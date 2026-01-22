Motoristé si šprajc Petra Pavla nechtějí nechat líbit. A sporem o letadla to teprve začíná

Ten se stal po odmítnutí jeho ministerských ambicí prezidentem Petrem Pavlem z rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Zdá se, že u toho to i skončí. Jakkoli totiž Motoristé trvají na tom, že by měl být ministrem, tato vidina se Turkovi vzdaluje. Nejen kvůli setrvalému odporu prezidenta, ale také z rozhodnutí premiéra.
Ten v pondělí po jednání vlády uvedl, že podruhé už Turkovu nominaci na Hrad neponese. „Nemám od Motoristů žádný návrh, co bych měl dělat. Já už nic neponesu, protože proč bych to nosil, když pan prezident to odmítl,“ prohlásil šéf ANO. S tím, že odpovědnost za současný stav – kdy jejich předseda Macinka vede kromě diplomacie i životní prostředí – mají Motoristé. Babiš uvedl, že jim nedal žádný termín, dokdy si mají věc nějak vyřešit.
|
Popletený zmocněnec. Filip Turek by měl mít trochu ohleduplnosti k lidem i k faktům
Oním řešením může být za stávající situace – kdy prezident nominaci Turka odmítá a premiér mu ji už podruhé nechce ani přinést – vlastně jen to, že si Motoristé po nějakém čase najdou náhradníka, zatímco Turek zůstane i nadále vládním zmocněncem. Tak uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se ministrem životního prostředí stane třeba stávající náměstek Jaromír Wasserbauer, o němž se v této souvislosti čím dál víc spekuluje.
● Motoristé si šprajc Petra Pavla nechtějí nechat líbit. Už před časem se spekulovalo, že by mu v rámci odvety mohl šéf diplomacie a jejich předseda Petr Macinka například komplikovat zahraniční cesty, anebo sáhnout na rozpočet Hradu. První „vlaštovkou“ tohoto duelu se stal aktuální spor o letadla L-159 pro Ukrajince.
|
Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině
Prezident při nedávné návštěvě Ukrajiny oznámil, že Ruskem napadená země má zájem hned o čtyři stroje s tím, že je ochotna je i odkoupit. Macinka v reakci na to prohlásil, že se Pavel chová jako „slon v porcelánu“ a že čtyři letadla postrádat nemůžeme, protože je potřebujeme. To následně konstatoval i ministr obrany za SPD Jaromír Zůna a po něm celá vláda.
Pavel následně při návštěvě papeže ve Vatikánu konstatoval, že čtyři stroje ze čtyřiadvaceti letadel (z čehož je ale osm jen cvičných, dvoumístných) bychom mohli postrádat a tvrdě se pustil do Babišova kabinetu. „Když se podíváme na to, jaké tendence se dnes uplatňují, tak na jedné straně je to solidarita, na druhé straně sobectví. Já se obávám, že tímto rozhodnutím se blížíme spíše sobectví než solidaritě,“ uvedl. Načež tuto jeho tezi o sobectví převzali jeho sympatizanti, voliči bývalé vlády a média.
|
Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině
V této souvislosti je zajímavý pohled bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Podle něj se debaty na téma čtyři L-159 pro Ukrajince vedou už od roku 2022. „Tehdy armáda údajně připustila, že by byla schopna poskytnout čtyři letouny, pokud by je politici označili za nadbytečné. Tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to ale odmítla s tím, že armáda potřebuje všechny L-159 a nemůže postrádat ani jeden kus,“ popsal Mikulecký. „Od začátku se pracovalo s variantou darování čtyř letounů. Teprve během nedávné návštěvy prezidenta v Kyjevě poprvé zaznělo, že by Ukrajina byla ochotna je koupit,“ dodal expert.
Bude zajímavé sledovat, zda sporem o vojenská letadla spor mezi prezidentem a vládou skončí, anebo jím teprve začíná. Vzhledem k okolnostem a blížícím se volbám různého typu včetně těch prezidentských to však vypadá spíš na druhou variantu.