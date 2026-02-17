Divoká jízda na Ohnivém koni. Co přinese nový lunární rok, který je vnímán jako rizikovější

Nový lunární rok ve znamení Koně slaví 17. února Čína, Korea, Vietnam, Singapur, čínské komunity v Malajsii, Thajsku či Indonésii – a vlastně i Japonsko, byť tam už tradiční kalendář dávno ustoupil oslavám 1. ledna. Pro konfuciánské společnosti je to víc než folklor: nový rok je okamžikem, kdy se bilancuje a zároveň opatrně nahlíží do budoucnosti.
Letos jde o Ohnivého koně. A to není jen tak obyčejné zvíře ze zvěrokruhu. Kůň znamená pohyb, rychlost a změnu. Oheň přidává energii, emoce a někdy i trochu splašenosti. Navíc jde o dvojí jang – tedy dynamiku na druhou. Jinými slovy se svět letos asi nebude loudat.
Asie do roku Koně rozhodně nevstupuje v klidu. Čína řeší zpomalující ekonomiku i nervozitu v armádních kruzích. Napětí přetrvává kolem Tchaj-wanu. Japonská premiérka si občas dovolí diplomatický styl, který by její předchůdci považovali přinejmenším za příliš přímočarý. A celý region sleduje globální dění se směsí pragmatismu, ale i obav.
Přesto se slaví. V Šanghaji i Soulu, v Hanoji i Singapuru. Kuala Lumpur zdobí 15 tisíc červených lampionů, v zemi žije čtvrtina obyvatel čínského původu. V Bangkoku je to asi čtrnáct procent. V Indonésii nikdo přesně neví – ale je to státní svátek a lví tance jsou zpátky. Asijská zkušenost je totiž jednoduchá: nejistota není důvodem ke konci oslav. Naopak. Když je svět nejistý, je dobré přivolávat štěstí, co to jde.
Čekání na schůzku
Globální politika letos skutečně připomíná dostih, v němž zatím není jasné, kdo drží otěže. Partneři Spojených států si proto opatrně rozšiřují manévrovací prostor a někteří z nich zároveň otevírají dveře směrem k Pekingu. Nejde o změnu loajality, spíše o přiblížení k typicky asijské strategii: mít více možností a nezůstat závislý na jednom koni.
Asijské trhy proto pečlivě sledují, kdy dojde k očekávanému setkání Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa. Média ve Washingtonu i Pekingu mluví o možné dubnové návštěvě amerického prezidenta v Číně a o případné cestě čínského lídra do Spojených států koncem roku, oficiální termíny však zatím potvrzeny nebyly.
Od těchto schůzek nikdo nečeká velké dohody. Očekávání jsou mnohem skromnější: zastavení další eskalace, větší předvídatelnost v oblasti cel a technologických omezení a především signál, že soupeření dvou supervelmocí zůstane pod kontrolou. Pro investory by i taková „malá stabilizace“ byla velkou zprávou. Pro exportně orientovanou Asii je totiž stabilita obchodních podmínek cennější než jakýkoli diplomatický průlom.
Optimismus se občas projeví posílením hongkongských akcií nebo regionálních měn, celkový obraz ale zůstává nejistý. Válka na Ukrajině, napětí na Blízkém východě i rizika v námořních trasách připomínají, že globální prostředí zůstává křehké. Ohnivý kůň tak letos zřejmě poběží nerovným terénem – a překážek na trati bude víc, než by si jezdci přáli.
Ekonomika: přesun, ne útlum
V ekonomice už kůň vyrazil. Firmy přesouvají výrobu z Číny do jihovýchodní Asie – a hlavním favoritem je Vietnam. Staví se tam továrny na elektroniku, textil i komponenty, a to nejen západními firmami. Ve velkém se tam přesouvají i firmy čínské.
Vietnam tak může být jedním z vítězů roku a stát se mostem mezi Čínou a zbylým světem. Čína sama ale nezůstává stát – posiluje technologie, elektromobily a export do nových regionů.
Ekonomický příběh roku Koně tak nebude o kolapsu, ale spíše o přeskupování. A jak ví každý jezdec, přeskupování za plného trysku je vždy dost riskantní. Nejde jen o to nespadnout z koně, ale hlavně stihnout včas zatočit. Vždyť v globální ekonomice platí, že kdo se opozdí, ten už jen sleduje, kam ho trh odnáší.
Jezdecká strategie
Rok Koně svádí k otázce, kdo dnes patří mezi skutečné jezdecké národy. Symbolicky i doslova je to – pro čtenáře možná překvapivě – Kazachstán, kde je kůň dodnes součástí identity, ekonomiky i diplomacie. Středoasijské státy se snaží hrát roli prostředníků mezi Čínou, Ruskem a Západem – a právě tato schopnost balancovat mezi velkými hráči může být v době geopolitických přesunů cennější než vojenská síla.
Podobnou „jezdeckou strategii“ dnes volí řada zemí: nevsadit vše na jednoho partnera, ale držet více směrů současně. V tom je současná Asie určitě pragmatičtější než Evropa.
Kulturně přináší Ohnivý kůň dobré zprávy. Po letech pandemie a opatrnosti se vrátil cestovní ruch, festivaly i spotřeba. V Asii roste zájem o koncerty, výstavy i zahraniční cestování. Čínští turisté se postupně vracejí – a s nimi i peníze, na které čekají hotely od Tokia po Prahu.
Zároveň sílí kulturní sebevědomí regionu. Asijské značky, filmy, technologie i popkultura už nejsou „alternativou k Západu“. Jsou globálním standardem.
Symboly hýbou ekonomikou
Astrologie samozřejmě ekonomické prognózy nenahrazuje. Ale symbolika někdy vystihne náladu lépe než grafy. A nálada, jak ví behaviorální ekonomie, trhy skutečně ovlivňuje. Nobelista Robert Shiller mluví o „narativní ekonomii“: příběhy, očekávání a sdílené symboly se šíří podobně jako epidemie a formují investiční rozhodování. Optimistický příběh podporuje spotřebu i investice, pesimistický naopak vede k odkládání a opatrnosti.
V Asii mají symbolické cykly zvláštní váhu. Rok Draka bývá považován za šťastný pro podnikání i narození dětí, zatímco například rok Ohnivé ovce nebo Ohnivého koně býval historicky vnímán jako rizikovější. Ať už na horoskopy věříme, nebo ne, pokud jim věří miliony lidí, jejich chování se tomu přizpůsobí – a ekonomika s ním.
Možná tedy nejde o to, zda Ohnivý kůň opravdu přinese změny. Důležité je, že s nimi letos mnoho lidí podvědomě počítá – a podle toho budou jednat. A v ekonomice platí jednoduché pravidlo: když dost lidí uvěří, že kůň poběží rychle, opravdu se rozběhne. Rok Koně přeje rychlosti, ale ještě víc rovnováze a vytrvalosti. Protože všechno se musí odpracovat na trati – a často bez ohledu na to, co se právě křičí z tribun.