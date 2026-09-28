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Armádní registr i se vší byrokracií je zpět. Pálit se kolem něj bude ostrými

Ondřej Fér
Úhel pohledu   18:00
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V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....

V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce. Se studenty se setkal i náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. | foto: ČTK

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Slovní přestřelky mezi představiteli členských zemí NATO přivedly zpátky na scénu armádní seznamy odvodu schopných Čechů. Nic nového pod sluncem, mluvilo se o nich i dřív, ale nové souvislosti tématu dodávají význam. Diskuse se více či méně intenzivně vede už od roku 2024, do hasnoucího ohýnku zájmu zafoukal svými nezvykle válečnickými vyjádřeními prezident Petr Pavel.

Hned na začátek je třeba poznamenat, že aspoň zatím nejde o návrat povinné vojny, ale o online formulář pro občany od 18 do 60 let, muže i ženy. Stát chce znát věk, odbornost, zdravotní stav a ochotu zapojit se v krizi. Vyplnění by mohlo být povinné. Samotný odvod a výcvik ne. Těm, kdo se přihlásí dobrovolně, armáda slibuje kratší výcvik v řádu týdnů, ne starou dvouletou vojnu.

Chtěli byste návrat povinné vojny?

Proti tomu nejspíš nelze nic moc namítat. Profesionální armáda ztratila přehled, s kým by v mobilizaci mohla počítat. Aktivní zálohy nestačí a ze staré zálohy každý rok vypadávají ročníky, které kdysi vojnu měly. V kontextu války na Ukrajině to navenek vypadá jako zásadní debata o obraně. Jenže přesně to spor o armádní seznamy není. Pouze se tu dohání byrokracie, a to osvědčeným způsobem – další byrokracií.

Zajímavá příležitost

Málo se mluví o důsledcích tohoto papírování v rakouskouherském stylu. Kde je formulář, tam je povinnost ho vyplnit. Pak teprve tu máme prohlídku, výcvik, službu. Německo už teď ukazuje, jak to může dopadnout i u nás. Dotazník je pro osmnáctileté muže povinný, za nevyplnění hrozí pokuta. Švédsko jde dál a část ročníku opravdu odvádí. Finsko a Estonsko mají ještě tvrdší model.

Není to ale jen technokratická věc. Prezident sice odvody neschvaluje, to by musela vláda a Sněmovna, přesto se registr hodí jako zkratka proti Pavlovi: bývalý generál pléduje za armádu. Do prezidentské volby 2028 je daleko, ale linka už existuje. Spor se povede o důvěru. Zůstal by registr „jen“ evidencí, nebo se stane prvním krokem k něčemu tvrdšímu.

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Pro armádu a nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče se může debata o registru stát zajímavou příležitostí. Ozbrojené síly za sebou mají nepříliš šťastný závěr působení Karla Řehky. Jeho kritizované majetkové poměry, vztahy ke zpochybňovaným zbrojním iniciativám i operetní milostné vzplanutí k poslankyni z vládní strany pověsti armády neprospěly. Okamžitý Řehkův pokus o vstup do politiky je v tomto smyslu bohužel naprosto očekávaný.

Miroslav Hlaváč se nyní může vymezit proti bývalým vojákům, kteří armádě občas prokazují medvědí služby. Diskuse o armádním registru se může stát tématem, kde Hlaváč ukáže, kým je on i celá armáda: apolitický profík. Všechno podstatné bychom o registru měli chtít slyšet nejprve od něj. Politici třeba chvíli vydrží mlčet.

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