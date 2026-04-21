Dát si kádéčko v KS 25. Armáda zavede nové stejnokroje, ale jistých stereotypů se nezbaví

Vypovídají o tom i návrhy nových uniforem, které armáda zveřejnila – a také zdůvodnila – na svém webu.
Odlišit se od Rusů
Úvodem. Víte, co je to KS 25? Pro nezkušeného člověka je těžké to rozklíčovat. Ale znamená to kombinovaný stejnokroj vzor 25, tedy model vojenské uniformy navržený v roce 2025. Tak vypadá uvažování armády, nejen u nás, a nemá smysl se jí kvůli tomu posmívat.
Proč kombinovaný? Protože vytěsní dosavadní praxi uniforem letních a zimních, nahradí je kombinací pro celý rok. Pár vojáků – včetně náčelníka generálního štábu Karla Řehky – už nové modely zkouší a libují si. Inu, jak by si mohli nelibovat, když reprezentují zadavatele té zakázky, že.
OBRAZEM: Už žádná podobnost s Rusy. Armáda představila nové stejnokroje
Za druhé. Proč se vlastně nový model uniforem zavádí? Pokud si odmyslíme řeči, že uniforma má být nadčasová, elegantní, praktická, dobře střižená, odlehčená, příjemná na dotek, navíc sladěná s uniformami aliančních spojenců, jsou jmenovány i důvody specificky české.
Nové uniformy mají více navázat na tradici československou, myšleno od roku 1918 a hlavně vojenského odboje za druhé světové (na západní i východní frontě užíval stejné uniformy, od kterých se odvozuje khaki barva pro KS 25).
Autor nové ‚neviditelné‘ uniformy se inspiroval v USA. Není dokonalá, ale většinu roku bude fungovat dobře, říká
A pak je tu i důvod ideologický. Narazíme na něj v obsáhlém vysvětlení na armádním webu. Dozvíme se z něj, že od roku 1950 přijala naše armáda sovětskou symboliku i v uniformách. A to i v rozlišovacích znacích druhů vojsk. Že – a teď přijde to hlavní – na českých uniformách, i když se zbavily pěticípých hvězd, dodnes přetrvává devět z těchto označení.
Na webu se doslova píše: „Důsledkem je alarmující a neakceptovatelná skutečnost, že devět z nich je dosud totožných s těmi, jež používá armáda Ruské federace. Hovoříme například o tankistech, dělostřelcích, letcích, výsadkářích a spojařích.“ To je řečeno fakt po vojensku řízně. Proto je nutné vymyslet označení nová.
Těhotenské maskáče u nás nebudou
To má samozřejmě logiku, i když je to informace, o které 99,99 procenta českých občanů nevědělo. Ale možná si mnozí řeknou: Je dobře, že posilujeme armádu. Ale musí se posilovat novými uniformami v době úspor? Musíme měnit označení zaměnitelná s ruskými, když je 35 let po odchodu sovětských vojsk, 12 let po ruské anexi Krymu a 4 roky od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu?
Jsou to potutelné otázky, vůči Armádě ČR možná i neférové, ale lidé si takové kladou. Stačí si vzít šéfku Evropské komise von der Leyenovou. Je kritizována stále, ale často se připomíná, že ještě jako německá ministryně obrany prosadila těhotenské maskáče.
Tak daleko to u nás nedojde. Nehrozí ani to, co by mohlo hrozit v Německu, kdyby armádní zakázku na uniformy dostala módní firma Hugo Boss. To by se hned připomínalo, že firma Hugo Boss navrhovala uniformy pro instituce třetí říše od SS přes armádu až po Hitlerjugend. Snad ani Filip Turek by si nedovolil říci, jak to Heydrichovi v uniformě od Huga Bosse seklo.
Probereme to na „pévéesce“
U nás, oproti Německu, přežívá spíše tradiční plebejství, v armádě okořeněné specifickým jazykem. Ten jazyk, ač se formoval hlavně za komunismu a federace, v lecčems přežívá i v dnešních podmínkách.
Čtete-li informaci o nových uniformách na Army.cz, může vás zarazit sloveso „vyvzorovat“. Narazíte na něj pětkrát (třeba „vyvzorování stejnokroje“). Použil by to slovo někdo v řeči, ať už v hospodě, nebo při psaní textu? Asi těžko. Ale jak vidíme, v armádě takový jazyk prostě zakořenil. Nejenom v Česku.
Přísnější pokuty pro „domobrany“ za nošení uniforem. Zneužívají je k politickým účelům
Jsou pro něj typické zkratky i nadužívání slova vzor. Tak jako se dosud používá samopal vzor 58 (rozuměj: navržený v roce 1958), tak nyní budeme mít kombinovaný stejnokroj vzor 25 (KS 25). Toto se prostě dědí skrze armádní DNA. Lze říci, že v dnešní armádě není už nikdo poznamenaný totalitou. Ale vsaďte se, že i náčelník generálního štábu Řehka ví, co znamenají zkratky jako PŠM, PVS, PVI, KD a podobné.
Pokud byste to náhodou nevěděli, tak vám to prozradíme. Je to politické školení mužstva, politicko-výchovná světnice („pévéeska“), respektive politicko-výchovná izba („pévéíčko“) a konzervová dávka potravin („kádéčko“). Takže až uslyšíte, že si někdo v KS 25 dal kádéčko, budete vědět, o co jde.