Když pojídání uhlí je zdravé. Je dobře, že mladí umělci před máváním peněženkou nepadají na kolena

To vše se událo před dvěma lety a vesměs mladí tu kritizovali zakladatele galerie, nadaci miliardáře Petra Pudila a jeho manželky Pavlíny.

Obviňovali ho, že v tomto podniku pere špinavé peníze (soukromá investice činila 800 milionů korun), což dokládali konkrétními fakty, že se Pudil v roku 2005 s dalšími investory účastnil odkupu Mostecké uhelné společnosti od skupiny Appian Group, kterou začlenili do nově vzniklé skupiny Czech Coal. Posléze svůj podíl ve skupině navýšil odkupem podílů Antonína Koláčka a Luboše Měkoty. V roce 2010 svůj podíl prodal společnostem vlastněným Pavlem Tykačem. Pudilovi píáristé naopak zdůrazňují, že se nepodílel na problematické privatizaci Mostecké uhelné společnosti a nebyl v následných procesech ani obviněn.

Vyznávání etických norem

V dokumentu je k vidění happening, který spočíval v drcení a pojídání uhlí, které perfomeři posléze vyplivali na donesená plátna s přetištěnými eurobankovkami. Následně režisér v klidu a s odstupem zpovídal dva mladé umělce, kteří vysvětlovali svá stanoviska a ta se jevila dosti konzistentní a nijak hystericky levičácká.

Nad jejich názorem, že kontroverzní podnikatel nepracuje na žádném veřejném blahu, ale hlavně si zhodnocuje svůj všelijak nabytý majetek a posiluje svůj status filantropa, určitě nelze mávnout rukou. A zvlášť dnes, kdy je tak těžké živit se uměním - a tím myslím skutečnou uměleckou tvorbu, nikoliv její předstírání - je třeba ocenit, že jsou mladí umělci, kteří vyznávají nějakou etickou normu a jsou lidé, s nimiž svá jména spojovat nechtějí, i když by to pro ně znamenalo živobytí na nemalou dobu.

Hysterický ale byl David Černý, na dotaz, co je to artwashing, se z něj vyhrnula hezká sada vulgarit, hlavně prý je to bolševický výmysl. Pochopitelně, Černý s tímhle problém nemá, kdo platí, je fajn a kde na to sebral, ho zjevně nezajímá.

Jenže on to až tak bolševický výmysl není, pouze je komplikované tento pojem definovat, jelikož má různé podoby. Někdy je i těžké je identifikovat, asi by se dalo říct, že exploatuje umění za účelem zisku třetí strany, která je někdy skrytá. To samozřejmě není nic nového, za vznikem mnoha výsostných uměleckých děl stáli donátoři od nejstarších dob.

A také bychom si měli uvědomit, že zakladatelé mnoha světových soukromých galerií a muzeí byli draví gründérští kapitalisté, kteří mnoho sociálního cítění nepobrali. Podnikali na hraně a s nikým se nemazali, ale že by bez mrknutí rozkrádali cizí majetky, to sotva. Později jako každý takoví dobrodruzi chtěli vypadat hezky a dobročinně a dnes jsou jejich sbírky vesměs obdivované a navštěvované.

Pošetilé závěry

U nás se v divokých devadesátých letech přerozdělovaly majetky a nedá se říct, že by to byly příběhy do čítanek, kradlo se ve velkém. Společnost ale kupodivu toto nové rozdělení a zrod podnikatelů víceméně přijala a už jí to netrápí. Dnes se nikdo neptá na původ velkých majetků, které se v té době utvářely za všelijakých podmínek. Zajímá snad někoho, z čeho kdo třeba financoval svou jinak skvělou sbírku obrazů? Dotyčný sice umění může rozumět a sbírku mít kvalitní a právem oceňovanou. Ale to je, jak se říká, jen jedna rovina celé záležitosti.

Je dobře, že Kratochvílův dokument ukázal, že jsou mladí umělci, kteří před máváním peněženkou nepadají na kolena. Škoda, že v závěru v souvislosti s kritikou developera Marcela Sourala, jehož spojení s Davidem Černým a megalomanská výstavba v Butovicích vzbuzuje zase další otázky, zabředl do jalových rozkladů. Jedna věc je, jak dnes vypadají developerské projekty, ale činit developery odpovědné za to, že chybí sociální byty pro mladé rodiny je pošetilé.

Developeři jsou soukromí podnikatelé a jejich zájmem je generovat zisk. Jestliže jim jde stát na ruku a jeho představitelé s nimi čile kooperují a v tomto směru jim nedávají žádné podmínky a dlouhá léta jen žvaní a zůstávají v poloze záměru, není se co divit, že je situace tak tristní.