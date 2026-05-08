Proč armáda nestojí o vojáky? Početní stavy se jí nedaří naplňovat, přesto zájemce odmítá

V polovině dubna se lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský obrátil na Ústavní soud. Je škoda, že jeho podnět mediálně zapadl, zasluhuje si určitě pozornost. Zdechovský si totiž stěžuje na to, že mu je bráněno ve výkonu vojenské služby.
Už to je v naší zemi a našem čase pozoruhodné. Ministr obrany sice oznámil, že nábor nových rekrutů se daří nebývale dobře, současně ale z armády odchází velký počet vojáků. Ani Aktivní zálohy, které mají tvořit rezervoár armády pro případ potřeby, nejsou ve vynikající kondici.
Počet jejich příslušníků činí necelých 4,5 tisíce. A právě z aktivních záloh byl europoslanec Zdechovský vyřazen. Stalo se tak v důsledku novely branného zákonodárství, kdy bylo nově stanoveno, že kromě celé řady ústavních činitelů se do vojenské činné služby nepovolávají také poslanci Evropského parlamentu. Vedle toho bylo zavedeno, že do aktivní zálohy se nezařadí voják, na kterého dopadá výjimka z povinnosti k odvodu se dostavit.
|
Ten, jenž plní politické zadání. Základní kritérium pro náčelníka generálního štábu je dodržování zákona
Je potřeba zdůraznit, že se tak stalo v důsledku změny zákona, tedy obecného pravidla, do něhož byla doplněna kategorie europoslanců, která v nich dlouhodobě chyběla. Nejedná se tedy o svévolný postup při aplikaci zákona. Byť Zdechovský mj. argumentuje, že se jedná o zákon směřující čistě proti němu, protože žádný jiný europoslanec členem Aktivních záloh nebyl. Počítám, že tento argument před Ústavním soudem neobstojí, protože pravidlo je obecné a je jen shoda okolností, že jiný český europoslanec nebo třeba poslanec či senátor Parlamentu České republiky do Aktivních záloh nevstoupil.
Tato skutečnost si také zasluhuje pozornost zejména ve srovnání s množstvím vyjádření členů našeho zákonodárného sboru o nutnosti posílit naši armádu.
Velmi zajímavý je argument Zdechovského ohledně podstaty vojenské služby. Soudy, zákony a v podstatě nálada společnosti pracují s tím, že vojenská služba je povinnost. Zdechovský argumentuje, že mu naopak bylo odebráno jeho právo sloužit v armádě a podílet se na obraně země.
Kdo není kanonenfutr
Na pojetí vojenské služby coby povinnosti jsou postaveny ony výjimky z jejího výkonu pro osoby nacházející se ve vysokých ústavních funkcích či v bezpečnostních, záchranných a obdobných složkách. Zákony počítají s tím, že v zájmu zachování funkčnosti státu v době jeho zvýšeného ohrožení nebo dokonce války tyto osoby do armády povolány být nemohou. A to ani tehdy, kdyby chtěly. Paradoxní je, že ve spojeneckých armádách by sloužit mohly.
|
Skutečné kapacity pro obranu, o ně tu poběží. Bájná dvě procenta jsou jen pomůckou
Klíčovou otázkou je, proč je zákon takto striktní a osoby, jimž je poskytnuta výjimka z výkonu vojenské služby, z ní fakticky vyřazuje? Hovoří se o tom, že důvodem je zájem na zachování funkčnosti vrcholných ústavních orgánů a bezpečnostních a obdobných složek. To je relevantní u málo početných ústavních orgánů, jako je vláda nebo Ústavní soud. Obě komory parlamentu jsou usnášeníschopné za účasti už jedné třetiny svých členů. K některým rozhodnutím potřebují nadpoloviční většinu počítanou ze všech. Evropský parlament nás tolik trápit nemusí jak vzhledem k jeho početnosti, tak s ohledem na skutečnost, že obrana je čistě věcí členských států.
Především ale, jak již bylo řečeno, Tomáš Zdechovský byl podle dostupných zdrojů patrně jediný politik, který dobrovolně výkon branné povinnosti u nás převzal. Tedy problém „vylidnění“ ústavních orgánů ve skutečnosti neexistuje. Ostatně i předchozí branný zákon, přijatý v roce 1949, tedy v době gradující studené války hrozící přerůst ve skutečný konflikt, nepočítal s výjimkou z činné vojenské služby pro poslance Národního shromáždění v době branné pohotovosti státu.
Stávající úprava je možná formálně logicky bezvadná, ale společensky naprosto kontraproduktivní. Ministerstvo obrany by o Zdechovského mělo mít zásadní zájem. Ne proto, že teď má o jednoho vojáka v rámci Aktivních záloh méně. Ale kvůli tomu, o jakého vojáka se připravilo.
|
Investice do obranyschopnosti: smysl má budovat silné národní kapacity
Politici a různí experti neustále mluví o nutnosti umění „strategické komunikace“. Co se v době zpráv o nutnosti zavést přinejmenším plošné odvody hodilo lépe než příklad politika, který již slouží? Místo toho máme zákon, který vrcholným politikům dává „modrou knížku“.
Aby se nám sněm nevylidnil
Resort obrany občas také mluví o tom, že zájemcům o službu v armádě se vychází vstříc. Příklad Zdechovského ukazuje, že tomu tak není. Je přece možné připravit zákonnou úpravu, která by nedovolovala nucené povolání člena zákonodárného sboru, ale nebránila by jeho dobrovolnému nástupu do armády. Ten by eventuálně mohl být podmíněn souhlasem parlamentu. Tak by bylo zajištěno, že nedojde k jeho „vylidnění“.
Nejedná se o nic nového, takové řešení jako samozřejmé nabízel třeba uherský zákon z roku 1889. Podobně britské právo. Při návštěvě londýnského parlamentu návštěvník nemůže minout pamětní desku se jmény více než dvaceti poslanců padlých v 1. světové válce. Všichni přitom do armády nastoupili dobrovolně.
Bude tedy zajímavé, jak rozhodne Ústavní soud. Ale dobré by bylo, kdyby ministerstvo obrany přistoupilo ke změně v této záležitosti samo.