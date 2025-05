Platové sólo ministryně Černochové. Prosadí nestandardně vysoké navýšení platů vojáků?

Na řadu zakázek na novou armádní techniku a zbraně, které se ovšem pramálo propsaly do vojenských schopností armády, ke kterým se Česko v Severoatlantické alianci zavázalo, bylo nicméně peněz dost. Stačí připomenout zálohy v objemu 26 miliard korun na stíhací letouny F-35, které k nám přitom doputují až koncem dekády.

Příslušníci armády takovou politiku vedení resortu obrany nesli dost těžce a výsledek se dostavil v podobě zvýšeného počtu odchodů z naší armády v posledních třech letech. Nedivme se pak ani aktuálně kolabujícímu náboru do armády.

Teď jsme se od ministryně Černochové dozvěděli, že armádě chybí 14 tisíc vojáků a počet odchodů těch sloužících je enormní. Situaci tak má zachránit horentní navýšení jejich platů. Do armády by na ně měly doputovat dvě miliardy korun navíc. Platy by měly vzrůst minimálně o osm tisíc korun hrubého včetně příspěvku na bydlení vojáků.

Černochová s tím ale počátkem dubna na jednání vlády narazila. Na jejím programu to nebylo, dokonce kvůli platům došlo k emotivní hádce s ministrem zdravotnictví a místopředsedou partnerské TOP 09 Vlastimilem Válkem. Uvážíme-li, že pro šéfa zdravotnictví jsou nízké platy v jeho resortu u středního zdravotnického personálu noční můrou, není ani divu. Obočí mohl povytáhnout i ministr školství za hnutí STAN Mikuláš Bek. Má být snad normální, aby vyučenec v maskáčích měl větší plat než vysokoškolsky vzdělaný učitel?

Až milionový příspěvek

Navýšení platů v resortu obrany ale vyvolává pnutí i v celém bezpečnostním systému Česka. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan chce stejný růst platů jako u obrany i pro policisty a hasiče. Nepochybně má důvod se přidat i ministr spravedlnosti a stranický kolega Černochové Petr Blažek při pohledu na podfinancované příslušníky Vězeňské služby.

Ministryně Černochová ale takovou logiku odmítá: k obraně je resort financí štědrý, a tudíž není nic divného na tom, že si může navýšení platů vojákům dovolit. A jako bonus přidat pro zájemce o vojenskou službu až milionový náborový příspěvek.

Problém je, že nám zjevně hrozí syndrom „dvourychlostní bezpečnosti“. Zatímco vláda v duchu hesla premiéra Petra Fialy „zbraně a peníze na stůl“ otevřela stavidla navyšování obranného rozpočtu až k hranici tří procent HDP, financování vnitřní bezpečnosti je stále popelkou – jde na ni pouhých 0,67 procenta HDP.

Odolnost země vůči vnějším hrozbám přitom na úrovni vnitřní bezpečnosti výrazně závisí. Podfinancovaná policie, hasiči nebo Vězeňská služba, a tím pádem i hrozba menšího počtu sloužících příslušníků v těchto složkách není vůbec ideální scénář pro bezpečnost země. A popravdě řečeno – tato vláda už takovou nerovnováhu těžko napraví.