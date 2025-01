Asie v Trumpově čtyřletce. V jaké kondici ji nový americký prezident najde?

Také Asie prošla bouřlivým supervolebním rokem 2024, slibujícím nejlidnatější části světa dalekosáhlé změny. Ty však téměř všude zůstávaly ve stínu očekávání výsledku voleb amerických. Vítězství Donalda Trumpa pak přineslo další čekání na to, jak Trump 2.0 splní své velké sliby a hrozby. Ani politická nejistota, spojená s pokračující globální krizí, ale nezastavila asijský ekonomicko-technologický růst a nástup tamní skoro miliardové střední třídy.

Vítězství tchajwanské Demokratické pokrokové strany připravilo hned v lednu půdu pro další třenice v Tchajwanské úžině. Nový prezident Laj Čching-te platí v Pekingu za „nebezpečného separatistu“, což nakonec potvrdil a vyvolával odvetné čínské vojenské manévry. Souběžně s tím rostlo námořní napětí mezi Čínou a Japonskem s Filipínami, tedy blízkými americkými spojenci.

Japonsko začalo rok sérií zemětřesení, vrcholící tím největším za patnáct let o síle 7,6 stupně. Zemětřesení ale představovaly i japonské podzimní volby, když nejprve zvítězila rozpolcená Liberálně demokratická strana (LDP) a Šigeru Išiba se stal premiérem. V dodatečných parlamentních volbách pak vládní koalice přišla o většinu, což Išibovi ztíží prosazování jeho politiky. Nutí jej to i k hledání dalších spojenců, náročností připomínající lov vzácných pokémonů.

V kleštích dvou klanů

Do politického bahna vklouzly Filipíny při sporu dvou nejmocnějších klanů Marcosů a Duterte. Současný prezident Ferdinand „Bongbong“ Marcos, který letos navštívil i Prahu, je syn bývalého diktátora z let 1965 až 1986. Bongbong vyhrál volby v roce 2022 a vystřídal prezidenta Rodriga Duterteho (2016–2022). Ten v říjnu otevřeně přiznal, že sám zabíjel a řídil eskadry smrti během svého starostování v Davao City na jihu Filipín. Za Duterteho národní „války proti drogám“ zemřelo dalších 30 tisíc lidí.

Deterteho dcera Sara ve volbách Bongbongovi pomohla a stala se viceprezidentkou. Ceremoniální funkce jí však nestačila a jako ministryně školství rezignovala hned v roce 2023 po selhání jejího plánu zavedení vojenské služby do škol. Sara nezískala post ministryně obrany a parlament ji navíc žádal o vysvětlení výdajů z „důvěrných fondů“ ve výši 30 milionů amerických dolarů. Vše vyvrcholilo její pohrůžkou atentátem prezidentu Marcosovi na sociálních sítích. A pravděpodobnost, že má dcera Rodriga Duterteho v kontaktech i vraha, je docela vysoká.

Naštěstí si pozornost na politické scéně jihovýchodní Asie získali i respektovaní vůdci včetně nového singapurského premiéra, ekonoma Lawrence Wonga. Ten po celospolečenské dohodě vystřídal Li Sien Lunga, syna zakladatele Singapuru. V městském státě tak asistuje konci dynastie Li, vládnoucí efektivně přes Stranu lidové akce už 60 let.

Hra na obě strany

V sousední Indonésii převzal v říjnu po prezidentu „Jokowim“ úřad generál Prabowo Subianto z mocného rodu politiků a byznysmenů. Prabowo sympatizuje s USA a prezidentem Trumpem, to mu však nebránilo ve společných listopadových manévrech s ruským námořnictvem v Jávském moři. S Ruskem dlouhodobě spolupracuje většina asijských zemí, je to oboustranně výhodné.

V Thajsku došlo k velkému návratu klanu Šinavatrů, když se v srpnu po odvolání svého předchůdce stala historicky nejmladší premiérkou Petongtán Šinavatra (ročník 1986). Na premiérském postu byla dříve i její teta a hlavně otec, který stál v této zemi snad nejčastějších vojenských převratů v pozadí jejího vzestupu. Premiérka je movitá, její majetek s podílem v developerské firmě čítá na dvě miliardy amerických dolarů.

