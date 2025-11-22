Jak se starými domy a jak ne. Úvahy nad vzpomínkami architekta, který neměl ambice

Letos oslavil osmdesáté narozeniny architekt a profesor Fakulty architektury ČVUT Václav Girsa, projektant oprav řady známých památek. Stačí připomenout hrady Bezděz nebo Grabštejn, zámky v Českém Krumlově a Ploskovicích, Müllerovu vilu v Praze či Hrabalovu chatu v Kersku. Severočeské muzeum v Liberci u příležitosti architektova jubilea uspořádalo záslužnou výstavu přibližující jeho práci prostřednictvím fotografií, modelů, kreseb a dokumentárních filmů.
Ještě hlubší vhled do strategie „jak pečovat o památky“ dává trilogie Girsových pamětí. Jde o poutavé a chce se říct snad povinné čtení pro každého, kdo se o památky stará. Dokládá, že deficity památkové péče nemusí vždy souviset s neúctou k odkazu minulých generací, ale mohou pramenit i z neznalosti. Péče o památku vyžaduje rámcovou orientaci v oboru a Girsovy paměti ji nabízejí. Ostatně jejich poslední díl se příznačně jmenuje Jak se starým domem a jak ne.

Nenápadné a mediálně nevděčné výsledky

Václav Girsa sám sebe popisuje jako architekta, který neměl ambice. V dnešním světě uctívání architektů–celebrit to jistě lze nahlížet i tak. Nekreslil spektakulární projekty, ale řešil opravy již existujících staveb, tedy úkoly, jejichž výsledek bývá nenápadný a mediálně nevděčný. Girsovým krédem vždy bylo chránit výsledky práce a bravurních dovedností předků, které se na stavbách vrstvily po staletí a vytvořily jejich nezaměnitelný charakter.

Architekt odmítá odstraňování starobylých konstrukcí i řemeslných prvků, pokud jsou funkční. Odsuzuje zbytečné zásahy do památek a přidávání kontrastních novotvarů. Vysmívá se nekritickému oslavování „moderního ve starém“, jehož neoprávněnost ukazuje na příkladu dvorany v Nostickém paláci od Josefa Pleskota nebo na mediálně proslavené dostavbě hradu Helfštýn od Miroslava Pospíšila.

Při restaurování památek doporučuje používat tradiční materiály a technologie, protože se setkává s drastickými následky, které na starých budovách zanechávají zásahy provedené moderními metodami. V zájmu integrity historického prostředí klade důraz na kontext i přiměřené měřítko v případě, že je třeba památku stavebně rozšířit pro nové využití.

Památky jsou společné dobro. Škodí nedostatek financí na jejich údržbu, ale i jejich nadbytek

Girsovy paměti se dotýkají řady aktuálních témat, ať už jde o organizaci památkové péče, pokřivenou dotační a grantovou politiku nebo nesmyslně přehnanou glorifikaci staveb z doby socialismu. Vyjadřují se i k tématu nejaktuálnějšímu – ochraně životního prostředí, která se stala mantrou několika politických garnitur. Tato mantra mimo jiné uvedla v život velkorysý dotační program s chytlavým názvem Oprav dům po babičce, určený vlastníkům starších nemovitostí kvůli snižování energetické náročnosti.

Jakkoli je šetření energiemi důležité, zateplování starých staveb je třeba odmítnout. Nejen že zateplení zničí proporce a detaily fasád, tedy krásu historických domů, ale v uzavřeném zdivu se navíc může zvyšovat vlhkost. Ta může narušit osvědčené fungování konstrukcí a přinést i zdravotní rizika. Architekt se také ptá, kdo bude hradit dodatečné náklady na nápravu zhoršeného stavu konstrukcí zateplených domů a v budoucnu pak náklady na odstraňování hromad dožilého polystyrénu.

Je zjevné, že tato témata přesahují oblast úzce vymezené památkové péče a dotýkají se širších problémů, s nimiž se naše společnost potýká. Ochranu environmentu přece nejde provádět s nesplnitelnými cíli jen na základě zbožných přání nebo dokonce pouze kvůli přístupu k dotačním penězovodům.

O neudržitelnosti a uhlíkové stopě moderních staveb se dnes všeobecně taktně mlčí. Architekt s dlouholetými zkušenostmi naopak zdůrazňuje, že když nám tolik jde o ochranu životního prostředí, neměli bychom neudržitelné materiály na památkách používat zbytečně. „Předností tradičního stavitelství je nejenom spolehlivá udržitelnost, ale také způsobilost k ohleduplnému zániku, jíž moderní stavební hmoty nedisponují. Když se o ně přestaneš starat, země si je vezme zpět. Ani stopy po nich nezůstane“, říká a nelze než s ním souhlasit.

Aktivní propagátor ochrany památek

Václav Girsa je nejen projektantem, ale také aktivním propagátorem ochrany památek. Léta byl prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS, tedy poradního orgánu UNESCO. V současné době ICOMOS, dnes už s novým vedením, čelí mediálním tlakům ze strany mocných úředníků a ještě mocnějších developerů. Vadí jeho nesouhlas s ničením a bouráním památek a s výstavbou monstrózních novostaveb, které s kvalitní architekturou mají málo společného. Připomeňme proto, že priority bouračů a budovatelů za každou cenu jsou často dané čistě jejich soukromými zájmy a nemusí se vždy shodovat se zájmy společnosti, byť jsme o tom sugestivně přesvědčováni.

O to více je žádoucí, aby se veřejnost dozvídala o neúnavné práci takových lidí, jako je Václav Girsa. Jeho paměti, stejně jako liberecká výstava, mohou lidem usnadnit orientaci v tom, jak se rozumně starat o památky a historická města a přispívat tak k ochraně životního prostředí. Mohou je přimět korigovat to, co na dané téma slýchají z oficiálních míst a co se někdy tváří jako jediná správná pravda. Mohou je přesvědčit, že bombastická a drahá gesta pro památky nebývají tím nejlepším řešením a že naopak skromnější postupy, založené na všestranném poznání historického dědictví, mohou být efektivnější.

