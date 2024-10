Ty naše asanace české. Když památky padaly za oběť bolševické zpupnosti

Vracely se zhuntované majetky, na jejichž opravy restituenti neměli peníze a tak je prodávali podvodníkům, kteří je dorazili. Bouralo se bez citu a logiky i kvůli nové výstavbě, co jen technických památek vzalo za své.

Ovšem bolševické plundrování a likvidování historické paměti měst lze sotva překonat, stačí jen vzpomenout osud starého Mostu, desítek historických městeček v Doupovských horách nebo i zhyzděné náměstí v Jihlavě, na tamější špalíček původně středověkých domů bolševik použil ověřenou metodu, kterou dnešní šíbři umí také: nechal ho zchátrat a místo opravy jej zboural. A na jeho místě postavil obludnost v podobě obchodního domu.

Úspěšná žena, ale třídní nepřítel

To, co se odehrálo v Jihlavě, je poměrně známá záležitost, ale jsou i jiné zhůvěřilosti, které upadly v zapomnění. Hornické muzeum v Příbrami připravilo pozoruhodnou výstavu s názvem Zkáza příbramského domu Jechů, která dokumentuje zbourání historické části města v letech 1961-1962. Šlo o zničení dnešní ulice Plzeňské, tehdy Stalinovy, ale v sedmdesátých letech se bouralo dál v přilehlých částech, za své vzala historická zástavba, která vznikala staletí.

Jechův dům z 19. století patřil mlynářské rodině, která měla v přízemí krupařský krámek, a jak bylo zvykem, majitelé svůj dům považovali za jistotu pro stáří. Ale přišel únor 1948 a změna poměrů a soukromý majetek se stal cejchem vykořisťovatelů dělnické třídy.

Poslední majitelkou domu byla Anděla Jechová, úspěšná a emancipovaná žena, která vlastnila módní salón v Praze. Dle dokladů byla velmi činorodá, jako potomek měšťanského rodu se ovšem ocitla v kolonce třídní nepřítel. V domě svých předků měla svou oázu a i o tu ji bolševik připravil. S násilnou demolicí svého domu a zahrady, o kterou s láskou pečovala, se nikdy nesmířila.

V této likvidaci části historické části Příbrami nazvané asanace zafungovalo i bolševické vymývání mozků. Část obyvatel ji vnímala pozitivně a skutečně považovala následnou výstavbu paneláků za „ozdravění“.

Velmi přesně to popisuje příbramský rodák a politik Josef Vacek, který konstatuje, že ke zničení přispěla zaslepená víra v budování socialismu a zejména pak „uranové bezdomoví“ mnoha rodin, jejichž členové přicházeli pracovat do příbramských uranových dolů ze všech částí republiky a logicky k městu neměli žádný vztah. Pro ně byla historická zástavba barabizny, kde se žilo po staru, kde nebylo ústřední topení a podobně. Proč je tedy opravovat, když je lze zbourat a postavit místo nich báječné králíkárny s umakartovými jádry, ovšem s tekoucí teplou vodou a jinými „vymoženostmi socialismu“.

Nesmysly pohůnků režimu

Asanace v režii komunistické strany a „lidosprávy“ pro tyto lidi byla v pořádku. A ti, kteří nesouhlasili – intelektuálové, příbramští patrioti z řad někdejších měšťanských vrstev - neměli žádný vliv. Počátkem 60. let byla šance zvrátit rozhodnutí posvěcené KSČ nulová. Ovšem na sklonku vlády této jediné strany, v závěru 80. let, už by si to nikdo nedovolil, tak jako po silném odporu obyvatel zůstala na papíře plánovaná asanace svatovojtěšské čtvrti na Novém městě pražském.

Po maléru v malostranské oblasti Janského vršku, kde starousedlíci páchali sebevraždy, když jim bylo oznámeno, že se mají vystěhovat, se režim obával spustit něco podobného. Pamatuji na bouřlivou schůzi u Fleků, kde se jako pohůnkové režimu předvedli tehdejší pracovníci SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů), kteří snaživě podporovali stranovládu vykládáním nesmyslů o zničených inženýrských sítích v dotčených domech.

Byly tu i komické prvky, matně vzpomínám, že někdo vyšťáral, že tiskárna v dvorním traktu mezi Pštrossovou a Myslíkovou tiskla kdysi Rudé právo a že je to tudíž památka spojená s dějinami KSČ, kterou zbourat by byla rovnou svatokrádež. To velmi narušilo celý koncept, ale než se bolševik rozhoupal co s tím, přišel listopad 1989 a bylo po asanaci. V Příbrami i jinde takové štěstí neměli.