Také ve Vietnamu nastoupil nový generální tajemník komunistické strany To Lam, bývalý ministr veřejné bezpečnosti. Stihl za necelý půlrok přijmout Vladimira Putina, jednat v Pekingu a hned nato ve Washingtonu s prezidentem Joem Bidenem. V New Yorku se setkal s indickým premiérem Nárendrou Módím a americkou cestu zakončil symbolicky na bratrské Kubě. Dobře tak ukázal význam dnešního Vietnamu a pragmatičnost všech zmíněných hráčů.

Stoupající kupní síla sta milionů Vietnamců totiž vytváří spotřebitele svým profilem velmi blízké těm čínským před dvaceti lety. Užívají si utrácení nejen pro domácnost, ale i za auta, klimatizace, chytré telefony vyšší třídy a prémiovou kosmetiku. Překotný ekonomický růst, výroba a zahraniční investice však narážejí na systémové překážky. Největší z nich, energetická nedostatečnost, donutila vietnamskou vládu navzdory zeleným slibům rozšířit výrobu energie z uhlí. Vietnam tak asi poprvé pronikne mezi pět největších světových dovozců uhlí.

I to ukazuje, jak jihovýchodní Asie sílí jako výrobní základna nadnárodních společností a jejich dodavatelských řetězců. Vedle Vietnamu jsou ohniskem technologického investičního boomu i Malajsie, Indonésie a další země sdružení ASEAN.

Loňské parlamentní volby zasáhly i jihokorejskou vládnoucí stranu včetně prezidenta Jun Sok-jola. Po zmatečném vyhlášení stanného práva vedl hněv veřejnosti a zákonodárců k jeho odvolání. Ale ani jeho soupeř, opoziční lídr Jednotné demokratické strany I Če-mjong, neměl dobrý rok. V lednu jej atentátník bodl do krku a v listopadu byl odsouzen k podmíněnému trestu za lhaní. Korejská veřejnost tak bude čelit složité volbě i v začínajícím roce.

V jižní Asii byl asi nejdramatičtější srpnový útěk bangladéšské premiérky Hasíny Vadžídové do sousední Indie. Po patnácti letech kumulace moci Hasínu, její stranu Ligy Awami i „třicetiletý duopol“ s opoziční nacionální stranou odmítly masové demonstrace, vedené mladou „generací Z“. V nastalém bezvládí se však dočasným premiérem 170milionové muslimské země nestal nikdo mladší než 84letý Muhammad Júnus, velmi úspěšný finančník, ale neúspěšný politik.

Indické trápení

Loni už potřetí zvolený indický premiér Nárendra Módí ztratil na jaře rozhodující parlamentní převahu, pak jej zasáhl pád bangladéšské spojenkyně a údajné pronásledování tamních hinduistů. Hned následoval skandál největšího Módího sponzora Gautama Adaniho, jednoho z nejbohatších lidí světa, když byl ve Spojených státech obviněn z korupce a účetních podvodů. To bylo vodou do náhonu indické opozici, vedené Raulem Gándhím z nehrúovského klanu. Poukázal na Adaniho dodávky elektřiny právě do Bangladéše, „zaprodaného“ Hasínou. Poslední šancí Adaniho je Donald Trump, kterému Adani slíbil desetimiliardové investice do americké energetiky.

Indického trápení tím však nebylo dost. Sever země zasáhl děsivý smog a paradoxně ji sblížil se stejně trpícím Pákistánem, jinak nesmiřitelným rivalem. Obě země připravují „klimatickou diplomacii“ k řešení akutního smogového ohrožení stamilionů lidí.

Pákistán a blízkovýchodní weby ohlásily na samém sklonku roku otevření multimodální dopravní trasy ze západní Číny přes Pákistán do přístavu Jebel Ali poblíž Dubaje. Kamiony, železnice a lodě sice zvládnou tuto cestu třikrát rychleji než tradiční námořní doprava Malackým průlivem, ale velehory kolem Chundžerábského průsmyku nutí pozorovatele čekat, až a zda se projekt rozběhne. Otevření této cesty však může mít dalekosáhlé geopolitické důsledky. I v roce 2025 se tak rozhodně vyplatí dění v Asii sledovat.