Jak řeže motorová pila. Úsporná opatření prezidenta Mileie léčí státní finance a ochuzují Argentince

Úhel pohledu

Argentinci, podle slov prezidenta, kterého si před necelým rokem zvolili, raději riskují skok do neznáma než samotné peklo, v němž žijí. Vítěz loňských voleb - ekonom, libertarián a představitel extrémní pravice Javier Milei - tehdy získal 56 procent hlasů. Porazil tak peronistického kandidáta, bývalého ministra financí, Sergia Massu. Co to pro Argentinu znamenalo a znamená? Rozhodně obrat o 180 stupňů, ať se to týká ekonomiky, nebo tónu politických gest a projevů.