Aprílové taškařice z TOP 09 a zabiják Ivan Langer

● Když jistá sportovní cestovní agentura napsala, že do pražské Slavie přestoupí z Bayernu Mnichov německý mistr světa Thomas Müller, nebo když jiný sportovní server uvedl, že k sešívaným půjde na hostování ze španělské Girony bývalý sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, mohli se na to nachytat tak leda slabomyslní. Anebo slávisti, což často bývá totéž.

● S humory ovšem přispěchali i někteří politici. Například v TOP 09 si s tím museli dát hromadu práce. Kromě jiného díky tomu po čase zviditelnili vlastního ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška. Což je docela neznámý chlapík, který loni v květnu vystřídal ve funkci další topkařku Helenu Langšádlovou poté, co jí Markéta Pekarová Adamová vytkla, že je málo vidět a na sociálních sítích sbírá málo „lajků“, tedy palců nahoru.

O Ženíškovi od té doby slyšel málokdo, většina obyvatel Česka si nejspíš nevybaví ani jeho jméno, natož aby si přiřadila tvář, nebo si ho dokonce spojila s oním ministerstvem. To se může po jejich aprílové taškařici snadno změnit. Považte sami.

„Když už je ten apríl, tak jsme se rozhodli, že pro vás sestříháme ty nejvíc slay (zabijácké – pozn. red.) momenty našeho Marka Ženíška,“ napsali topkaři na své facebookové stránky. A připojili video, na kterém sedí v bílé košili s kravatou a vykládá humory.

„Chcimír? Všichni, co chtějí mír, ale chtěli by nejdřív u toho povraždit co nejvíc Ukrajinců. – Absence sebereflexe = jeden Zeman. – Andrej Babiš stále říká, že žijeme v nové totalitě. Je to blázen. – Největší úspěch maďarského předsednictví EU? Že skončilo. – Přitom, když byli oni (ANO) ve vládě, za největší inovaci považovali linku na tousťák. – Slovákům pochopitelně vůbec nevadilo, že Robert Fico byl ve Vietnamu. Vadilo jim, že se vrátil,“ deklamuje na videu Ženíšek.

Tu největší pecku si ale schoval na konec. Pozor na bránice! „Kdo zpochybňuje nutnost výdajů na obranu, chce z nás udělat ruskou gubernii,“ říká Ženíšek na videu, zatímco něco čmárá tužkou na bílou tabulku. Následně ji ukáže na kameru. Je na ní nápis: „SPD + Rusko = srdíčko.“ K popukání, že?

● Zajímavé výroky lze ovšem nalézt i v krátké reklamě na nový podcast Insider, jehož hostem byl bývalý místopředseda ODS Ivan Langer, který v posledních letech na veřejnosti příliš nevystupuje. Do krátkého videa autoři sestříhali například Langerovy postřehy k vládě a některým členům Fialova kabinetu.

„Potíž této vlády je, že ji – v dobrém slova smyslu – pos*al pták štěstí. Ale nebyli vůbec připraveni na vládnutí,“ líčí Langer v úvodu, načež přechází ke krátkým hodnocením jednotlivých ministrů.

„Martin Baxa – posedlost tím, že tady máme přislíbenu nějakou dotaci, a proto musíme prosadit statut umělce. Ty kráááso. Martina Baxu považuji za lunetika, který by za našich časů jen otevřel pusu a řekl něco, tak bychom mu řekli: Víš, tam sedí sociální demokraté a tam sedí komunisti. Tady jsi, Martine, úplně špatně,“ říká na adresu ministra kultury za ODS.

„Martin Kupka – jako já jsem na něj nas*anej za to, co vymyslel s emisní policií,“ tvrdí Langer o ministru dopravy. Následně zazní dotaz na šéfa resortu financí Zbyňka Stanjuru. Bývalý místopředseda ODS jen plácne rukou do ruky, udělá grimasu a raději výmluvně mlčí.

Mimochodem, na přetřes přijdou i ministři za STAN Martin Dvořák (“lišnij čelavěk“) a Mikuláš Bek (“pijavice přisátá na veřejné rozpočty“). A ne, nebyl to apríl, Langer to zjevně myslel úplně vážně.