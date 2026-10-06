Řízný jako Hlaváč. Armáda podléhá vládě, ale od neblahé firmy se odřízla sama

V pondělí to předvedl nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Stáhl záštitu armády nad konferencí o vojenském letectvu, na níž se měl podílet – opět to hrozné slovo – kontroverzní podnikatel Petr Markvart. A vida. Markvart byl týž den „vycouván“.
Je to zajímavá lekce. Teprve uvidíme, co z ní vyvodí armáda, její političtí nadřízení i vládní koalice jako taková.
Ať si říká, co chce. Armáda ať zaštítí, koho chce
V pondělí armáda odebrala záštitu konferenci Future Air Force. „Důvodem jsou informace o veřejném působení, kontaktech a aktivitách osob, které se spolupodílejí na organizaci konference a které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, programového prohlášení vlády a našich spojenců,“ zaznělo z armády.
To vyvolává otázky. Třeba: když na to předem upozornila média (Seznam Zprávy), když to tedy nebyla neznámá věc, proč záštitu armáda v březnu vůbec udělila? Udělil ji Petr Čepelka, nyní zástupce náčelníka GŠ. Ale rozhodující je, co v pondělí rozhodl sám generál Hlaváč.
Ten na síť X napsal: „Armáda ČR nehodlá propůjčovat své jméno ani prestiž akcím spojeným s osobami, jež zpochybňují naše euroatlantické závazky. Volba je na pořadatelích. Buď budou partnerem akce tyto osoby, nebo Armáda ČR. Obojí dohromady nejde. Ochrana bezpečnosti státu a důvěryhodnosti armády má absolutní přednost před vším ostatním.“
Z médií se dovídáme, že Petr Markvart je skutečně kontroverzní osobou. Z titulků vykukuje spojení „bývalý estébák“, řekněme člověk, jenž se před listopadem 1989 zapletl s StB víc, než je dnes přijatelné. Ale do toho generál Hlaváč nešťourá. Místo toho se soustředí na současné působení pana Markvarta, tedy na „zpochybňování našich euroatlantických závazků“, jak to sám vidí.
Leckdo zřejmě namítne, že jsme ve svobodné zemi a každý – i podnikatel ve zbrojní branži – si může říkat a zpochybňovat, co chce. To je pravda. Ale stejně tak je pravda, že armáda se zase svobodně rozhoduje, komu udělí záštitu pro akce, na nichž se chce sama podílet. Jinými slovy – koho uzná za kýženého partnera a koho ne.
Jak je řečeno výše. V demokratické zemi armáda podléhá politickému vedení. Ale musí vliv politického vedení státu zasahovat až tak hluboko, že by rozhodovalo o záštitách armády pro tu či onu konferenci? To snad ne. To si může rozhodnout náčelník GŠ. A také to rozhodl.
Kdo by tady protestoval
Tady se Miroslav Hlaváč vyjádřil jasně: „Volba je na pořadatelích. Buď budou partnerem akce tyto osoby, nebo Armáda ČR. Obojí dohromady nejde.“
Za to ho můžeme pochválit a vyjádřit naději, že zůstane u strohých vojenských argumentů. Že se nezaplete příliš do mediálního a politického světa jako jeho předchůdce na čele GŠ Karel Řehka (teď kandiduje v Plzni do Senátu s podporou hnutí STAN).
|
Armáda stáhla záštitu nad konferencí o letectví. Vadí kontroverzní organizátor
Zatím se trend rýsuje asi takto. Za ministryně obrany Černochové (ODS) se armáda odřízla od Vodičkova Českého svazu bojovníků za svobodu. Za ministra obrany Zůny (za SPD) vzala Vodičku opět na milost. Ale nový náčelník GŠ Hlaváč ukazuje, že tu nejvlastnější doménu armády si hlídá sám. Což není tak špatná vyhlídka.
Našinec by se vsadil, že šéfovi SPD Okamurovi se vytěsnění Markvartovy firmy nelíbí, že jeho srdce je na její straně a že Hlaváč není mužem jeho snů. Ale Zůna má alibi. Právě on na vládě hlasoval proti jmenování Hlaváče náčelníkem GŠ. Ale teď to zřejmě přejde v tichosti. Vždyť právě v pondělí vláda navrhla povýšit Hlaváče na armádního generála. Tak kdo by proti němu protestoval?