Je to napsané rudě na černém. Pozoruhodný konec pětatřicetileté kariéry v ODS

Jenže pak předlistopadový člen plzeňského undergroundu a šiřitel samizdatové literatury prohrál v prvním kole a před druhým podpořil svoji protikandidátku. Konkrétně Lucii Kantorovou z hnutí ANO, kterou čekal souboj s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Ten se letos v červnu oženil s poslankyní hnutí STAN Michaelou Opltovou – a hájil tak v Plzni jejich barvy, byť žil předtím dlouhá léta v Praze.
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Aschenbrenner nechal vyvěsit billboard, na němž pózoval s Kantorovou, a vše doprovázel slogan: „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!“ A už byl oheň na střeše. „Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou. S podobou tohoto billboardu zásadně nesouhlasím a pokládám ho za nepřijatelný,“ reagoval předseda ODS Martin Kupka.
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Do dlouholetého starosty, zastupitele a senátora, který byl v ODS od roku 1991, se pustil i Kupkův předchůdce Petr Fiala. „Viděl jsem billboard, na němž senátor za ODS podporuje kandidátku za hnutí ANO v druhém kole senátních voleb v Plzni. Absolutně to nechápu. Je to pro mě nepřijatelné. Věřím, že se tím bude zabývat vedení ODS,“ napsal.
Aschenbrenner se pak sice od billboardu nedistancoval, ale poněkud trapně se musel tvářit, že vlastně nikomu podporu před druhým kolem nedával. No a pak nastala situace, která mu umožnila exit. Část členů organizace ODS v plzeňské čtvrti Slovany, kde Aschenbrenner dlouhé roky starostoval, se totiž dohodla na vládě na tamní radnici s hnutím ANO, zatímco druhá část zvolených zastupitelů to odmítá. Tamní občanští demokraté tak budou v jednom obvodě sami sobě dělat opozici, což je pochopitelně bizarní. Vedení strany proto hrozí celé místní organizaci zrušením. To celé už bylo na Aschenbrennera, který prosazoval odchod do opozice, zjevně dost.
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„Na svém facebookovém profilu expředseda ODS Petr Fiala píše, rudě na černém, že věří, že se mnou bude zabývat vedení ODS. Myslím, že jsem svým odchodem z ODS ušetřil vedení čas na věnování se důležitějším záležitostem,“ vysvětlil. „Do opozice polovina zvolených zastupitelů za ODS nechtěla. Já v každém případě do opozice půjdu a také jsem dnes, po pětatřiceti letech, vystoupil z ODS. Do jiné strany či hnutí určitě nevstoupím,“ dodal. A je to. Pozoruhodný konec pětatřicetileté kariéry v jedné partaji.
* V minulém Politickém diáři byla informace, že se v sobotu v pražském hotelu Golf uskuteční konference nazvaná Budoucnost je ONA, kterou pořádá politický think-tank občanských demokratů Institut 17.
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Decroix je expertkou na rodinu, Zeman na abstinenci. A Babiš po volbách ví, co je to ta Praha
„Jak lépe sladit kariéru s rodinným životem? Jak vytvářet podmínky, aby rodičovství nebylo překážkou profesního růstu? A jakou roli v tom všem hraje stát?“ avizuje členka správní rady a exministryně spravedlnosti Eva Decroix. Tu mimochodem bulvár v létě vyfotil, jak po rozchodu s manželem tráví na „tajňačku“ dovolenou v Polsku s o jedenáct let mladším ženatým otcem, poslancem ODS a dalším členem správní rady Institutu 17 Jiřím Havránkem.
Kromě ní bude na konferenci o slaďování rodinné politiky s kariérou coby hlavní host vykládat i expremiér Petr Nečas. Nově se pak Decroix pochlubila, že záštitu nad akcí převzala prezidentova manželka Eva Pavlová. No, takže to máme tak nějak komplet.