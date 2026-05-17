Klaďasové i záporáci těch nejtěžších časů. A také andělé mezi Sudeťáky

Zvláště teď, kolem výročí konce války, se celá kulturní scéna doslova předhání, kdo nabídne zajímavější obsah k válečným zkušenostem, osvobození, vyhnání nebo předcházející a následné okupaci. Ten, kdo je ochoten nechat si rozbít nějaké ty předsudky, tomu stačí si vybrat.
Tak třeba Lustig: Svědek rozkladu lidskosti – výstava v pražském Muzeu literatury. Arnošt Lustig by se letos dožil stovky. Skoro se mu to podařilo, na rozdíl od desetitisíců dalších, kteří také prošli Terezínem a nepřežili ani za rok 1945, o Buchenwaldu a Osvětimi nemluvě.
Neobyčejný příběh a démanty na temném nebi beznaděje Arnošta Lustiga
Spisovatele, který si na vrcholu kariéry málem sáhl na Man Bookerovu nebo Nobelovu cenu, nelze nelitovat za tvrdé koncentráčnické roky. Za hrůzu, hlad, zimu a úzkost, za ztrátu přátel a blízkých. Nelze ho ani neobdivovat za kuráž, se kterou uprchl z transportu smrti. Za elán, se kterým se hned po válce vrhl do práce, aby se na zavražděné v lágrech nezapomnělo.
Od Osvětimi k Playboyi
Ale zase je tu členství v komunistické straně i ruka zvednutá pro popravu jisté Milady Horákové. Je tady nemilosrdný postoj k Palestincům i šéfredaktorství erotického Playboye. A tady se hagiografie rozbíjí.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Což je skvělá zpráva! Jednak pro samotnou výstavu (zajděte si na ni, v letošní sezoně to patří k bontonu), na které se podařilo představit bohaté Lustigovo dílo nejen celistvě, ale především v kontextu autorových životních zvratů. Jedno bez druhého nepochopíme úplně.
Ale především je to dobrý vklad pro naše chápání výrazných osobností. Protože ač si stereotypy vypomáháme, nežijeme s nimi. Nesmlouvavý svědek náckovských zvráceností může být zároveň člen strany vyznávající třídní boj a šířící jej i násilnými prostředky (jakkoli je potěšitelné, že toto své období Lustig rokem 1968 uzavřel a svého horákovského umávnutí vzápětí litoval). Může být autorem varovných příběhů, které se propsaly do školních učebnic, a současně vést hanbatý časopis pro pány.
Může mít hrdina stín…
Vlastně je i dobře, že tomu tak je a že jsou i slavní lidé častěji veskrze člověčí než dokonale správní nebo dokonale zlí.
A totéž platí o každodenním životě, ze kterého se časem stanou dějiny. Už za studentských let mě „Kateřina Horovitzová“ zaujala nejen pasáží, kde hrdinka vyšvihne esesmanovi oko přezkou podprsenky, ale především líčením bezostyšného překupnictví, které mělo protagonisty dostat do bezpečí, či Kateřinina účelového sňatku. Anebo tu byl „Vili Feld“ s hrdinovými úlitbami svědomí a s kontroverzními kroky, které mu pomohly přežít. Stejně tak „Nemilovaná“, která v Terezíně hledá záchranu života v prostituci.
… a může být oběť zlá?!
Nahrávacím studiem mi tento týden prošla badatelka Stanislava Vodičková zkoumající obě totality. Vyprávěly jsme si o její nové knize, má starořímský název Křesťany lvům!, je ale o katolických duchovních v lágru v Dachau. A zase je plná nejednoznačností.
Mezi 2 800 kněží, bohoslovců nebo protestantských kazatelů byli skuteční bohatýři. „Klaďasové“ jako Josef Beran, pozdější pražský arcibiskup a kardinál, který se v táboře pouštěl do všelijaké obětavé a podvratné činnosti, se štěstím přežil, a po válce tak mohl vystoupit zase proti komunistům. Což mu vyneslo internaci a nakonec vystrnadění z Československa. Vrátil se až po letech – posmrtně.
Vzpamatujte se! Věřím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, psal Beran v roce 1948
A zase „záporáci“ jako Josef Plojhar, mimochodem napůl Čech, napůl Němec. Do lágru šel za kritiku německé okupace Československa. Po válce se přiklonil ke komunistům a zasedl v komunistické vládě. Svému někdejšímu spoluvězni Beranovi neváhal pořádně přitápět, protože ten ho předtím za jeho politické aktivity exkomunikoval. Pěkný morální profil Plojharovi nedělá ani jeho příchylnost k alkoholu. Prý se o něm říkalo, že kdyby se stal po Piu XII. papežem, slušelo by mu jméno „Piju Třináctý“.
Anděl z Dachau
Kněžský blok v Dachau měl v neposlední řadě i své německé hrdiny. Engelmaru Unzeitigovi se třeba dodnes říká „Anděl z Dachau“. Rodák ze sudetského Hradce nad Svitavou nastoupil v roce 1940 jako kaplan v Glöckelbergu v šumavském pohraničí. Kazatelnu využíval k hlasité kritice nacismu a pronásledování Židů a v Dachau následně zemřel na tyfus, kterým se nakazil při ošetřování nemocných.
Záchrana srdce v Dachau. Kterak čeští kněží propašovali kus mrtvého druha z lágru
Ten kostel v Glöckelbergu čili Zadní Zvonkové ještě stojí. Nebo už zase stojí. To zbytek vesnice vzal za své po odsunu. Odsunu šumavských Němců, pro přesnost, tedy takřečených „Sudeťáků“. Právě ti ho pak, po roce 1990, obnovili. Pojedete-li tam na kolo, můžete se zastavit. V někdejší Unzeitigově faře je dnes penzion.
Takže až příště uslyšíte pokřikovat něco o obětech, vinících a „Sudeťácích“, zkuste se chvíli zamyslet. Jasně, že je to klišé, ale věci jsou vždy trochu složitější. A co je fajn – zpravidla také lepší, než se tvrdí.