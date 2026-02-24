Kapitalismus zvítězil, plné regály už máme, tak na co ještě ten parlament

O slabinách našich armád referují média i u nás každou chvíli. V televizi se vypočítává, kolik přesně máme letadel a jaká, jak jsme na tom s tanky a tuhle dokonce v nějakém pořadu prozradili, kolik let uplyne do doby, než budeme schopni se nějakému agresorovi bránit. Je zjevné, že do seznamu profesí, které se stanou v budoucnosti nadbytečnými, můžeme přidat špiony.
Taky pamatujete doby, kdy se člověk mohl dostat do potíží třeba jenom tím, že vyfotografoval odjíždějící tetičku i s kouskem nádraží, nebo že na houbách zabloudil do blízkosti hraničního pásma? Vykládat něco o počtech bojeschopných letadel, přišili by vám okamžitě špionáž a léta v kriminále. Na co je ale špionáž neboli vyzvědačství dneska, když všechno vyžvaní média, mi není jasné. Přitom slýchám, že občas nějakého špiona chytnou, takže pár drobností, co jsme na sebe neřekli nebo nenapsali na sítě, třeba ještě zbylo.
Rada, která zachraňuje mentální zdraví: Neberte je vážně
Možná mají u špionů něco jako rekvalifikace. Ze špiona se přeškolují na záškodníka, na novináře nebo na hackera, případně žháře. Takový záškodník už nevyzvídá, jen sleduje média a sociální sítě, zjistí, kde jsme zranitelní, a škodí. I tak by mohl být časem zbytný, protože škodit si dokážeme docela dobře sami.
Když o tom tak přemýšlím, mohlo by tu být zbytného ještě víc. Například celou tu volební mašinerii včetně parlamentu, která zaměstnává spoustu lidí a stojí spoustu peněz, by přece mohl docela zastat Mikuláš Minář a jeho Milion chvilek pro demokracii. Minář napíše na internet, že svolává shromáždění pro toho a toho nebo proti tomu a tomu, a má na náměstích davy. Zvlášť když tam přivede umělce, kteří taky řeknou, kdo má v politice setrvat a kdo musí naopak co nejrychleji zmizet.
Někteří míní, že je to hra s ohněm, jiní se z bojovky radují. No co? Vždyť kapitalismus, který naplnil obchody vším myslitelným a nabídl možnosti, o jakých se nám dřív ani nesnívalo, ohrožen není a nějaké volby…
To si málokdo uvědomuje, že boj socialismu a kapitalismu, o němž jsme se my starší učili celou školní docházku, už skončil, nejspíš definitivně. Kapitalismus se zalíbil i komunistům a obchody v Moskvě nebo v Minsku, co kdysi zívaly prázdnými policemi, jsou dneska stejně plné jako naše Kauflandy a Lidly. Na videu, jež si z Běloruska přivezla kadeřnice přítelkyně Ivanky, se mi dokonce zdá, jakoby třeba těch druhů salámů visících nad pulty měli i víc. (Tak aspoň že ty salámy představují určitou jistotu. Řezničina nejspíš ze seznamu ohrožených profesí ještě nějakou dobu nezmizí.)