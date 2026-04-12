Ten, jenž plní politické zadání. Základní kritérium pro náčelníka generálního štábu je dodržování zákona

Činnost Armády ČR upravuje zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky. V něm se jasně dočteme, že jsou to civilové, kteří řídí armádu a nikoliv naopak. Voliči v naší zastupitelské demokracii volí své zástupce do parlamentu, v němž se první liga hraje v Poslanecké sněmovně.
Ta následně vyjádří důvěru vládě, složené z politických stran. Předseda vlády na základě politických jednání vybere ministra obrany – politika, který řídí armádu v souladu s pokyny zbytku kabinetu a vůlí voličů vyjádřenou ve volbách.
Aby nebylo zaděláno na problém
Náčelník generálního štábu, první mezi vojáky, by měl jít příkladem a dělat to, co vojáci mají. Poslouchat rozkazy, tedy vůli politiků, jejich politické zadání. Jakákoliv vláda je u moci, může řídit armádu dle svého uvážení, takový je u nás politický systém. Opak tohoto nastavení, kdy by vojáci řídili politiky a civilní sféru, jest zván vojenská junta. Chce ji někdo u nás? Výše zmíněný zákon také upravuje, co jest vojákům ve veřejném životě dovoleno a co zapovězeno.
Zůna v roli Háchy? Ministr obrany se chová racionálně, ale veřejného vděku se nedočká
Nemohou se například sdružovat v politických stranách, stávkovat apod. Je zřejmé, že ve chvíli, kdy si první mezi vojáky začne hrát na politika a shlédne se v záři televizních kamer, vůni novinového tisku, slovní krásy rozhlasu, rychlosti webových zpravodajských portálů a lesku nových internetových médií, je na problém zaděláno.
Vzhledem k tomu, že náčelníka generálního štábu na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky, který ho na návrh vlády také odvolává, je pro politiky napříč politickými stranami a celou civilní sféru důležité, aby v čele Armády ČR stál ten, kdo si je vědom, že civilové řídí armádu a ne naopak.
A abychom mohli v klidu spát
Na Pražském hradě sedí voják, který si z ústavy moc nedělá a zkouší meze, kam až může zajít. Naposledy si dupnul vztekle nožičkou, že on pojede do Ankary, kde ho politici nechtějí. Veřejnosti akorát neřekl, proč tam chce jet, v čem by byla jeho přidaná hodnota, když na vše, co se bude projednávat, má vliv vláda, vedená Andrejem Babišem, nikoliv Pražský hrad vedený Petrem Pavlem. Pokud by tam jel, musel by mluvit jako vláda, což je mu přece proti srsti, byť by mohl sdělit svou kritiku Donaldu Trumpovi do očí, místo svým spoluobčanům v médiích.
Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka
Dotyčný také mluvil vládě, která se opírá o většinu ve Sněmovně, do programového prohlášení, jež mu ze slušnosti zaslala coby první v historii. Následně se dozvěděl, že vláda nic na svém prohlášení měnit nebude. Odmítl jmenovat ministra, kterého si politické strany vzájemnou dohodou určili.
V minulém volebním období podržel náčelníka generálního štábu, který se snažil přerůst přes hlavu politikům tehdejší vlády i této opozice, ministryně obrany Černochová měla z něj těžkou hlavu. Pokud by politici nevybrali správně, mohl by držet v pozici dalšího člověka, který si svévolně vykládá nejen zákon 219, ale i další zákony, či ústavu.
Republika generalissima Pavla se ústavou řídit nemusí. Poníží kvůli němu Babiš Macinku?
Armádu potřebujeme a je potřeba si jí vážit. Potřebujeme ji v mírových časech, a doufejme, že bude potřeba jen v nich. To je úkol politiků, aby dělali vše pro to, abychom žili v míru. A armáda byla vycvičená a připravená sloužit, aby civilisté mohli v klidu spát při vědomí, že je odváděna profesionální práce v jejich zájmu. Je potřeba samozřejmě také zbrojit, ale ne na dluh, nýbrž poté, co je dosažen ekonomický růst. Příští měsíce ukáží, kam naše země směřuje i v tomto ohledu.