Schopen, odveden, do armády podle chuti. Německo obnoví odvody, co z toho plyne pro nás?

To je častá otázka. Zvláště teď, kdy Západ vidí bezpečnostní hrozbu v Rusku, kdy nikdo neví, kde se Rusko na Ukrajině (či až za její hranicí?) zastaví, kdy Západ zbrojí a míří k razantní militarizaci.
Je-li řeč o militarizaci, netýká se to jen rozpočtů (pět procent HDP na obranu a infrastrukturu) či nákupu zbraní, ale i navyšování osobních stavů armády. A nejde-li to úspěšně dobrovolným náborem, přichází ke slovu státní byrokracie. Teď konkrétně v Německu.
Ve středu se konzervativci a sociální demokraté jako pilíře velké koalice dohodli na reformě vojenské služby. Postupné reformě. Neznamená to, že Německo obnoví povinnou základní službu, ale po patnácti letech obnoví povinné vojenské odvody. Přesněji jejich zdravotní část. A to pro všechny muže narozené 1. ledna 2008 a později.
Zřejmě od léta 2027 budou všichni muži po dosažení 18 let předvoláni ke zdravotní prohlídce, tedy k registraci pro možné použití v armádě. Neznamená to, že všichni odvedení pak povinně nastoupí do armády na základní službu. Tam se nadále počítá s dobrovolností. Ale pro případ, že by přísun dobrovolníků nestačil, by vláda zavedla systém „náboru na základě potřeb“. Ať tak nebo tak, je zřejmé, že obnovení povinných odvodů znamená nemalý psychologický zlom.
Je český národ bandou simulantů?
Německo tím de facto obnovuje brannou povinnost, pozastavenou v roce 2011. U nás nebyla branná povinnost od jejího vyhlášení (1868) zrušena nikdy. Občas upozorňují politici i vojáci, že je nutné rozlišovat mezi brannou povinností a povinnými odvody či povinnou vojenskou službou.
|
Povinná vojna? Když už by to muselo být, tak spíš jako rekvalifikace než buzerace
Jenže pro generaci, jež dospěla v letech od zrušení „povinné vojny“, to jsou těžko rozlišitelné nuance. Ta generace to vnímá abstraktně. Možná jako vzdálené povědomí, že v případě války či velkého průšvihu ji stát může povolat ke „službě vlasti“.
Pro toho, kdo má za sebou vojenský odvod, tedy i první setkání s vojenskou byrokracií, je to přese vše cosi jiného. Ač ví, že jde jen o registraci pro eventuální použití, už to bere trochu jinak. A nemusíme hned sahat po drsné, ale též karikaturní zkušenosti, jakou nabídl Jaroslav Hašek ve scéně o Švejkově odvodu.
Třeba vojenský lékař Bautze literárně proslulý výrokem Das ganz tschechische Volk ist eine Simulantenbande: „Za deset týdnů své činnosti vymýtil z 11 000 civilistů 10 999 simulantů a byl by se dostal na kobylku i tomu jedenáctitisícímu, kdyby nebyla toho šťastného člověka právě v tom okamžiku, když na něho zařval ‚Kehrt euch!‘, ranila mrtvice.“
|
Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Tato doba je už pryč. Dnešní liberálně demokratický stát svým občanům – i potenciálním odvedencům – spíše nadbíhá. Třeba tím, že alespoň pro začátek trvá na dobrovolném vstupu do bundeswehru, i když odvod bude povinný. A nováčkům v armádě chce nabídnout služné kolem 2600 eur měsíčně.
Zkušenost jen pro starší a pokročilé
To hlavní ale bude jinde. Jak jsme psali, už samotná zkušenost odvodu, kterou u nás mají jen muži starší čtyřiceti let, cosi napoví. Posune uvažování z víceméně abstraktního na konkrétní zážitek. Na setkání s vojenskou byrokracií a vojáky z povolání.
Německý magazín Der Spiegel to řeší tím, že několik jeho redaktorů popsalo svou zkušenost z vojenského odvodu. Jsou to muži narození v letech 1960 až 1979. V pár věcech se shodují. Třeba v tom, jak se v čekárně před odvodem bavili s nedobrovolnými kolegy o tom, jak se vojně vyhnout. Nebo v tom, že zvláštní obsesí při zdravotní části odvodu byla kontrola varlat. (Hlášky typu: „Na konci musíte jít za oponu a tam vás nějaká ženská chytne za koule. Strašně to lechtá.“) Bude to opět? Jak to budou vnímat muži narození po lednu 2008 z generace „sněhových vloček“, je těžké odhadovat.
|
Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur
Ale zkusme si to představit u nás. Kolik redaktorů médií hlavního proudu ještě zažilo odvod, ba základní vojenskou službu jako takovou? Kolik z nich má ten zážitek? Autor těchto řádek zažil obojí, v 80. letech. Dnes si vybavuje už jenom to, že povinná vojna byla za normalizace vnímána jako režimní buzerace, jako něco, co je v podstatě trochu lepší kriminál. Jak by to dnes vnímala generace Z, je bez solidních studií těžké posoudit.
Co na to řeknou mladí voliči
Takže znovu. Německo prosadilo návrat k povinným vojenským odvodům pro všechny muže každého ročníku počínaje rokem narození 2008. V rámci militarizované Evropy se to bere jako plus. Ale společensky či politicky se to může i vymstít.
Rýsuje se generační barikáda. Podle průzkumu agentury Forsa je pro povinnou vojnu (nejen pro povinné odvody) 61 procent lidí starších 60 let. Ale proti je 63 procent lidí ve věkové skupině 18 až 29 let. Tedy právě těch, kteří jsou blízko vojenskému věku a zároveň silně volí radikální pravici (AfD) či radikální levici (Die Linke).
Zavedení povinných odvodů, natožpak povinné základní vojenské služby, by tak mohlo posílit vnitřní, ryze domácí důvody pro to, čemu se nehezky říká „chcimírství“. A těžko hledat důvody, proč by to u nás mělo fungovat zásadně jinak než v Německu.