořád vyrábí špičkovou elektroniku, stále větší část její ceny však opírá o hodnotu, kterou nelze změřit výkonem procesoru ani velikostí snímače.
Nové iPhony proto nejsou důkazem slabosti Applu. Dokládají něco možná riskantnějšího: přesvědčení, že jeho zákazníci už technologické vítězství nepotřebují.
Autor je publicista a spisovatel