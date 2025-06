Zločin, ale sympatický. Když zákon braní tržnímu řešení

V praxi jsou ale případy, kdy se můžete do křížku se zákonem dostat takzvaně jedna dvě. Když přijde řeč na téma, jak to bylo za bolševika a mladí lidé se mě vyptávají, jak to tenkrát bylo, uvádím případ, který mi uvázl v paměti.

V novinách se psalo o mimořádně drzé tlupě zločinců, která řádila na půdách. Copak tam asi tropili? Za první republiky byli půdaři dokonce speciální zlodějská disciplína. Zaměřovali se na kradení předmětů na půdách schovaných, spadeno měli zejména na prádlo, které tam hospodyně nechávaly na šňůrách sušit. Tihle půdaři ale nic nekradli. Nechávali se najmout a za úplatu, považte, za úplatu na půdách uklízeli. Dlouho jim tato zločinná aktivita procházela, až je jednou bdělý soudruh udal a padouši byli po zásluze potrestáni.

Čímž se po oklikách dostávám ke svému tématu, do současné doby a zároveň na tenkou půdu. Dnes by samozřejmě nikdo nezatýkal někoho, kdo uklízí půdy. Naopak, takový půdař by byl vyhledávaný a honorovaný, ale žádný není, protože kdo by takovou práci chtěl dělat.

Policie, jak se dozvídám od tiskové mluvčí policie Kraje Vysočina poručice Lébrové, zajistila trojici, dva muže a jednu ženu. Provozovala v Havlíčkově Brodě zubařskou ordinaci. Zubař na černo! Zavřu oči a vybaví se mi němý film Ericha von Stroheima Chamtivost z roku 1924. Sestříhanou verzi jsem viděl v klubovém kině. Taky tam byl falešný zubař, jmenoval se McTeague. Výhra v loterii ho dostane do konfliktu s jeho přítelem Marcusem Schoulerem a v původní verzi oba končí po devíti hodinách filmové produkce v Údolí smrti, Schouler je mrtvý a falešný McTeague je k mrtvole připoután a odsouzen tím k trýznivé smrti žízní.

Tohle jistě našim havlíčkobrodským falešným zubařům nehrozí. Osm let ano, jak sděluje tisková mluvčí závěrem své zprávy. Ano, vím, nepotřebuju vysvětlení. Studium medicíny není pro srandu králíkům a jsem moc rád, že mám svoji řádnou paní doktorku, která se mi o chrup stará. Žádné mravní nebo nemravní závěry tedy nedělám. Jen si tak za horkého letního odpoledne pozvednu obočí. Někdo loupí na darknetu bitcoiny, jiný v Havlíčkově Brodě spravuje zuby. To už aby člověk neotevřel hubu.

Jenom mě tak napadá, co by asi za to někde dali, kdyby se jim alespoň falešný zubař McTeague podíval do úst a zbavil je bolesti. Asi by ho nevyhnali do Údolí smrti k bídné smrti.