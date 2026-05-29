Sebevražedná mise arménského miliardáře. Zapomenutý příběh před volbami ožívá

Arménský byznysmen a politik Ruben Vardanyan není jednoznačná osobnost. Narodil se před 58 lety v Jerevanu, vystudoval v Moskvě a vzdělání si doplňoval v oboru finančnictví v Itálii i v USA na Yaleově a Stanfordově univerzitě. V roce 1991 založil investiční společnosti Trojka Dialog, kterou později koupila za miliardu dolarů (20 miliard korun) ruská Sberbank. Držel si křesla v orgánech různých společností jako automobilka Kamaz nebo pojišťovna Rosgosstrakh.
Kromě toho ale má na kontě i rozsáhlou filantropickou činnost spočívající zejména ve financování vzdělávacích institucí jak v Rusku, tak i v domovské Arménii. Jenže na druhé straně jsou i pochybnosti, třeba aktivitami společnosti Trojka se v roce 2019 zabývala americká nevládní organizace Projekt pro informování o organizované kriminalitě a korupci (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), podle níž síť 76 offshorových společností umožnila únik 4,6 miliardy dolarů (bezmála 100 miliard korun).
Aktivitami Vardanyana se zabýval i Fond boje proti korupci, kvůli roli v představenstvu letecké transportní společnosti Volga – Dněpr na něj uvalila sankce Ukrajina, v roce 2022 těsně unikl snaze administrativy Joea Bidena a dva roky před tím žádalo Evropskou komisi o opatření 22 členů Evropského parlamentu z 15 zemí. Vardanyan pak obvinění z praní špinavých peněz nebo čehokoliv, co by mělo škodit Ukrajině nebo Západu, odmítá.
Zapomenutí vězni svědomí
V roce 2021 odhadl časopis Forbes Vardanyanovo jmění na miliardu dolarů. Jenže na podzim 2022 udělal něco naprosto neočekávaného, na co doplácí dodnes. Sebral se, vzdal se ruského občanství a svých aktivit a odjel do Náhorního Karabachu, který byl tehdy okleštěný po prohrané válce a zcela závislý na libovůli ruských „mírových sil“. Ty pak jen přihlížely blokádě enklávy osídlené v té době ještě asi 100 tisíci Armény. Vardanyanovi v Karabachu nabídli pozici státního ministra, tedy fakticky premiéra separatistické republiky, která byla v mimořádně obtížné situaci.
Mluví se o tom, že měl být člověkem Vladimira Putina a hrát v Karabachu ve prospěch Ruska. Ve skutečnosti ale musel po čtyřech měsících na nátlak Ázerbájdžánu svou funkci opustit. V regionu však zůstal až do ázerbájdžánské ofenzivy během dvoudenní války v září 2023, nestihl ale včas zmizet a byl zadržen v Lačinském koridoru armádou Baku. V únoru 2025 pak spolu s 15 dalšími lídry Náhorního Karabachu stanul před vojenským soudem v Baku a dostal 20 let vězení. Podle ochránců lidských práv je vystaven stejně jako ostatní mučení a drsným podmínkám a to bez ohledu na jeho miliardové dolarové jmění.
Skupina ochránců lidských práv z Arménie i ze zahraničí nominovala Vardanyana na Cenu Václava Havla. Argumentují tím, že se navzdory bohatství a osobnímu pohodlí vydal na doslova „sebevražednou misi“, aby se pokusil zachránit obyvatele Náhorního Karabachu ve chvíli, kdy bylo jasné, že Ázerbájdžán území zabere a Rusové nechají dění volný průběh. „Riskoval svou osobní bezpečnost a pohodlnou budoucnost, aby se v jedné z nejsložitějších a nejcitlivějších konfliktních zón světa pokusil o dialog, vyjednávání a vzájemnému porozumění,“ zní v odůvodnění nominace.
Jak to s nominací dopadne, zatím není jasné. Osudům zhruba dvou desítek arménských vězňů z Náhorního Karabachu zadržovaných v ázerbájdžánských věznicích (z nichž osm jsou politici) svět nevěnuje prakticky žádnou pozornost. A ani dost dobře neví, do jakých škatulek je zařadit, ačkoli ochránci lidských práv považují jejich kauzy za politicky motivované. „Vyjadřujeme znepokojení ohledně práva na spravedlivý proces s odkazem na obvinění ze špatného zacházení, vynuceného podpisu padělaných materiálů k případu a odepření dostatečného času na přípravu obhajoby,“ píše ve svém přehledu Amnesty International.
Vězni v Baku jsou ale také svědomím arménského národa, politickou kartou i tématem v nadcházejících parlamentních volbách. Ty se uskuteční už za týden 7. června a půjde v nich o současné směřování Arménie.
Volby jako cesta ke smíření?
Pohled na volební soupeření lze zjednodušit na to, že strana Občanská smlouva současného premiéra a bývalého novináře Nikola Pašinjana se snaží vést zemi směrem k Západu a dál od ruského vlivu, jeho hlavní soupeř arménsko-ruský miliardář Samvel Karapetjan se stranou Silná Arménie usilují o přibližování se s Ruskem.
Pašinjan dal svůj kurz v poslední době najevo gesty jako například neúčastí na květnové přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě nebo zmrazením účasti v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. V tomto týdnu taky podepsal americký ministr zahraničí Marco Rubio s místním protějškem Araratem Mirzojanem dohodu o strategickém partnerství. Ta zahrnuje mimo jiné i tranzitní koridor mezi Ázerbájdžánem a jeho exklávou Nachičevan, která je od hlavní části země oddělena čtyřiceti kilometry arménského území.
Rusko už pohrozilo, že Arménii zvýší ceny plynu a omezilo například dovoz ovoce a zeleniny z Arménie kvůli údajným prohřeškům vůči kvalitě, což je typická a nikoli poprvé použitá záminka. Zatím mimo hru jsou ruští vojáci v zemi a také pohraničníci strážící část hranice s Íránem a Tureckem, za něž Arménie dokonce Moskvě platí. Pašinjan je v zemi nechce, donutit je k odchodu ale není nijak jednoduchá záležitost.
Lze i konstatovat, že Pašinjan razí (v určitých mezích) usmíření s Ázerbájdžánem. Je to vidět třeba na zmíněném projektu koridoru i na tom, že dnešní Arménie nijak zvlášť neusiluje o navrácení Náhorního Karabachu, uprchlíkům automaticky nedává občanství a příbuzní i příznivci lidí vězněných v Baku jsou přesvědčeni, že pro ně nedělá maximum. Opozice je v tomto ohledu radikálnější, jakoukoli spolupráci včetně koridoru odmítá a o Náhorní Karabach by znovu bojovala. Kdyby ovšem byla reálná šance ho získat.
Poslední věta je důležitá. Jedna věc jsou totiž přání, druhá reálné možnosti. A Ázerbájdžán je dnes díky ropným penězům, spojenectví s Tureckem a také nezájmu či neschopnosti Ruska jako letitého arménského spojence dostát svým závazkům silnější. A když se vrátíme k Rubenu Vardanyanovi a ostatním Arménům dlícím v ázerbájdžánských vězeních může být i cesta smiřování tím, co je ven nakonec dostane.