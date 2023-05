Názor

Jisté zprávy mají hlubší dosah, než se zdá z jejich novinové podoby. Třeba ta nedělní o tom, že Liga arabských států po téměř dvanácti letech opět přijme Sýrii. To nepřekvapí, když brutální fáze války v Sýrii odezněla už před lety. Důležitější je, že skončilo arabské jaro, a to způsobem, který Západ ukazuje v pozici známé jako „král je nahý“. To není škodolibost. Měl by to být spíše podnět k sebereflexi.