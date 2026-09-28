Hned na začátek je třeba poznamenat, že aspoň zatím nejde o návrat povinné vojny, ale o online formulář pro občany od 18 do 60 let, muže i ženy. Stát chce znát věk, odbornost, zdravotní stav a ochotu zapojit se v krizi. Vyplnění by mohlo být povinné. Samotný odvod a výcvik ne. Těm, kdo se přihlásí dobrovolně, armáda slibuje kratší výcvik v řádu týdnů, ne starou dvouletou vojnu.
Proti tomu nejspíš nelze nic moc namítat. Profesionální armáda ztratila přehled, s kým by v mobilizaci mohla počítat. Aktivní zálohy nestačí a ze staré zálohy každý rok vypadávají ročníky, které kdysi vojnu měly. V kontextu války na Ukrajině to navenek vypadá jako zásadní debata o obraně. Jenže přesně to spor o armádní seznamy není. Pouze se tu dohání byrokracie, a to osvědčeným způsobem – další byrokracií.
Zajímavá příležitost
Málo se mluví o důsledcích tohoto papírování v rakouskouherském stylu. Kde je formulář, tam je povinnost ho vyplnit. Pak teprve tu máme prohlídku, výcvik, službu. Německo už teď ukazuje, jak to může dopadnout i u nás. Dotazník je pro osmnáctileté muže povinný, za nevyplnění hrozí pokuta. Švédsko jde dál a část ročníku opravdu odvádí. Finsko a Estonsko mají ještě tvrdší model.
Není to ale jen technokratická věc. Prezident sice odvody neschvaluje, to by musela vláda a Sněmovna, přesto se registr hodí jako zkratka proti Pavlovi: bývalý generál pléduje za armádu. Do prezidentské volby 2028 je daleko, ale linka už existuje. Spor se povede o důvěru. Zůstal by registr „jen“ evidencí, nebo se stane prvním krokem k něčemu tvrdšímu.
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Pavel a Macinka společně za stát? V OSN to šlo. Zda to půjde i doma, je otázka
Pro armádu a nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče se může debata o registru stát zajímavou příležitostí. Ozbrojené síly za sebou mají nepříliš šťastný závěr působení Karla Řehky. Jeho kritizované majetkové poměry, vztahy ke zpochybňovaným zbrojním iniciativám i operetní milostné vzplanutí k poslankyni z vládní strany pověsti armády neprospěly. Okamžitý Řehkův pokus o vstup do politiky je v tomto smyslu bohužel naprosto očekávaný.
Miroslav Hlaváč se nyní může vymezit proti bývalým vojákům, kteří armádě občas prokazují medvědí služby. Diskuse o armádním registru se může stát tématem, kde Hlaváč ukáže, kým je on i celá armáda: apolitický profík. Všechno podstatné bychom o registru měli chtít slyšet nejprve od něj. Politici třeba chvíli vydrží mlčet.