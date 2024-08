Vojáci a my. Nejde o vliv, ale o akceschopnost armády

Stát zpřísní volný pohyb kolem vojenských objektů i jejich fotografování. Umožní armádě získat pozemky pod jejími objekty, a to i vyvlastněním. Toto přináší novela zákona o zajišťování obrany České republiky, která míří do parlamentu.

Nejde o vliv, ale o akceschopnost armády. Chce předejít tomu, aby jí majitel pozemku (třeba restituent) mohl diktovat. Zdá se vám to moc? Tak si uvědomte, že to je jen detail ve srovnání s tím, co se děje jinde. Například v Chorvatsku, kde obnovili povinnou vojenskou službu, i když jen na tři měsíce.

Jsou to zatím jen kamínky do mozaiky. Jako když na jaře armáda uzavřela cestu na Knížecí stolec ve vojenském prostoru Boletice. Zásadnější otázky ale číhají. Co vojenské odvody? Byly zrušeny před 20 lety. Není to otázka povinné vojenské služby, jen evidence, ale jaké emoce vyvolává.

Až přijde na řadu, bude zajímavé sledovat, jak k ní přistoupí strany sázející na suverenitu. Budou to považovat za „krok k zatažení do války“, jak rády varují? Nebo za logickou obranu suverenity?