Protiví se mi očumování mumií, přesto se vypravím na vycházku do času

Dohodnou se, nebo se nedohodnou? Dostane ji nebo nedostane? Ať tak nebo onak, všechny zmíněné události, i naše volby, i jednání s Hamásem, i nobelovka, budou zaneseny do tezauru historie lidstva. Velmi podrobné, dokonce mikroskopicky podrobné. S odstupem let splynou s jinými událostmi. Rychle je přestanou vnímat kolektivní oči veřejnosti.
Se zvyšujícím se odstupem budou přístupné jen úzké vrstvě odborníků. I ta se bude zužovat. Za padesát let, střílím od boku, bude jen pět lidí na světě mimo naši kulturní oblast vědět o Vidlákově nářku, že ho propad Stačilo! odsoudil k bídnému osudu občana nuceného přijmout zaměstnanecký poměr. Za dalších sto let se z toho stane jen bod v lhostejném vědomí globální umělé inteligence.
Proč ten vhled do časové perspektivy? S vnoučkem mé ženy Ljuby Eliášem se chystám do Národního muzea na výstavu pozůstatků předků člověka Lucy & Selam. Je to velká vzácnost, chovám úctu. Sám bych tam ale nešel.
Ke stopám hominidů jsem se přiblížil, opět s Ljubou, v Olduvajské rokli v Tanzanii. Je to kaňon asi 100 metrů hluboký. Pro představu, jeho břeh připomíná ukrojený dort. Jako by obr říznul obrovským nožem a obnažil vrstvy, jak se na dně pradávného jezera nakládaly po milióny let. V jedné našli manželé Leakeyovi otisky chodidel dvou dospělých jedinců a jednoho dítěte.
Díval jsem se na ten překrojený zemský dort. Říkal jsem si, kolik takových šlápot se uvnitř mazivu naskládaných zemin skrývá? Jednou se lidé možná naučí detekovat pozůstatky v zemské hloubce. Bez nutnosti obnažit, vykopat, vyrvat.
Představuji si to jako jakýsi rentgen časových vrstev. Na výstupu bude obrazovka. Bude nezbytná, pokud neprolomíme hranice smyslů a nenavážeme naše detektory přímo na mozek, na lidskou mysl, bez prostředníka očí. Pak uvidíme nejen šlápoty, ale i nohy, které je vytiskly. Spatříme (nebo budeme vnímat) desítky, stovky takových Lucy a Selam. Nejen v Olduvajské rokli! Lidské děje prosákly do půdy pod našima nohama všude, i pod povrchem vašeho dvorku.
Tak by se mi to líbilo, aby to bylo možné. Jsem v rozpacích nad dolováním hominidů ze země. Protiví se mi očumování mumií a pokládám archeology za vykradače hrobů vybavené úředním povolením.
Ale co naplat, jsem v tom osamělý a tak tedy půjdu spolu s Ljubou vnoučka doprovodit. Budu si v přítmí expozice představovat, jaké všední životy asi ubozí exponátové žili. A jak by se asi zachovali, kdyby se jim život vrátil. Nejspíš by na nás vlítli z vitrín a zvalchovali nás, protože narušujeme parametr jejich soukromí.